Voorbeurs is er een aardige markt in een grote boze wereld

De AEX-indicatie is +0,3% op weer zo'n dag dat u maar beter geen krant kan openslaan.

Niettemin ging Wall Street gisteren met mooie plussen de dag uit en zakten alleen chippers. Daar is wel nieuws over, zo meer. Moet u aandelen kopen als de kanonnen bulderen, zoals het heet op de beurs? Dit is Bloomberg om de geopolitiek te duiden en nu beginnen VS en China ook al te te ruziën óver? Citaat:

President Xi Jinping’s first meeting with US congressional leaders in eight years was infused with tension, as the Chinese leader was confronted over his nation’s failure to condemn Hamas’ incursion into Israel.

Meantime, executives at one of China’s largest copper trading houses have lost contact with the company’s founder and believe he has been detained by police for questioning, according to people familiar with the matter.

Gauw, de markt nu dan maar:

Europese futures openen +0,2% à +0,4%

De Amerikaanse stijgen of dalen twee honderdsten

In Azië zijn de Japanners en Hongkongers goedgemutst:

China -0,5%

Japan +2,6%

Hongkong +1,3%

India +0,6%

Korea +0,4%

Taiwan +0,1%



Alibaba -1,4%

Country Garden -8,3%

Tencent +0,7%

TSMC +0,8%

Samsung +1,4%

SK Hynix +0,3%

De dollar ligt vlak op 1,0562

Goud stijgt 0,6%, olie zakt 0,5% en crypto doet nagenoeg niks. Bitcoin staat nu op $27.600,15

De Europese rentemarkt opent rustig, maar die van de VS was gisteren dicht en daar wordt nog even wat schade ingehaald. Of aangericht.



Goedemorgen, het CBS bevestigt de eerste schatting van vorige week:

Het langste plaatje dan maar, mooi zo? We zitten nu dik onder een lang historisch gemiddelde :-)



Enfin, Nasdaq 100-fonds (zeg maar waarom het in die technologie-index zit, net als Kraft Heinz...) Pepsico komt vandaag als eerste grote fonds met Q3-cijfers. Geen kleintje, met $220 miljard schoon aan de haak gaat Unilever er twee keer in. Het fonds ligt heel slecht en wellicht hebben waaghalzen al op -20% gekocht.



De omzet- en winstverwachtingen zijn wat flauw, maar desalniettemin is de waardering aardig afgekomen. Maar ja, hoeveel keer de winst moet u nou betalen voor zo'n fonds bij een rente die zomaar bijna op 5% staat?



Pepsico is niet zomaar een fonds, maar een van de betere Dividend Aristocrats. Dit is echter het dilemma op dit moment: moet u nou zo'n defensief aandeel kopen dat 3,2% dividend doet (en misschien nog wat aandelen inkoopt?), moet u die veilige staatslening à 4,7% hebben, of een veilig geldmarktfonds à 5,5%?

Als de economie en beurs inderdaad weer gaan draaien, is misschien Pepsico nu aantrekkelijk. Is er nog jaren stagflatie, dan slaapt u wellicht beter op die bondjes en geldmarktfondsen - zeker met de huidige Wall of Worry en geopolitiek. Is dat echter niet altijd zo?



Dan is er nog een geopolitiek chip-nieuwtje, Samsung en SK Hynix zijn beide klanten van ASML. Berenberg verlaagt trouwens de koersdoelen voor ASMI en Besi.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

En dan nog even dit

De terugblik, een zeker Lockheed Martin ging +8,9% gisteren, Northrop Grumman zelfs +11,4% en RTX (Raytheon) +4,6%! Exxon Mobil scoorde +3,5% en Chevron +2,8%.

Dow Jones +0,6%

S&P 500 +0,8%

Nasdaq Composite +0,4%

Nasdaq 100 +0,5%

Russell 2000 +0,6%

SOX -0,2%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,9%

Ja, deze was er ook nog:

Nog meer van het CBS:

Nog een keertje OCI?

En nog een keer (dividend)aandelen, obligaties of geldmarktfondsen?

Is weer eens wat anders dan - zeg - een stikstoffonds:

Okee:

Voor de liefhebbers:

Kwartje of geen kwartje?

Veel plezier en succes vandaag.