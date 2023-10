Het is risk-off en er is schade voorbeurs, maar zeker geen sell-off

De AEX-indicatie is vlak, maar de Europese en Amerikaanse futures openen wel tienden lager.

Risk-off, er is zeker marktimpact van wat al het 9/11 van Israël heet. Vooral energie springt eruit, de oliewaarden liggen wellicht goed en het ligt dan misschien voor de hand dat de defensieve aandelen het beter doen dan groei en cyclisch. De beurzen in het Midden-Oosten gingen gisteren stevig onderuit, Israël voorop met -6,5%.

Alles hangt af van in hoeverre het geweld al dan niet escaleert en er besmetting is; in die zin is het zeker een risico voor de markten. Niet alleen de eerste schrik vandaag, maar ook voor de komende tijd. En ja, zo wordt de Wall of Worry almaar hoger, met geopolitiek, economie, inflatie, rentes en dan begint het Q3-cijferseizoen ook nog.

U moet aandelen kopen als de kanonnen bulderen is een oud beursgezegde. Op lange termijn klopt dit zeker, want de winsten bepalen de koersen en niet de geopolitiek. Op korte termijn kan het echter zeker andersom zijn. Het is wellicht in ieder geval wat volatiel vandaag.

De AEX springt eruit, de Europese futures openen 0,6% à 0,7% lager

De Amerikaanse staan -0,6%

In Azië staat na een week dicht Shanghai -0,4%, Japan en India zakken ook zoiets, Korea en Taiwan stijgen zowaar een paar tienden. Hongkong lijkt dicht

De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -6,5% op 17,5 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -2,7% 0p 126,6

De dollar doet nu ook niks op 1,0556

Goud stijgt 1,1%, olie loopt 3,4% à 4% op en crypto zakt tienden tot ruim een procent. Bitcoin staat nu op $ 27.882,20

De rentes. Blijf kaarsjes branden dat we geen credit events krijgen met die verbluffende stijging van de rentes de laatste twee jaar en vooral de laatste tijd. Is de Amerikaanse obligatiemarkt dicht vandaag? Columbus Day, Wall Street is wel open.



Hier ziet u de euro, ofwel dollar (EUR/USD oranje) dit weekend. Dat valt mee?



Meest opvallende beweger is olie, hier WTI (oranje) en Brent (paars). Fors, maar zulke percentages zijn zeker niet ongewoon voor het zwarte goud.



Duiding van de networks, hier is Bloomberg. Met uitzondering van Israëlische aandelen en het Midden-Oosten is er nergens een echte sell-off gaande.

Hamas’ surprise attack on Israel is casting a pall over the outlook of companies that get a part of their revenue from the nation, threatening to hurt shares of some global generic drugmakers, chipmakers, diamond processors and software-services providers.



Saturday’s assault has sparked fresh concern about geopolitical risks among investors just when global financial markets were already grappling with the impact of high interest rates and the slowdown in China’s economy. Oil for November delivery surged as much as 5.4% while US equity futures dropped in Asia trading, as the risk of the conflict escalating across the Middle East region remains acute.

Hamas’s surprise attack on Israel is casting a pall over the outlook of companies that get a part of their revenue from the nation, impacting shares of some global generic drugmakers, chipmakers, diamond processors and software-services providers https://t.co/WmWZh74HYm — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2023



Het nieuws vandaag op het Damrak, lang verwacht en toch gekomen? Bod op Lucas Bols.



Gezien de slotkoers vrijdag lijkt het heel wat, maar... zie de volledige grafiek.



Nee, dit was geen succes. Gefeliciteerd wie de jackpot heeft en op de beurs komt altijd weer een nieuwe kans, is dan maar de troost voor de teleurgestelden.



Misschien is dit wel meer dan een schrale troost. Niet alleen door de haperende koersen, maar ook door de stijgende verwachtingen van de analisten worden aandelen wel goedkoper.



Dat hoeft ondanks een heuse Twin Dip in de AEX nog niet meteen een koopsignaal te zijn. De markt moet nog even uitvinden hoe duur aandelen moeten worden in relatie tot de rentes. En met die rentes zelf is ze nog lang niet klaar, getuige de vele basispunten die dagelijk over het bord tuimelen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag.

08:08 AEX start handelsweek vermoedelijk vlak

08:07 Krimp Duitse industriële productie

07:55 Nolet doet overnamebod op Lucas Bols

07:46 Nieuwe order voor Ebusco

07:24 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

08 okt Beurzen Midden-Oosten onderuit na aanval op Israël

08 okt Aftrap cijferseizoen aanstaande

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

15:30 Columbus Day in VS - Wall Street regulier open

En dan nog even dit

De terugblik, het lijkt al weer lang, lang geleden:

Dow Jones +0,9%

S&P 500 +1,2%

Nasdaq Composite +1,6%

Nasdaq 100 +1,7%

Russell 2000 +0,8%

SOX +2,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index +2,6%

Wall Street rallied on Friday, led by technology shares, as investors assessed a jobs report that showed US hiring rose broadly in September with slowing wage growth https://t.co/I4w6YMVz5W pic.twitter.com/JIFV8yHyto — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2023



Aldus Reuters:

From @Breakingviews: Bloody attacks in Israel raise the risk of contagion, possibly involving Iran. It’s a bad time for the region to join Ukraine as a conflict hotspot, warns @gfhay https://t.co/unxU6RWPwE — Reuters Business (@ReutersBiz) October 9, 2023



De vooruitblik op deze week:

WATCH: From the third-quarter results of some top companies to the monthly US consumer price index report, here are the stories to watch in business and finance pic.twitter.com/61mrfIRMc4 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2023



Oeps, niet alleen in China dus:

Verkoop Nederlandse woningen is financiële noodzaak voor Heimstaden https://t.co/NgcQ9WtjXy — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 8, 2023



Over China gesproken:

Tepid data on China home sales during the key vacation season raises doubts over whether Beijing’s steps to prop up the property market are ample to revive the sector this year https://t.co/VLe8iZ9oC5 — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2023



Redding voor beursopening:

Embattled Metro Bank secures capital, Colombian billionaire Gilinski to take control https://t.co/e77LvmoXLH pic.twitter.com/fCTL6WjyQw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 9, 2023



Geldt voor meer (dure) groeiers, zie Adyen maar:

For stock investors for much of this year, the trillion-dollar AI promise has masked a big threat in this era of Federal Reserve hawkishness: Real-world borrowing costs have jumped across Corporate America https://t.co/WBwvmhQ3qt — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2023



Zou nu niet verwachten, gezien, om wat te noemen, dat banenrapport van vrijdag?

One of the oil market’s most controversial data points of recent years — a measure of how much gasoline Americans consume — is pointing to a crash in demand https://t.co/QPfu5UaWYz — Bloomberg Markets (@markets) October 9, 2023



Veel plezier en succes vandaag.