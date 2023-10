Oplopende spanningen in het Midden Oosten maken beleggers risicomijdend

Leken de financiële markten eerder deze week toch wat schouderophalend op het geweld in het Midden Oosten te reageren, inmiddels staat de boel toch op scherp. Israël bereidt een invasie van de Gazastrook voor, waarbij het gevaar bestaat dat het conflict verder zal escaleren.

LATEST: Israel tells the UN to evacuate its personnel from northern Gaza within 24 hours, indicating a ground operation could be coming soon.



Our live updates are free to read: https://t.co/4DASQBJe0s — Bloomberg (@business) October 13, 2023

De impact is inmiddels alsnog zichtbaar op de beurzen, waarbij een soort flight to safety optreedt. De rentes dalen, goud stijgt en logischerwijs loopt ook de olieprijs op, al gold bij dat laatste tevens dat het aanscherpen van de Amerikaanse sancties op Russische olie een rol speelde. En tot slot: ook de VIX komt zowaar tot leven op de oplopende spanningen en dreigende escalatie in het Midden Oosten.

Grootste gevaar voor de financiële markten nu is dat mogelijk Iran bij het conflict betrokken zal raken. Dan kan volgens een inschatting van Bloomberg Economics de olieprijs tot $150 per vat stijgen. Bovendien zal de economische groei wereldwijd een tik te verduren krijgen.

Damrak

Het was geen feest vandaag op het Damrak voor beleggers. Oplopende spanningen in het Midden Oosten, een omhoog schietende olieprijs en de constatering van DNB-baas Klaas Knot dat er inmiddels sprake is van stagflatie in de eurozone. Een weinig opwekkend gebeuren, maar ter nuancering: de arbeidsmarkt blijft ook in de eurozone gewoon goed.

Al met al was er sprake van een mineurdag op de Amsterdamse beurs waarbij de verliezers de overhand hadden. De chippers kenden een off day, evenals Adyen, IMCD, en NN Group. Enkele defensieve fondsen wisten het hoofd nog wel boven water te houden, onder aanvoering van Shell, terwijl ook Ahold, KPN, Unilever en Wolters Kluwer redelijk bleven liggen.

Een verdieping lager kenden de meeste midkappers wederom een ronduit slechte dag met forse verliezen voor Aalberts, Alfen, Corbion en Fagron. Slechts enkele fondsen wisten de berendans te ontspringen: AMG, OCI en SBM Offshore.

Ook bij de smallcaps was het geen feest, uitgezonderd Ebusco dat eerder deze week beleggers (opnieuw) beterschap beloofde. Het cijferende TomTom kreeg een koerstik te verwerken, ook fondsen als Fastned en Sif Holding lagen zwak.

De AEX moest toch weer inleveren, verloor 1,0% om te sluiten op een stand van 734 punten.

Top drie stijgers/dalers

ASML

Volgende week presenteert ASML zijn derdekwartaalcijfers. Daar wordne geen al te grote verrassingen verwacht. Belangrijker voor beleggers zijn de vooruitzichten van het Veldhovense concern.

De chipindustrie gaat door een dal en beleggers zullen erop gespitst zijn te horen van ASML wanneer een mogelijk herstel van de chipmarkt in zicht komt:

Vooruitblik: omzet ASML zal niet verrassen IEX Premium https://t.co/tcXdl29V2D via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 13, 2023

TomTom

Het derdekwartaalcijferseizoen is alweer van start gegaan en TomTom heeft zijn resultaten zoals gebruikelijk al snel paraat. En hoewel de koersreactie op de cijfers aardig negatief was, is er onderliggend sprake van een gezonde kasstroom en denkt TomTom met de lancering van nieuwe kaarten de concurrentie een slag toegebracht te hebben:

TomTom weet beleggers nog niet te overtuigen IEX Premium https://t.co/WayznbjMob via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 13, 2023

IEX Ronde Tafel

Het zijn onrustige tijden voor beleggers: een mooi moment voor het IEX Ronde Tafel gesprek met een aantal experts. Hoe kijken zij tegen de huidige ontwikkelingen op de financiële markten aan en vooral, wat wordt er voor de komende periode verwacht?

IEX Ronde Tafel: Aandelen hebben flinke concurrentie gekregen IEX Premium https://t.co/bEMA7ukRv2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 13, 2023

Inflatie

Het jongste Amerikaanse inflatiecijfer - de cpi september - leek licht tegen te vallen. Echter, wanneer er wat dieper in de cijfers wordt gedoken, werd dit vooral veroorzaakt door een zogeheten 'lagging indicator.'

Oftewel, onderliggend was er juist sprake van een meevaller. Hoe dat precies zit, wat dit voor beleggers betekent en het gevaar dat de financiële markten hun focus zullen verleggen, wordt uit de doeken gedaan bij IEX Premium:

Tegenvallend inflatiecijfer VS valt eigenlijk juist mee IEX Premium https://t.co/vfQv6ueEbd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 13, 2023

NSI

Het is een open deur om te zeggen dat kantorenfonds NSI opereert onder lastige omstandigheden. Structureel hogere rentes, druk op de bezettingsgraad door thuiswerken en economische zwakte en als klap op de vuurpijl ook nog de nakende afschaffing van het fbi-regime.

Dat is ook goed te zien in het koersverloop van het vastgoedfonds. De Beleggersdesk nam nogmaals de investment case onder de loep:

Kantorenbelegger NSI houdt de moed erin IEX Premium https://t.co/JVE8gMKoS2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 13, 2023

IEX Beleggerspodcast

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent tevens weer een nieuwe IEX Beleggerspodcast. En er viel weer genoeg te bespreken deze week. Zo komen onder meer verzekeraar ASR, bussenbouwer Ebusco, TomTom, Pharming, Flow Traders en Shell ter sprake.

IEX BeleggersPodcast: ASR Ebusco en kansrijke obligaties IEXnl https://t.co/pCBxo80mIJ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 13, 2023

Wall Street

In de VS kwamen tal van financials met meevallende derdekwartaalcijfers, zoals BlackRock, (- 0,8%) JPMorgan Chase (+ 3,4%), Citigroup (+ 3,1%) en Wells Fargo (+ 2,8%). Het was voldoende om de Amerikaanse beurzen hoger te laten openen.

Microsoft (- 0,8%) verkreeg ondertussen toestemming vanuit het VK voor de overname van Activision Blizzard en Barrick Gold (+ 3,9%) profiteerde van een opverende goudprijs.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% hoger, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq daalde een volle procent.

Rentes

De behoefte aan veilige havens onder beleggers had als voordeel dat de rentes weer wat daalden, al was het bescheiden:

Tienjaarsrente Nederland 3,10% (min 4 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,73% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,31% (min 4 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,70% (min 5 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,63% (min 8 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,43% (plus 1 basispunt)

Brede markt

Een wat onrustige dag op de brede markt als gevolg van een dreigende escalatie in het Midden Oosten. Dat zette toch een domper op het sentiment en zorgde voor beperkte verliezen op de meeste Europese beurzen.

Beleggers lijken weinig bereid nog risico te nemen met het weekend voor de deur, een weekend mogelijk gevuld met geweld. Actie was er vooral te vinden bij de VIX, olie en goud. En ook de gasprijs zoekt het hogerop. De onrust in het Midden Oosten liet zich alsnog voelen, al was er bij olie ook sprake van de impact van aangescherpte sancties op Russische olie.

Het Damrak

ASMI (- 3,7%), ASML (- 2,6%) en Besi (- 5,1%) waren allen uit de gratie vandaag

(- 3,7%), (- 2,6%) (- 5,1%) waren allen uit de gratie vandaag NN Group (- 2,4%) moest net als de andere in de AEX genoteerde verzekeraars een stapje terug doen

(- 2,4%) moest net als de andere in de AEX genoteerde verzekeraars een stapje terug doen Shell (+ 1,3%) profiteerde van een flink oplopende olieprijs, als gevolg van de oplopende spanningen in het Midden Oosten

(+ 1,3%) profiteerde van een flink oplopende olieprijs, als gevolg van de oplopende spanningen in het Midden Oosten Aalberts (- 5,8%) is nu typisch zo'n aandeel waar niet zo gek veel mis mee is maar dat wel op het bearisch sentiment van de hand wordt gedaan tegen steeds lagere koersen

(- 5,8%) is nu typisch zo'n aandeel waar niet zo gek veel mis mee is maar dat wel op het bearisch sentiment van de hand wordt gedaan tegen steeds lagere koersen Corbion (- 4,6%) daalt momenteel vrijwel dagelijks verder: de Beleggersdesk denkt er het zijne van

(- 4,6%) daalt momenteel vrijwel dagelijks verder: de Beleggersdesk denkt er het zijne van Fagron (- 5,2%) werd gisteren beloond voor meevallende resultaten, maar moet een deel van die koerswinst vandaag weer inleveren

(- 5,2%) werd gisteren beloond voor meevallende resultaten, maar moet een deel van die koerswinst vandaag weer inleveren Ebusco (+ 4,1%) prijkt opnieuw bovenaan het lijstje stijgers dankzij de eerste singalen van eerder deze week dat de bussenbouwer wat meer grip op de bedrijfsprestaties lijkt te krijgen

(+ 4,1%) prijkt opnieuw bovenaan het lijstje stijgers dankzij de eerste singalen van eerder deze week dat de bussenbouwer wat meer grip op de bedrijfsprestaties lijkt te krijgen TomTom (- 9,4%) kreeg zoals wel vaker het geval bij de kaartenmaker geen applaus voor zijn resultaten

(- 9,4%) kreeg zoals wel vaker het geval bij de kaartenmaker geen applaus voor zijn resultaten Op de lokale markt profiteerde Ajax (+ 7,0%) van het bericht dat Citigroup een belang meldde van ruim 4% in de voetbalclub

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 16 oktober

06:30 Industriële productie - Augustus (Jap)

11:00 Handelsbalans - Augustus (eur)

14:00 Azerion BAvA

14:30 Empire State index - Oktober (VS)

En dan nog even dit

ECB maakt zich geen zorgen over oplopende renteverschillen

Italy’s widening bond spread levels aren’t worrying and won’t require intervention from the European Central Bank, Governing Council member Ignazio Visco says https://t.co/Mg2WKpM6be — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2023

De gasprijs loopt weer op

Good Morning from #Germany where power prices start to rise again following the jump in gas prices. European gas price trades >€55/MWh, has doubled since summer, while 1y ahead electricity price cost €136/MWh. pic.twitter.com/9rL9QwfAjo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 13, 2023

Afbouw balans Fed vordert gestaag

The Fed's balance sheet hit its lowest level since June 2021 this week, down over $1 trillion from the peak in April 2022.



Annual changes in the Fed's balance sheet since 2002... pic.twitter.com/qwFTyaoc6E — Charlie Bilello (@charliebilello) October 13, 2023

JPMorgan Chase profiteert van oplopende rente

JPMorgan profit surges on record interest income, First Republic purchase https://t.co/hwCH7DdQuR pic.twitter.com/zdjjvZxFmz — Reuters (@Reuters) October 13, 2023

Microsoft krijgt ook groen licht VK voor overname

Microsoft-Activision $75bn deal gets UK regulator’s final approval https://t.co/UcpeB456OY — Financial Times (@FT) October 13, 2023

Topman JPMorgan Chase vindt het maar gevaarlijke tijden