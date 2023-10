Tech is technisch op orde

Na een aantal zwakke weken waarin de koersen van de aandelenbeurzen wereldwijd onder druk stonden, was er afgelopen vrijdag eindelijk weer eens wat koerswinst op de borden te zien. Na de publicatie van het banenrapport in de VS veerden de beurzen goed op en durfden de eerste koopjesjagers weer in te stappen.

Op de Amerikaanse beurzen zagen we de laatste weken dat vrijwel alle sectoren last hadden van aanhoudende verkoopdruk, maar dat de schade in de techsector een stuk minder groot was. De correctie bij de grote techbedrijven was vrij mild, waardoor de techische plaatjes in veel gevallen nog prima ogen.

Zowel in de brede index als bij de individuele grote bekende namen uit de sector liggen de grafieken er nog netjes bij en lijkt de recente daling juist nieuwe kansen te gaan bieden.

Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologieindex Nasdaq Composite heeft de afgelopen weken een correctie laten zien binnen de opgaande fase. De brede techindex is teruggezakt richting de oude toppen en lijkt daar door de opleving van afgelopen vrijdag niet doorheen te zakken.

De corrctie is opgevangen boven het 200-daags gemiddelde, dat nog altijd opwaarts tendeert. Als de correctieve fase wordt afgebroken, zal de pullback worden voltooid en kan de oude opgaande fase weer worden hervat.

Apple

Het bedrijf met de grootste weging in de Nasdaq Composite index is Apple. Apple heeft eerder dit jaar het luchtruim gekozen nadat de trading range (tussen de rode stippellijnen) werd verlaten. De recente daling brengt Apple terug naar het niveau van de voorgaande trading range.

Het beeld blijft redelijk positief nu de koers boven deze voormalige weerstand lijkt te worden opgevangen. Vanaf het huidige niveau, waar ook de 200-dagenlijn voor steun zorgt, kan Apple voorzichtig weer omhoog gaan kijken. Er lgt weerstand rond $198,23 (gevormd op 21 juli). De steun ligt op $170,42 (bodem van 15 mei).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B. vlakt wat af en geeft aan dat Apple iets minder sterk presteert dan de rest van de markt.







Tesla

Ook Tesla heeft een grote weging in de index en ligt er technisch nog prima bij. Het aandeel heeft onlangs de oude weerstand rond $212 teruggestest. Rond dit niveau liggen de oude toppen, de oude dalende weerstandslijn en de 200-dagenlijn, die de koers hebben weten op te vangen.

Nu de hogere koersbodem steeds meer vorm krijgt, kan er verder omhoog worden gekeken. Het eerste koersdoel voor Tesla wacht nu in de zone rond $400 waar de oude hoogtepunten van eind 2021 en begin 2022 liggen.

Zowel de 200-dagenlijn als de BOB-indicator laten een opwaarts verloop zien. Dit bevestigt de positieve technische conditie van het aandeel.

Overige techaandelen

Ook bij de andere grote namen, zoals Microsoft, Amazon, Netflix, Meta en Alphabet heeft de recente correctie nog niet tot nieuwe technische verzwakkingen geleid. Sterker nog, de daling van de afgelopen weken lijkt nieuwe kansen te gaan bieden voor beleggers in het laatste kwartaal.