AEX-index stampt bodem nogmaals aan

De AEX is bezig de bodem, die in maart rond 710,89 punten is gelegd, nogmaals aan te stampen.

Er is sprake van een voorzichtig proces van bodemvorming, althans dat leiden we af uit de volgende technische signalen:

Binnen het dalende trendkanaal is de AEX recent al twee keer goed opgeveerd

De AEX komt opnieuw terug uit een oversold-conditie. Dat wil zeggen dat de AEX tijdelijk 'uitverkocht' is geweest

Bovendien zien we op de RSI (Relative Strength Indicator) afwijkingen tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze zogenaamde positieve divergentie treedt op nu de AEX nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

Overigens dacht ik een oversold-conditie ook drie weken geleden te zien. Toen was de verkoopdruk nog niet geheel uit de markt.

Maar ik constateer nu dat er duidelijk een proces van bodemvorming plaatsvindt, zowel vanuit een oversold-conditie als in combinatie met positieve divergentie.

Vandaag bekijk ik de kale AEX-koersgrafiek en de AEX-RSI-grafiek.

Signalen van stabilisatie

Technisch bezien is de dalende fase van de AEX nog niet verlaten. Het patroon met lagere toppen is nog steeds geldig. Deze lagere toppen wijzen erop dat er verkoopdruk boven de markt hangt. Elke opleving eindig op een lager niveau en wordt benut om posities af te bouwen.

Toch zijn er signalen van bodemvorming zichtbaar. Ten eerste is de AEX-index de steun op 710,89 punten (bodem van 20 maart) genaderd. Boven die steun hebben al twee stevige oplevingen plaatsgevonden.

De laatste rally is gestrand rond 736,20 punten (top van 29 september). De AEX moet boven die top breken om uit de dalende trend te geraken.

Daar staat tegenover dat de neerwaartse fase wordt gecontinueerd zodra de Nederlandse beurs onder steun 710,89 punten breekt. Dan mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten.

Het proces van bodemvorming is vooral af te leiden uit de afwijkingen tussen de AEX en de RSI. Deze zogenaamde positieve divergentie bespreek ik hieronder, bij de tweede grafiek.

Positieve divergentie wijst op bodemvorming AEX

De AEX laat nog steeds een patroon met lagere koersbodems zien. Deze hebben we, op de grafiek hieronder, afgebakend met de dikke rode pijl. Tegelijkertijd vormde de RSI een serie hogere bodems, di we op de grafiek hieronder met de dikke groene pijl hebben afgebakend.

Deze afwijkingen tussen het koersverloop van de AEX en de indicator wordt positieve divergentie genoemd. Deze treedt op als de kracht van de dalende trend afneemt. Dit proces kan optreden voorafgaand aan een trendverandering.

Bovendien gaf de RSI recent een kortetermijn-oversold-conditie (uitverkocht) weer. Daarvan is sprake bij RSI-waarden van 30 of lager. We zien nu dus dat de AEX terugkomt uit die oversold-conditie. Dat wil zeggen dat de AEX tijdelijk 'uitverkocht' is geweest.

De Relative Strength Index is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (oversold-)condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij waarden onder de 30, zoals recent dus twee keer is gebeurd.

Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven.