Wat een beurs?! De markt is lager, maar wil niet stuk. Waarom?

De markt staat zeker lager, maar is niet stuk te krijgen.

Het ondenkbare, Hamas dat de roemruchtige Israëlische intelligence en het almachtige Israëlische leger (even) te slim af is, lukt dat zelfs niet. Het is eerder een koopsignaal! Juist zo'n onverwachte gebeurtenis die verstrekkende politieke en economische gevolgen kan hebben, had de trigger voor en verkoopgolf en zelfs een bear market kunnen zijn.

De markt is door de enorme Wall of Worry - van Chinees vastgoed, via de Amerikaanse rente, langs de slagzij-makende EU economieën, naar geopolitiek en wat al niet meer - gespannen en dan kan zelfs het kleinste nieuwsbericht de beurs net over het randje duwen. De reden voor de krachs van 1929 en 1987 is zelfs nooit achterhaald.

Denk maar aan 9/11 en zie dit overzicht (via Jeroen Blokland).



Nogmaals, de markt staat lager, maar is zeker niet stuk. Het lijkt er zelfs op dat we hier op het Damrak Buy the Twin Dip als motto hebben. Kijk nu maar op het bord. Zie ook de AEX maar met die twee intradagscores van exact -10%, ofwel het Buy the Dip niveau. Opvallend, want dit was echt een 'gratis centrale bankgeld'-beursspelletje.

Het werkt nog steeds? Dat gaan we zien, maar het lijkt er in ieder geval wel op dat u het nog speelt. In ieder geval is er van angst voor de beurs en een mogelijke, grote, boze bear market geen sprake.



Onderliggend blijkt dat ook. Veel niet-winstgevende groeiaandelen hebben hun portie wel gehad - en niet zo'n beetje ook. Denk bij ons vooral maar aan Just Eat Takeaway (hoewel hier heel veel over winst valt te vertellen) dat volgende week drie jaar in een bear market zit à nu een slordige -90%, CM. com en vooral Ebusco.

Cyclicals

De cyclicals zijn nog niet (echt) aan de beurt gekomen, de volgende in het theoretische rijtje om te slopen als de beurzen de berenpruik opzetten. Dit zijn de cyclicals uit de AEX. Even geen Shell, hoewel dat sinds de dividendingreep in 2000 meer cyclisch dan defensief is. Want we zitten er wel nog steeds in voor de weduwen en wezen.

Het plaatje begint sinds de AEX-top deze winter, toen de index aan zijwaartse lente en zomer begon. En het ook duidelijk werd dat de economie slagzij maakte, de rente en noem de rest van de risico's voor de markt maar weer op. Wat valt op? Ze zouden allemaal minder moeten dan de index met zo'n conjunctuur, toch?

U ziet het:

ASMI en Besi zijn ondanks die nu wat hangende koersen met afstand de beste AEX'ers dit jaar

ASML heeft haar feestneus wel afgezet en kwam tot 20% onder haar top, maar het fonds ging in vorige cycli wel eens harder naar beneden. Veel harder

Dat geldt al helemaal voor super-cyclicals ArcelorMittal en Randstad. De eerste zit zeker in een bear market, maar in vorige cycli werd de koers nog wel een compleet onttakeld. Dit is een bliepje voor ArcelorMittal. Idem dito voor Randstad (-14%), waarvan in het verleden regelmatig ook vrij weinig overbleef

IMCD (-24%) zit ook in een bear market, maar net als het eveneens slecht liggende (en niet afgebeelde) DSM-Firmenich, komt dat fonds ook van hoogtechnologische waarderingen af

Uhm, wat valt er eigenlijk sowieso over AkzoNobel te zeggen en te vertellen? Niet veel. Niet slecht, dan maar

Wat is de reden dat de markt niet stuk wil, ofwel dat geen enkel nieuw slecht nieuwtje ons beleggers naar de witte handdoek doen groepen? Dat is gissen, maar vooruit:

Omdat we meer in indextrackers en minder in individuele aandelen zitten?

Iedereen is wel gewend geraakt aan kiezelharde dalingen, vooral zij die vanaf 2020 in de mooie-verhalen-maar-geen-kasstoom technologie gingen rommelen. Het overgestoken crypto-publiek heeft ook wel geleerd om met out of the blue double digit dalingen om te gaan

Zo lang de arbeidsmarkt maar goed blijft en niemand gedwongen aandelen en eigen huis moet verkopen (tegen iedere prijs)?

There is no alternative! Intussen wel met weer yieldende AAA bonds, geldmarktfondsen met mooie percentages en zelf spaarrentes, maar blijkbaar is dat nog niet genoeg (bekend) om iedereen uit die risicovolle aandelen te jagen

Als u er meer weet, laat het horen.

Catastrofes

Nog één ding, dit is de hele (logaritmische) Dow Jones sinds 1896, de oudste échte (en niet teruggerekende) index. U moet zoeken naar WOI, WOII en andere catastrofes. Ze hebben de (Amerikaanse, dat wel) markt niet wezenlijk beïnvloed. Wel vooral de krach en depressie in 1929.

Moet de conclusie dan niet zijn dat wij beleggers zowaar iets hebben geleerd, verstandiger beleggen (trackers) en ons niet meteen in paniek de markt uit laten jagen bij een slechte krantenkop, of een dalinkie op de beurs? Iets voor wetenschap, DNB en AFM misschien om te onderzoeken. Want dan hebben we nieuwe beursboekjes nodig.

Dit is trouwens een maandgrafiek en Israël-Hamas zit er dus nog niet in. Als we die al gaan terugvinden. Of als startpunt nieuwe bull market, want always expect the unexpected op de beurs. En in geopolitiek. En in intelligence. Want behalve energie en defensie gaat ook Palantir hard.