De beurs van donderdag 12 oktober 2023

Terwijl de meeste beurzen in Europa en en ook de Amerikaanse Dow (licht) rood kleurden, bleef de AEX fraai in de plus, vooral dankzij sterke koersprestaties van de zwaargewichten ASML (+3,81%) en Shell (+1,25%), samen goed voor 30% van de Amsterdamse hoofdindex.

Het belangrijkste nieuws van vandaag kwam niet van cijferaars Fastned en Fagron maar van het Amerikaanse arbeids- en inflatiefront. Het grote wachten was op 14.30 uur. Tja, de cijfers vielen tegen. De inflatie was iets hoger dan verwacht. De Amerikaanse inflatie over de maand september liep op met 0,4%, terwijl een plus van 0,3% was voorzien. De kerninflatie, exclusief voeding en energie, steeg overigens in lijn met de verwachting van 0,3%. Onderwijl blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk.

Dalende inflatie en een verzwakkende arbeidsmarkt maken het voor de Fed makkelijk om het rentewapen weer in de kast te zetten. Met de cijfers van vandaag kan de Fed alle kanten uit. De kans op een renteverhoging in december schoot vanmiddag direct omhoog naar 36%. De inflatie laat zich niet eenvoudig verdrijven, zo is wel duidelijk.

BREAKING! US Headline #Inflation equaled 3.7% in September, HIGHER than expected.

Core #CPI increased by 4.1% YoY, matching expectations. pic.twitter.com/OidyZXLxGE — jeroen blokland (@jsblokland) October 12, 2023

Heel veel indruk maakten de Amerikaanse macrocijfers niet. De AEX bleef in de plus, wel met de nodige uitschieters beide kanten op.

Damrak

Top 3 stijgers en dalers



ASML presenteert volgende week de cijfers over het derde kwartaal. In de aanloop won de lithografiemonopolist vandaag 3,8%. Ook de andere Nederlandse chippers ASMI (+1,33% en Besi (+0,20%) bleven in de plus.



Ahold Delhaize (-3,97%) zakte flink op een negatief rapport van Jefferies. De marges van Ahold in de VS zouden onder druk staan, hetgeen duidelijk zou moeten worden in cijfers over Q3. Dat de Nederlandse e-commerce-markt vorig jaar minder omzette, is natuurlijk ook niet gunstig voor Ahold, dat met Bol de grootste onlinewinkel (omzet: €4 miljard) van het land in huis heeft.



ABN Amro verloor 0,92%. Alle andere financials op het Damrak eindigden ook in het rood. ING ontving van Morgan Stanley een koopadvies met een koersdoel van €17, maar dat hield de koers niet overeind (-0,86%). ABN AMRO moest het met een zuinig houdadvies (koersdoel €16) van Morgan Stanley doen.

In de Midkap won Fagron 2,6% na positief ontvangen resultaten. Vooral in de VS verliepen de zaken in het afgelopen kwartaal goed.



FastNed, niet te verwarren met retailer Vastned, kreeg er 3,16% bij. De laadpalenuitbater liet een versnelling van de winst zien. Dat konden beleggers waarderen



Ebusco blonk vandaag uit met een koerssprong van 18,43%, voortbordurend op de optimistische beurs-update van gisteren. Ytd kijken aandeelhouders van de Brabantse bouwer van elektrische bussen nog altijd tegen een verlies aan van 55%.

Op de lokale markt was er vandaag de hoofdrol weggelegd voor Koninklijke Brill, uitgever van wetenschappelijke boeken. Het overnamebod van €27,50 van De Gruyter is 40% hoger dan de slotkoers van €19,70 van gisteren. Vandaag steeg het aandeel Brill met 33% naar €26,20.



Na Ordina, Lukas Bols is dus nu Brill aan de beurt om te worden overgenomen. Welke andere bedrijven zijn binnenkort mogelijk aan de beurt? Beurswatcher Arend Jan Kamp had zijn lijstje met gedoodverfde overnamekandidaten snel opgemaakt. Twee daarvan zijn overigens AEX-fondsen.

Wall Street

Om 18.00 uur was het beeld in New York gemengd. De Dow Jones (-0,13%, de S&P 500 (-0,01%) en de Nasdaq (+0,17%) bleven dicht bij huis, zoals dat clichématige heet.

De staking bij de drie grote Amerikaanse autobouwers gaat een nieuwe fase in, meldt CNBC. In een fabriek van Ford in Kentucky legden nog eens 8700 werknemers het werk neer. Het lijkt niet de manier om de innovatieve en relatief goedkope elektrische auto's van Tesla en al die Chinese merken het hoofd te bieden.

De beursgang van de Duitse lederen sandalenproducent Birkenstock, opgericht in 1774, gisteren in New York liep uit op een deceptie. De aanvangskoers van het aandeel met de ticker BIRK bedroeg $46 en na een dag handelen was er al 11,4% vanaf. Vandaag om kwart voor vijf daalde Birkenstock nog eens 3,4%. Van de verwachte Barbiehype was weinig terechtgekomen. Wel fijn dat er weer IPO's zijn. Dat geeft de belegger moed.

Even verderop in Californië viel de jackpot van de Powerball-loterij. Een onbekend persoon won 1,76 miljard dollar. Het was de een na hoogste jackpot ooit.

Analyses van de IEX Beleggersdesk

Nu obligaties kopen?

Particuliere beleggers zijn jarenlang nauwelijks geïnteresseerd geweest in obligaties. Door de sterk opgelopen rente is dat veranderd. Bij de IEX Beleggersdesk komen steeds meer vragen binnen over obligaties. Hildo Laman, hoofd van de Desk, heeft een duidelijk en concreet advies voor particuliere beleggers die ook in de obligatiemarkt belegd willen zijn.

Weer interesse in obligaties bij particuliere beleggers IEX Premium https://t.co/VSJ41xhvdK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2023

Exxon Mobil schuldt de olie- en gasmarkt op

De Amerikaanse olie- en gasreus Exxon Mobil wil Pioneer Natural Recourses kopen voor liefst $59,5 miljard. Dat bedrag is volgens analist Martin Crum zelfs voor een van 's werelds grootste olie- en gasbedrijven geen kleingeld. "Maar de implicaties van een dergelijke stap zullen sectorbreed gevoeld worden, en leiden tot verdere marktconsolidatie."

Miljardenovername Exxon Mobil is veelbetekenend IEX Premium https://t.co/ayDhzKrthU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2023

Fagron levert en wordt beloond

Analist Peter Schutte constateert dat Fagron andermaal de handen op elkaar krijgt na de cijferpublicatie. "Het bedrijf groeit harder dan verwacht en weet door organisatorische verbeteringen tegelijkertijd de winstgevendheid weer naar oude niveaus op te trekken. De koers stijgt flink op de berichtgeving, een teken van vertrouwen in het defensieve business model van Fagron." Genoeg reden voor een koopadvies? Lees de uitgebreide analyse.

Mooie kwartaalupdate van Fagron IEX Premium https://t.co/0dSyXXceHA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2023

Koersdoel Kinepolis in zicht

Wie belegt, doet er verstandig aan om zijn huiswerk goed te doen. Dat geldt helemaal voor beleggers in bioscopen. De verschillen in performance tussen de verschillende beursgenoteerde bioscoopketens zijn traditioneel groot, merkt analist Niels Koerts op. "Waar bedrijven als AMC Entertainment en Cineworld de afgelopen twintig jaar hun beurswaarde vrijwel volledig in rook op zagen gaan, is het aandeel Kinepolis in diezelfde periode ruim tien keer over de kop gegaan." De Belgische bioscoopketen is en blijft de sectorfavoriet van Koerts. Kopen?

Koersdoel Kinepolis in zicht Wat nu IEX Premium https://t.co/hNjXlmDINQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2023

Fastned is op de goede weg

De uitbater van electrische laadpalen voor auto's heeft in het derde kwartaal volgens analist Niels Koerts beter gepresteerd dan verwacht. De omzet dikte met 51% aan tot €15,2 miljoen en dat is beter dan de consensus van €14,9 miljoen. Ook de 140% stijging van de brutowinst tot €11,4 miljoen is een positieve verrassing. "Dit betekent overigens niet dat het snellaadbedrijf ook direct zeer winstgevend opereert. Een brutomarge van 75% is sterk, maar hierin zijn de netwerk-, personeel- en expansiekosten niet verwerkt. Dit geldt evenmin voor de afschrijvingskosten en de rentelasten."

Groeier of krimper? Sanofi versus Bristol-Myers

Het Franse Sanofi behoort dit jaar met een koerswinst van ruim 10% tot de best presterende farmaceuten. Het tegenovergestelde geldt voor het Amerikaanse Bristol-Myers: dat noteert in 2023 20% in het rood. Sanofi groeit en Bristol-Myers krimpt alleen maar. Welk bedrijf kies je dan?

Rentes

Nederlandse tienjaars: 3,13% (+2,1%)

Duits tienjaars: 2,78% (+2,4%)

Italiaanse tienjaars: 4,75% (+1,9%)

Britse tienjaars: +4,46% (+3,1%)

Amerikaanse tienjaars: 4,65% (+1,3%)

Japanse tienjaars: 0,76% (+0,13%)

De rentestanden zijn van 16,50 uur

Brede markt

Laatste adviezen

ING zet Heineken op verkopen (koersdoel €69,54)

op verkopen (koersdoel €69,54) Bernstein zet Heineken juist op kopen (koersdoel €103,50)

juist op kopen (koersdoel €103,50) Ook koopadviezen van Bernstein voor AbInbev (koersdoel €65) en Pernod (koersdoel €222)

(koersdoel €65) en (koersdoel €222) Morgan Stanley zet ING op kopen (koersdoel €17)

op kopen (koersdoel €17) Koopadviezen voor Fagron van Kepler Chevreux (koersdoel €19,50) en KBC (koersdoel €20)

van Kepler Chevreux (koersdoel €19,50) en KBC (koersdoel €20) Koopadviezen voor LVMH van Berenberg (koersdoel €825) en Goldman Sachs (€950).

van Berenberg (koersdoel €825) en Goldman Sachs (€950). Ook UBS, JP Morgan, Deutsche Bank en KBC zijn positief over de luxefabrikant dat gisteren op zwakke cijfers een slechte dag kende.

Degroof Petercam zet Vastned op verkoop (koersdoel € 18,50)

Agenda vrijdag 13 oktober 2023

Het cijferseizoen gaat nu echt beginnen. In de VS komen de financiële grootmachten BlackRock, JP Morgan Chase, Well Fargo en Citygroup met cijfers over Q3.

In Nederland moeten we het doen met Q3-cijfers van TomTom en een trading update van kantoorverhuurder NSI.

Wat betreft macronieuws komen er vannacht consumenten- en producentenprijzen uit China naar buiten. Belangrijk is verder het consumentenvertrouwen van Michigan dat vrijdagmiddag om 16.00 bekend wordt gemaakt.

Plus verder:

ECB is voor nu klaar met verhogen

ECB interest rates are appropriate for now, Villeroy says https://t.co/a5GnCsUFvg via @WHorobin pic.twitter.com/DBwu81pP5K — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 12, 2023

Van een uitbundige beursstemming is zeker niet sprake