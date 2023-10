Duimen draaien nog voorbeurs, maar er is weer veel mogelijk

De AEX-indicatie is +0,3%, er is een update Shell, ExxonMobil wil een dikke overname doen, Elon Musk moet weer eens bij de SEC komen en vanmiddag zijn er Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, opgelet.

Dat is het programma van vandaag en wie zet nu even de koersen aan? Ze doen nog helemaal niks.

Houdt niet over, de Europese futures openen rond 0,1% hoger

De Amerikaanse staan weer 0,1% lager

In Azië staan op Japan (-0,1%) alle markten een paar tien hoger, met Hong Kong mt +1,4% als uitschieter. China is de hele week al dicht

Alibaba +1,3%

Tencent +1,8%

TSMC +0,8%

Samsung -0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -0,5% op 18,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +1,5% op 130,1

De dollar loopt nu 0,1% op naar 1,0535, maar begon gisteren nog met 1,04

Goud stijgt +0,1%, olie ook en crypto doet +0,2% à +0,4%. Bitcoin staat nu op $27.512,49

De rentes houden zicht nog even gedeisd.



Shell heeft voorlopige Q3-cijfers, dat wil zeggen: meer dan dit is er nu nog niet. Dit is alles wat Reuters meldt en de Shell site zelf heeft nog niks.



Er is schreeuwerig nieuws en wie kan dat nou beter brengen dan CNBC? Tesla CEO Elon Musk reageert zelf niet (op X). Zaak speelt al wat langer, hij kwam steeds niet opdagen bij de SEC - wie durft die nou uit te dagen? - en we horen het wel. Tesla deed -0,4% en -0,2% nabeurs gisteren.

BREAKING: The SEC has sued Elon Musk in an effort to compel the billionaire to testify over the purchase of Twitter. https://t.co/yfyJgCw1G8 pic.twitter.com/1XRAoRwCeZ — CNBC (@CNBC) October 5, 2023



Eerste vrijdag van de maand, ofwel dan zijn er altijd maandelijkse, Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, het Payroll Report. Hoe slechter, hoe beter? Opgelet, er kan koersimpact zijn.



Hoe staan we er nu voor na weer een wilde renteweek? Dit is de MSCI World Index in dollars, om maar meteen het grote plaatje te nemen. Ja, zo heel veel is hier (nog) niet aan de hand.



Zeker gelet op die rente-explosie, want de dollar kost zowat alweer 5%. Dit is de Amerikaanse tienjaars Treasury Yield en misschien is die wel even aan het uittoppen na die versnelling omhoog. Of is dit vooral een wens?



Die hogere rentes missen echter hun uitwerking niet op aandelen. Want gelet op én koers én winstverwachtingen worden goedkoper. Zoals hier de AEX:



De dure S&P 500 koelt ook af:



Zelfs de Nasdaq 100 wordt goedkoper. Goedkoper betekent nog niet goedkoop. Dat weten we altijd pas achteraf. Maar goedkoper is wel goedkoper en niet duurder en dat is al heel wat. Want we hebben met z'n allen de hele bull market zitten klagen dat technologie veel te duur is.



Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:



08:00 Shell - Kwartaalupdate



En dan nog even dit

Dow Jones -0,03%

S&P 500 -0,1%

Nasdaq Composite -0,1%

Nasdaq 100 -0,4%

Russell 2000 +0,1%

SOX -0,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,3%

WATCH: The Dow ticked down marginally, while the S&P 500 and Nasdaq each lost about a tenth of a percent as US stocks ended just slightly lower after bouncing off session lows https://t.co/P19ylIY4td pic.twitter.com/8ds1RaNF74 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2023



De vooruitblik:

US job growth likely slowed moderately in September while the unemployment rate probably retreated from a one-and-a-half-year high, underscoring the economy's underlying strength amid rising headwinds as the year winds down. More here: https://t.co/v4GSZPIA1D — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2023



Het woord duurzaam komt u niet zo snel tegen bij ExxonMobil en de Permian Base is een groot olieveld.

Exxon Mobil is in advanced talks to acquire Pioneer Natural Resources in a deal that could value the Permian shale basin producer at about $60 billion. More here: https://t.co/3SKHzuHE0T — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2023



Dit zinnetje, is d industrie soms bang een beetje té afhankelijk van Nvidia te worden?

These options have included building its own AI chip, working more closely with other chipmakers including Nvidia and also diversifying its suppliers beyond Nvidia.

Exclusive: OpenAI, the company behind ChatGPT, is exploring making its own artificial intelligence chips and has gone as far as evaluating a potential acquisition target. More here: https://t.co/SXSJys3Ty3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2023



Geen harde cijfers, maar vooral redneerdn en opiniërend:

The surge in interest rates over the last year has come at a historic pace, and US companies that can’t keep up are increasingly going bankrupt https://t.co/8gypzZELkZ — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2023



Hier is wel een hard cijfer:

The 30-Year Mortgage Rate in the US has moved up to 7.49%, the highest level since December 2000. pic.twitter.com/0P8rqCpmpC — Charlie Bilello (@charliebilello) October 5, 2023



