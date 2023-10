Slotcall van donderdag 5 oktober 2023

Waarschijnlijk een vette vinger in ASML vandaag.

Dat is beursiaans voor dat iemand waarschijnlijk een verkeerde order in het boek heeft gezet. En dat boek laat zich dat nooit twee keer zeggen, zeker niet in een goot en liquide fonds als ASML. ASMI en Besi bewogen zelfs mee. Dat had sectorindex SOX misschien ook gedaan, als het niet ver voor opening Wall Street was.

Het plaatje is precies geprikt op hét moment. De slotscore van ASML is minder erg, maar desalniettemin niet best.



ASML zit zelfs in bear market met de koers al een week op en rond -20%. ASMI zit daar net onder en Besi moet u hieronder gewoon zien. Formeel is een bear market -20% vanaf de top op slotbasis. En die staat er. Exact. Aan de prestaties van onze drie chipmusketiers zelf ligt het niet, des te meer aan de cyclus en de rentes.



Beslist geen vette vinger is de deceptie in Parijs van Alstom. Het industriële bedrijf waarschuwde voorbeurs zowat voor álles en dan met name de vrije kasstroom. En dat middenin een renterally, beroerd kan niet. Dan gebeurt er dus dit: -40%, u ziet het goed.



ASML is een van de weinige perikelen vandaag op het Damrak. Op zowel de aandelenbeurs, als ook de vastrentende markt is het zowaar oppervlakkig rustig. De AEX sluit met de meeste fondsen in het groen en de rentes doen even niks, na die wat nu al een historische rally is - ongeacht hoe ver die nog door zet. Topvorming kan ook.

Zeker na zo'n rally kan dat, iets waar ze sowieso al niet zo aan zijn gewend op de obligatiemarkt. Het kan ook zijn dat de boel even oversold is. De truc is in ieder geval mede dat er langer hogere rentes worden ingeprijsd, want hardnekkige inflatie. Er is echter mogelijk meer en BlackRock econoom Lukas Daalder onderwijst u.

Maar waaróm gaat die kapitaalmarktrente nou eigenlijk omhoog (spoiler alert: niet om de redenen die vaak genoemd worden) https://t.co/XHVIszBc2D — ldaalder (@ldaalder) October 4, 2023



Plaatje er bij die al veel verklapt. De markt is zoals altijd - en onze vastrentende marktbroeders en zusters kunnen dat als geen ander - risico en rendement aan het afwegen en daar rolt vooralsnog onderstaande conclusie uit. Wij willen risicopremie!



Het kan ook zijn - en misschien is dit wel meteen het worst case scenario - dat we net zijn begonnen aan... een periode van iets van dertig jaar rentestijgingen. Ja, schrikt u maar even.

Those who are “stunned and surprised” by depth of bond market decline have not studied enough interest rate history (historically, 30 years up, 30 years down). The recent low in rates was actually about 10 years overdue. @sentimentrader pic.twitter.com/ND3x3RpNKC — Jay Kaeppel (@jaykaeppel) October 4, 2023



Van Bretton-Woods en einde WOII tot begin jaren tachtig steeg de rente per saldo. Daarna was er dus een neergaande trend tot krap twee jaar terug. Hieronder ziet u de héle Dow Jones (logaritmisch) en helaas heeft onze data die niet herbelegd. De VS rente gaat helaas ook niet zover terug. Wel zijn er twee globale rekensommen.

Van 1945 tot en met 1981, dus de periode van een rentestijging, steeg de Dow Jones ruim 500%. Sinds die tijd tot en met de uitbraak van inflatie bijna twee jaar terug dikte de Dow Jones ruim 4000% aan, wat een verschil. Helaas is meer vergelijking niet mogelijk, daarvoor is wetenschappelijke terugrekendata nodig.

Het klinkt niet onlogisch dat aandelen beter doen bij rentedalingen dan -stijgingen, maar eerst zien en dan geloven. Want de beurs en logica gaan zelden samen. Bovendien is er altijd meer. Zo ging van WOII tot 1980 de oude maakindustrie in het westen verloren (waarde weg) en kwam er bloeiende technologie voor terug (waarde er bij).



Nog één ding, wat er ook gebeurt, laat u niets wijs maken, hé? Op het Damrak zit na twintig jaar woekerpolisgedoe niemand over zoveel jaar op een woekerrenteschandaal te wachten. Wat een verhaal dit, waarom is dit niet verfilmd? Net als de Tulpenmanie en de eerste tien jaar handel VOC op straat: totale wildwest.

Lijkt wel crypto :-)

Did you know a Scotsman once invented a fake country and fooled investors into buying its bonds?



In modern terms, he floated £32 Million of fake bonds in London.



This was the original Fyre Fest. 240 innocent Scots relocated to this fake utopia, but only 60 survived.



BRITISH… pic.twitter.com/gB673VQfVo — Jamie Catherwood (@InvestorAmnesia) October 3, 2023



Forza Italia

Zijn er nog vragen?

Spanningen op Europese obligatiemarkten lopen hard op IEX Premium https://t.co/rldXwJTOhG via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2023



Dit is de Duits-Italiaanse rente-spread, ofwel het verschil dat beide landen op hun leningen betalen. Hoe groter dit verschil, hoe meer de markt twijfelt aan Italië en een hogere risicopremie eist. De spread is een onofficiële parameter van de financiële gezondheid van de EU. En is nog geen schim van de EU crisis dik tien jaar terug.



Allfunds

Van gisteren, maar wellicht nog wel even actueel. Onze analist Martin Crum over de strategische opties van Allfunds, dat zichzelf in de etalage zet. Is dat eigenlijk wel een feit?

Hoewel het zeker voorstelbaar is dat Allfunds zijn strategische opties heroverweegt - de koers van het aandeel noteert op slechts de helft van het IPO-niveau - lijkt een dringende noodzaak te ontbreken.



Het concern is immers goed winstgevend en heeft in een sterk versnipperde markt als marktleider voldoende opties tot een verdere groei, zowel autonoom als middels het inlijven van kleinere concurrenten.



De timing van de Spanjaarden, als dit bericht op waarheid is gestoeld, is daarbij ronduit slecht. De fors opgelopen rente werkt drukkend op de waarderingen, het marktsentiment is mede daardoor belabberd en de gehele sector wordt geconfronteerd met sterk teruglopende handelsomzetten.



Allfunds kan speculatief interessant zijn, als het concern zichzelf in de etalage zet zal er gezien de eerdere belangstelling van onder andere Euronext vermoedelijk wel een koper gevonden kunnen worden. En die koper zal dan wel een overnamepremie op tafel moeten leggen.

Opmerkelijke berichtgeving rond Allfunds IEX Premium https://t.co/HmF4MaDQSR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 4, 2023



Fagron

Volgende week mogen we Q3-cijfers van Fagron verwachten. Analist Peter Schutte:

Bij de halfjaarcijfers rapporteerde Fagron een onverwachte verdere stijging van de Rebitda-marge van 19,3% naar 19,4%. Daarmee bleef de opgaande trend mooi intact.

Voortgaande efficiency en commerciële slagkracht stuwden de marge. Fagron liet hierbij zien over prijszettend vermogen te beschikken en dat is een gunstig teken voor beleggers, ook voor de toekomst.



Bij de halfjaarcijfers verhoogde Fagron eigenlijk de omzetverwachting voor geheel het jaar van een autonome stijging van 5-9% naar een hoog enkelcijferige groei. Over de eerste jaarhelft bedroeg de autonome groei een mooie 8,4%.

Voor het derde kwartaal voorzien analisten een omzet van €185,6 miljoen: een toename van 7,2%. Fagron zal deze verwachting hoogstwaarschijnlijk gaan herhalen en weet zich daarbij geholpen door prijsverhogingen.

Meer groei verwacht bij Fagron IEX Premium https://t.co/KoUPj64mhd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2023



Brede markt

Plusje op het Damrak vandaag, maar van harte is het niet en elders is het vooral slechter. Zeker in New York. Olie gaat weer door het putje. De markt vreest afzwakkende (consumenten)vraag in westen, want de economie. In Nederland kan alleen de 1% nog benzine betalen, maar die tax-verhoging van €0,21 komt er niet.

De dollar verzwakt iets, maar veel stelt het niet voor. De trend in dalende aandelen en euro is er..



Tussendoor, de CBOE VIX Index (volatiliteit) nadert nu toch echt officieuze nervositeitsscore 20. Flow Traders daalt toch weer vandaag en morgen duiden we dit in onze IEXBeleggersPodcast.



De rentes leveren flink in, maar ook hier is de trend nog stijf omhoog. Nee, er is lucht op het Damrak vandaag, maar een sein veilig is het zeker niet. Als dat al bestaat in de markt.



Beursplein 5

PostNL heeft deze week weer een pre-earnings call gehouden. ING meldt dat en laat weten dat het bedrijf afzwakkende consumentenvraag ziet, kampt met ziekteverzuim en een duur rondje CAO onderhandelingen wacht. Vandaar preventief die enorme postzegelprijsstijging? ING suggereert het in haar morning call.

Heineken heeft er ook één gehouden gezien de vele adviezen deze week. Hier zijn de bankenadviezen van vandaag.

Plus: Heineken en UMG

Min: Heineken, IMCD, Air France-KLM en Just Eat Takeway

Klik op het plaatje voor details:



Verder nog iets?