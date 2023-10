Euronext Amsterdam past delisting-beleid aan

Vereniging MidkapNL heeft met Euronext overleg gevoerd over de zogenaamde oob-problematiek en het penalty bench-beleid van Euronext Amsterdam. De vereniging wijst erop dat het aantal oob-kantoren in Nederland van negen naar zes is gedaald waardoor, aldus de vereniging, een aantal smallcap-beursfondsen geen accountant kan krijgen. Als gevolg van het delisting-beleid van Euronext zou de beursnotering van enkele beursfondsen al in al begin november 2023 kunnen worden beëindigd. Vereniging MidkapNL heeft Euronext evenwel gewezen op het feit dat het tekort aan (oob)accountants een structureel probleem is, dat wetgeving in aantocht is, en dat er een nieuwe EU accountant zijn diensten aanbiedt in Nederland. Gedoeld wordt op het Portugese CFA. Wijziging regels De vereniging geeft aan overleg te hebben gevoerd met Euronext, waarna Euronext heeft besloten de penalty bench regels te wijzigen. De doorgevoerde wijzigingen zijn volgens de vereniging: Een beursfonds hoeft niet langer een gecontroleerde jaarrekening te publiceren om delisting te voorkomen. Het nieuwe criterium is het overleggen van een getekende opdrachtbrief voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024. Het criterium om de penalty bench te verlaten is ongewijzigd: het publiceren van een door een oob- accountant gecontroleerde jaarrekening.

Euronext Amsterdam geeft beursfondsen extra tijd om aan het nieuwe, versoepelde criterium te voldoen.

De nieuwe termijn zal niet eerder eindigen dan 15 januari 2024, waarmee de korte termijn deadline van begin november 2023 (die voor een aantal van de betrokken ondernemingen gold), is komen te vervallen. Delisting op korte termijn afgewend Vereniging MidkapNL is verheugd dat Euronext extra tijd heeft geboden, ook al had de vereniging om meer tijd gevraagd. De betrokken ondernemingen hebben nu ongeveer 3 maanden de tijd om een getekende opdrachtbrief van een oob-accountantskantoor te overleggen. De vereniging geeft aan dat deze stap voor aandeelhouders betekent dat delisting op korte termijn is afgewend.

