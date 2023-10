Volatiele grondstoffen

Niet alleen de aandelenbeurzen en de obligatiemarkten hebben de laatste tijd te maken met volatiel koersverloop, ook bij de grondstoffen zien we de afgelopen maanden forse uitslagen. Neem bijvoorbeeld de futureprijs voor sinaasappelpulp, die dit jaar bijna verdubbeld is en ruim boven de voormalige hoogtepunten noteert.

De graanprijs is daarentegen flink gezakt en noteert inmiddels nog maar de helft van wat er begin 2022 voor graan werd betaald. Ook bij de energieprijzen zien we stevige schommelingen. De gasprijs is na een lange daling aan een overtuigend herstel begonnen, in het kielzog van de olieprijs die al enige tijd geleden omhoog is gedraaid.

Bij de edelmetalen zien we ook veel beweging, maar zijn de koersen van bijvoorbeeld goud en zilver dit jaar per saldo niet veel opgeschoten. Zit er hier nog een eindsprintje in het vat? Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van de brede grondstoffenindex, de olieprijs en goud.

iPath Bloomberg Commodity index

De brede iPath Bloomberg Commodity index volgt een samengesteld mandje van de belangrijkste grondstoffen. Deze index heeft een zwak jaar achter de rug, maar weet steeds verder onder de verkoopdruk vandaan te komen.

De index heeft onlangs de dalende trend verlaten en noteert momenteel rond het 200-daags gemiddelde. Dit wijst op een neutrale technische conditie. Rond $32 lijkt de index een dubbele bodem te vormen en langzaam het herstel weer op te pakken. Indien de koers boven de recente toppen weet uit te breken, kan het herstel worden voortgezet richting de top van eind 2022 rond $35,65.





Olie

De olieprijs (West Texas Intermediate) heeft deze zomer de dalende trend achter zich gelaten en een overtuigend herstel ingezet. De prijs van WTI keerde snel terug boven het 200-daags gemiddelde en wist ook de weerstand van enkele oude toppen rond $80 te doorbreken.

De afgelopen weken is de prijs even op adem gekomen. Olie is hierbij teruggezakt naar de voorliggende koerstoppen en de 200-dagenlijn, die nu als nieuwe steun terugkeren. Rond dit niveau weet olie een mogelijke hogere bodem te vormen en weer opwaarts te draaien. Een doorbraak boven de laatste top rond $95 zal een stijgende trend starten richting de oude hoogtepunten van vorig jaar rond $120.





Goud

Bij goud is het prijsverloop al enkele jaren zeer volatiel. De goudprijs laat forse uitslagen zien tussen grofweg $1.670 en $2.070. Onlangs is hij afgeketst op de weerstand en weer stevig gecorrigeerd binnen de ruime bandbreedte.

Vlak boven de laatste bodem rond $1.800 is de goudprijs nu opgevangen en lijkt een nieuwe opleving vorm te krijgen. Als dit herstel wordt voortgezet, zou dat binnen de bandbreedte een nieuwe hogere koersbodem op kunnen leveren. Dit is een positief signaal.

Het zou de start kunnen zijn van een aanval op de weerstand rond $2.070. Om het langetermijnbeeld verder te verbeteren, moet deze weerstand worden gebroken. Dan komt er ruimte vrij voor fors hogere prijsniveaus.