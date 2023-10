Keurige koersen voorbeurs, maar voetzoeker om 14:30 uur

De AEX-indicatie is +0,5% en het is alweer rustig en vriendelijk op de beurzen na een aardig ritje op Wall Street gisteren.

Debutant Birkenstock ging wel 12,6% onderuit, maar gelukkig was er nog een duivische Fed. Uit de notulen van het laatste rentebesluit bleek dat er openlijk aan nog een kwartje renteverhoging wordt getwijfeld. Fastned en Fagron hebben cijfers en wekker op 14:30 uur: Amerikaanse inflatie over september, consumentenprijzen.

Europese futures openen allemaal rond een halfje hoger.

De Amerikaanse staan 0,3% à 0,4% hoger.

In Azië staat alles (een paar tienden) hoger met Japan (+1,7%) en Hong Kong (+2,0%) als uitschieters.

Alibaba +1,4%.

Tencent +1,7%.

Country Garden -1,3%.

TSMC +1,1%.

Samsung +0,4%.

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -5,5% op 16,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -6,6% op 127,2.

De dollar daalt 0,2% naar 1,0635.

Goud stijgt 0,3%, olie levert 0,7% in en crypto plust of mint een paar tienden. Bitcoin staat nu op $26.811,98.

De rentes houden het ook op dit uur, de Amerikaanse staat wel vier basispunten lager.



Er zijn derdekwartaalcijfers/trading updates voorbeurs op het Damrak, Fastned groeit lekker door, boekt iets meer omzet dan verwacht en er is 140% meer winst. Cursief, want winst is een keuze op de beurs, heet het.



Fagron meldt meevallende omzetgroei. Citaat uit het persbericht:

De organische omzetgroei versnelde dit kwartaal, geholpen door alle regio’s, waarbij Noord-Amerika de hoogste organische groei in zijn geschiedenis realiseerde. Dit was het gevolg van uitstekende resultaten van zowel FSS als Anazao, aangezien de onderliggende vraag naar de uitbesteding van bereidingsactiviteiten hoog blijft.

In EMEA zagen we de omzetgroei dit kwartaal verminderen na de afronding van het doorberekenen van prijzen in de eerste helft van het jaar. Latijns-Amerika zette de opwaartse trend voort.





Hét agendapunt van vandaag is Amerikaanse inflatie, nadat gisteren de producentenprijzen flink tegenvielen. Opletten dus.



Zucht, de inflatieverwachtingen daalden juist een beetje, maar ze lopen nu toch weer op.



Tot slot viel de beursgang van het Duitse Birkenstock op de New York Stock Exchange flink tegen. Het fonds weegt nu $7,6 miljard. Nabeurs ging er nog een keer 1,1% af.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 Britse export omlaag

08:09 Afname productie Britse industrie

08:09 Hogere opening AEX voorzien

08:02 Fastned groeit door

07:49 VAT denkt dat bodem in halfgeleidersector is bereikt

07:46 Media: ArcelorMittal wil mijnen en fabrieken van Vedanta overnemen

07:24 Meevallende omzetgroei voor Fagron

07:12 Japanse machine-orders dalen stevig

07:07 Europese beurzen openen hoger

07:02 Meer faillissementen in augustus

07:00 Nederlandse export licht gegroeid

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

11 okt Wall Street sluit de dag positief af

11 okt Olieprijzen opnieuw gedaald

11 okt Fed-functionarissen zien dat het ‘restrictieve’ beleid van kracht blijft totdat de inflatie afneemt - Notulen

11 okt Slechte start voor Birkenstock

11 okt Wall Street weet openingswinsten niet vast te houden

11 okt Europese beurzen sluiten verdeeld

11 okt Beursblik: BNP haalt Just Eat van de verkooplijst

11 okt Euronext komt bedrijven zonder OOB-accountant tegemoet

11 okt Klein verlies voor AEX

De AFM meldt deze shorts:



Ze zijn weg!



De agenda:

07:00 Fagron - Cijfers derde kwartaal

00:00 Fastned - Cijfers derde kwartaal



08:00 Easyjet - Trading update (VK)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Faillissementen - September (NL)

06:30 Internationale handel - Augustus (NL)

08:00 Industriële productie - Augustus (VK)

08:00 Handelsbalans - Augustus (VK)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - September (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 +0,4%

Nasdaq Composite +0,7%

Nasdaq 100 +0,7%

Russell 2000 -0,2%

SOX +0,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,4%

Wall Street's main indexes closed higher after the release of minutes from the US Federal Reserve's last meeting showed caution among policy makers fueling investor hopes that rates would remain steady

Read more: https://t.co/B03vN193xe pic.twitter.com/ENgPaFRPtz — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2023



Uh-oh?

The American consumer, who did a heroic job fighting the odds of a US recession, is about to give in, according to the latest Bloomberg survey https://t.co/Lojudfwwf5 — Bloomberg Markets (@markets) October 12, 2023



Aan de andere kant van de Pacific:

Chinese consumers remain downbeat about the world’s second-biggest economy, despite initial signs of improvement in recent activity data, a Bank of America Corp. survey showed. https://t.co/mk5FkUIWKD — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2023



Bij deze:

WATCH: From why OpenAI might make its own chips to the creation of bots free from human biases, here are the biggest stories from the world of AI pic.twitter.com/XpXkelG1ND — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2023



Nog meer concurrentie:

Huawei is the latest Chinese company that’s becoming an EV powerhouse https://t.co/NyPDJNdmiy — Joe Weisenthal (@TheStalwart) October 11, 2023



De andere kant uit kan ook nog, hé?

Israel-Gaza war scenarios: what might lift oil prices to $95, $100, and $115 a barrel https://t.co/YaIUQU7YP1 — MarketWatch (@MarketWatch) October 11, 2023



Zo gaan die dingen?

Exclusive: Senior Arm China employees have quit to create a government-backed startup that some fear could divert revenue from the British chip designer https://t.co/oKeDE4y0md — Bloomberg (@business) October 12, 2023



Toe maar!

Most Japanese companies expect a slowdown in China's economy to persist into 2025, with nearly two thirds of firms that operate there looking to shift some production elsewhere in search of sales in other markets, according to a @Reuters monthly poll https://t.co/Dqiy93QG0L — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2023



Hoeveel?!

Western countries have frozen a total of about $300bn worth of Russian reserves in response to Moscow’s full-scale invasion of Ukraine in February last yearhttps://t.co/6FfUOGGhMv pic.twitter.com/fKpqvVWdvL — Financial Times (@FT) October 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.