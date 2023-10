Nieuw bij IEX! De Turbobelegger

Leer in vier weken alles over beleggen met Turbo’s

Soms is het leuk om snel te gaan. Je moet er niet aan denken dat je maar 50 kilometer per uur mag rijden op de snelweg. Of dat je eerst een heel huis bij elkaar moet sparen voordat je het kan kopen. Ook bij beleggen komt het soms voor dat je een kans ziet en extra gas wil geven. Om die reden werd bijna 20 jaar geleden de Turbo geïntroduceerd.

Met een Turbo kun je versneld inspelen op een koersbeweging van een aandeel, een index, een grondstof of een valuta. Turbo’s zijn er in twee smaken, Long en Short, waardoor je kunt inspelen op zowel koersstijgingen als koersdalingen. Ken je dit beleggingsinstrument nog niet of nog niet goed? Doe dan vanaf 6 november mee met De Turbobelegger, een educatieve en spraakmakende campagne om alles te leren over Turbo’s én over kansen in de markt.

Visie

Vier weken wachten is natuurlijk lang voor iemand die graag snel gaat, dat begrijpen we. Daarom hier alvast de kern. Iedere Turbo heeft een hefboom, van bijvoorbeeld 2, 3, 5 of 10. Een hefboom van 2 betekent dat je 2x meedoet als de markt jouw kant uit beweegt. Daar staat tegenover dat je óók 2x meedoet als de markt zich tegen je keert. De winst wordt uitvergroot, maar ook het verlies.

Hoe hoger de hefboom, hoe groter het mogelijk rendement en hoe groter het mogelijke verlies. Als je in Turbo’s belegt is het dus noodzakelijk om een visie te hebben op de richting van de markt. Het ontwikkelen van een visie is ook iets dat je kunt leren.

Webinars

Hoe werkt een Turbo precies? Dat leggen we je graag uit in een serie van vier webinars die worden gehouden op alle maandagavonden in november. Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) Jean-Paul van Oudheusden (Markets Are Everywhere) en Rogier San Giorgi (BNP Paribas) zullen elke week zorgen voor uitleg, vermaak en het beantwoorden van al je vragen.

De webinars worden vier weken lang ondersteund met een speciale app om naar hartenlust te kunnen oefenen zonder dat het geld kost. Als je meedoet met De Turbobelegger (en de webinars worden natuurlijk ook opgenomen om terug te kijken) garanderen we je dat je voldoende kennis en kunde hebt om zelf in te schatten of Turbo’s passend en geschikt voor je zijn en vervolgens zelf aan de slag te gaan. In de komende weken zullen we je verder informeren over het programma en wat je precies kunt verwachten.

Registreer je nu!

Turbobelegger

Voordat je de snelweg op gaat haal je eerst je rijbewijs. Voordat je een hypotheek afsluit wordt er gekeken of je inkomen toereikend is. Bij beleggen is zo’n verplichte toetsing er niet. Je wordt als belegger geacht om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. BNP Paribas stond in 2004 aan de wieg van de Turbo in Nederland en heeft in alle jaren sindsdien veel tijd en moeite gestopt in het goed informeren van Turbobeleggers en toekomstige Turbobeleggers. “De Turbobelegger” is dit jaar de opvolger van het spel De Slimste Belegger, dat jarenlang succesvol in samenwerking met IEX werd gespeeld. De nadruk komt nog meer op educatie te liggen, waarbij het nemen van gecalculeerd risico om rendement te maken zeker niet uit het oog wordt verloren.

Heeft u nog een goed verhaal over een keer dat u zelf, of een mede-belegger, de Turbo met succes heeft ingezet en een flink rendement heeft gemaakt? Laat het de redactie weten! Stuur een e-mail naar redactie.iex@iexmedia.nl en zet in de onderwerpregel het woord 'Turboverhaal'.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.