Het is even lager voorbeurs en we kijken alweer naar de Fed

De AEX-indicatie is -0,3% na een Fed (duivische geluiden) en China (extra blikken met geld) rally gisteren.

Intussen is en blijft de geopolitiek om te snijden. We doen het vandaag met een trading update Ebusco, het debuterende Birkenstock, Duitse en Amerikaanse inflatie en Fed notulen van het laatste rentebesluit. Verder is er weinig nieuws, of het moet zijn dat LVMH minder hard groeit.

Zo leest Bloomberg de actualiteit:

#5things: Biden vows arms to bolster Israel’s anti-missile dome. Treasuries see banner day. Alameda CEO says Bankman-Fried told her to commit crimes.



Here’s what you need to know ?? https://t.co/QdldBVrpR7 — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2023



De markten nu:

Europese futures openen -0,2% à -0,9%

De Amerikaanse staan -0,1% tot +0,1% (Nasdaq 100)

In Azië staat alles tienden hoger en Hong Kong is de uitschieter met +1,6%

Alibaba +1,7%

Tencent +1,4%

Country Garden +4,0%

TSMC +2,3%

Samsung +3,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -3,8% op 17,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +7,5% op 136,2

De dollar ligt vlak op 1,0607

Goud daalt 0,2%, olie stijgt 0,2% en crypto levert 0,4% tot ruim 1% in. Bitcoin staat nu op $27.101,32

De rentes en pssst, zachtjes. Straks maken we ze nog wakker:



Ebusco heeft een trading update en geeft zowaar een omzet outlook af. Citaat van de CEO en hier leest u het Nederlandse verslag. Goed gaat het niet natuurlijk, u weet er alles van, maar het bedrijf spreekt van verbetering en vooral vertrouwen:

It is very gratifying to see that, despite the challenges we face, customers consistently place their trust in us. This is reflected by, for instance, the seventh order we received from Stadtwerke Munich.

Furthermore, we continue to receive highly positive feedback from amongst others Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) and Transdev with respect to the operational performance and drivability of both the Ebusco 2.2 and Ebusco 3.0.

It is clear that our operational performance is not where we would like it to be. It is therefore crucial that we remain focused on executing our plans to improve this performance.



Of het genoeg is voor wat lucht? Met -63,8% is Ebusco dit jaar het slechtste indexfonds op het Damrak. Ze kwam bijna twee jaar geleden naar de beurs en veel plezier hebben we er helaas nog niet aan beleefd.



Vanmiddag moet het dan gebeuren en dit is typisch voor toch een beetje een Duits familiebedrijf? Het haalt niet eens het onderste uit de kan. En ja, al die namen die kort geleden naar de beurs kwamen spetteren nog niet, maar de brede markt ging dan ook lager. En ze gingen zeker niet goedkoop naar de beurs.



De reden waarom de Duitsers voor New York Stock Exchange kiezen en niet voor Deutsche Börse: de S&P 500 is bijna twee keer zo duur dan de DAX, 18 versus 10 keer de verwachte winst. Eén op één omgerekend zou het bedrijf in Frankfurt rond €5 miljard waard zijn, maar dit natuurlijk wel een heel theoretisch sommetje.

Niettemin was in de afgelopen decennia het waarderingsverschil tussen de VS en Duitsland niet eerder zo groot. U mag zelf uitrekenen hoeveel het bedrijf aan de Nasdaq had opgehaald, als ze flink over tech en AI had lopen ronken in de road show en prospectus.



Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 Licht lagere opening AEX voorzien na rally op dinsdag

08:06 Daling Duitse inflatie bevestigd

07:52 Ebusco rekent op jaaromzet van 145 tot 165 miljoen euro

07:51 Adyen komt ook met kwartaalupdate

07:01 Europese beurzen openen lager

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

10 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

10 okt Wall Street sluit hoger

10 okt Olieprijs daalt

10 okt Wall Street beperkt winst

10 okt Europese beurzen sluiten flink hoger

10 okt LVMH groeit minder hard

De AFM meldt net als gisteren geen nieuwe shorts:



00:00 Ebusco - Cijfers derde kwartaal

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - September (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,5%

Nasdaq Composite +0,6%

Nasdaq 100 +0,6%

Russell 2000 +1,1%

SOX +1,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index +3,1%

US stocks closed higher to notch their third straight day of gains, after dovish comments from US Federal Reserve officials pushed Treasury yields lower and investors cautiously monitored developments in the Middle East

Read more: https://t.co/RobNGnmE9D pic.twitter.com/Pta3KQFL7X — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2023



Het bedrijf durft geen outlook aan:

LVMH Q3 revenue rises 9%, slowing from post-pandemic frenzy https://t.co/lMw7BlnV4G pic.twitter.com/Z51Tz5m8Ow — Reuters (@Reuters) October 10, 2023



In de regel:

On @Breakingviews: As Israel’s war with Hamas increases new geopolitical risks, the relative stability of the US means the dollar will remain a favorite with investors, @BenWinck explains pic.twitter.com/kpeXz3J7jZ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2023



Het is nog niet officieel:

Exxon Mobil is expected to say on Wednesday it will buy US rival Pioneer Natural Resources for about $60 billion, a deal that puts it atop the largest US oilfield and secures a decade of low-cost production. More here: https://t.co/YCVEhKmbVR — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2023



McDonald's, Chipotle en Starbucks:

Short sellers boost bets against restaurant stocks over concerns about higher interest rates and weight-loss drugs such as Ozempic https://t.co/67bA7ijhdc — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2023



Ook deze groeier moet winst laten zien:

Verliezen stapelen zich op bij broker Bux https://t.co/QOKr3H2DmS — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 10, 2023



Is het wat?

Mercedes-Benz unveiled a heavy-duty electric truck to take on Tesla's battery-powered Semi https://t.co/IMRGqE5tnq — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2023



Tot slot, wist u dit?!

Did you know 19th century speculators used "optical telegraphs" for high-frequency trading?



These optical telegraphs were also involved in the world's first cyberattack in 1834.



ALL ABOUT SPEED



In the 19th century, just having access to information faster than others was a… pic.twitter.com/FIxRD75zQ7 — Jamie Catherwood (@InvestorAmnesia) October 10, 2023



Veel plezier en succes vandaag.