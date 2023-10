Beurzen staan klaar voor klassieke eindejaarstrally

Nu de notoir slechte beursmaand september achter de rug is, staan de beste maanden voor de deur. Statistisch althans, want de onzekere economische vooruitzichten weerhouden veel beleggers om nu al meteen in te stappen.

Ten eerste zijn de rentes dermate hard gestegen dat deze behoorlijk concurreren met aandelenwaarderingen. Daarnaast draait de economische motor de laatste maanden stationair en staat hier en daar zelfs in z'n achteruit. De fors gedaalde olieprijs reflecteert bovendien een vertraging in de economische groei.

Maar deze reeds bekende informatie is al volledig door de markt verwerkt en ingeprijsd. Ik zal hier niet buiten mijn boekje gaan en voorspellen wat ik van de economie denk. Wel kan ik naar de statistieken kijken. En die staan gunstig.

Statistisch bezien staan we aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar en zou je juist nu moeten instappen. Nu roept de maand oktober, bekend van enkele beruchte beurscrashes, niet meteen de beste herinneringen op.

Eindejaarsrally

Wel vormen die heftige dalingen juist de bodem voor de koerssprongen erna. Zo is vorig jaar op 14 oktober een bodem gelegd op het intraday low rond 611,74, om vervolgens de maanden daarna te stijgen tot 795.

Er is een reden dat de beste maanden er nog aankomen. Veel fondsmanagers herschikken tegen het einde van het beleggingsjaar hun portefeuilles: slechtlopende posities worden afgestoten en het vrijkomende geld wordt ingezet voor nieuwe aankopen.

Uit ervaring weten we dat seizoenen wel degelijk de koersontwikkelingen op de beurzen kunnen beïnvloeden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat in beursrendementen duidelijke seizoenseffecten zitten. De grafiek hieronder laat de seizoensinvloeden op de beursmaanden goed zien. De periode oktober tot en met april behoort, met een gemiddelde stijging van +1,2% per maand, tot de beste periode op de beurs. Vanaf mei, het voorjaar en de zomer, blijven aandelen duidelijk achter.

De oude beurswijsheid "Sell in May and go away, but remember be back in September" is statistisch bezien dus niet uit de lucht gegrepen.

Grafiek: Historisch gemiddelde maandrendementen voor 15 onderzochte aandelenmarkten

Ik sluit dan ook niet uit dat we dit zeer matige beursjaar nog redelijk kunnen afsluiten, misschien zelfs met een echte eindejaarsrally.

Beursactiviteiten nemen toe

Het beursgezegde "Sell in May, but remember be back in September" ontstond ooit toen beleggen nog was weggelegd voor de happy few. Beleggers van stand trokken zich 's zomers terug op hun buitenverblijven en lieten de beurzen dan even los. Pas in de herfst keerden ze weer terug naar de stad en werd het beleggen weer opgepakt.

Door dit gedrag was het in de zomermaanden vaak wat stiller op de beurzen en nam de activiteit in de herfst weer toe. Onlangs schreef Youri van Heumen hier nog een artikel over. Mocht u daarover meer willen weten, dan kunt u desbetreffend artikel via deze link lezen.

Bodems worden nu gelegd

De meeste Europese beurzen blijven de laatste weken dicht bij huis. Maar er is niet veel technische schade. Vrijwel overal in Europa consolideren de aandelenbeurzen boven hun steunzones. Ook zijn nergens de 200-dagenlijnen neerwaarts gedraaid. Eigenlijk vormt alleen de Nederlandse beurs een uitzondering hierop.

In deze blog beoordeel ik de beurzen van Nederland (AEX-index), Europa (Eurostoxx50-index), Duitsland (DAX-index), Frankrijk (CAC40-index), België (Bel20-index) en Verenigd Koninkrijk (FTSE100-index).

Nederlandse beurs nog niet uit het dal

De AEX-index is nog niet uit de problemen. Ten eerste is de stijgende trend is gebroken. Daarna is de AEX onder de meibodem rond 735,91 (bodem van 1 mei) gezakt. Bovendien vormde de AEX de laatste weken een serie lagere toppen die op verkoopdruk duiden.

Ook is de AEX onder de 200-dagenlijn gezakt. Terwijl de 200-dagenlijn haar opgaande tendens afbuigt. Dit geeft een matige technische conditie weer. Er ligt nu een steun rond 710,89 (bodem van 24 maart). De weerstand ligt rond 795,20 (top van 28 juli).



Eurostoxx 50-index maakt pas op de plaats

De Euro Stoxx 50-index wordt opgevangen door het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde.

De index van 50 grootste europese beursfondsen was eerder gestrand op de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Na een uitbraak ligt het volgende koersdoel ligt rond 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000).

De schade aan het technische plaatje is beperkt. De Euro Stoxx 50 index test thans steun op 4.197,97 punten (de bodem van 7 juli).



DAX-index legt een bodem

De opmars van de DAX index is stukgelopen op de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021). De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) weet de dalingen van de DAX goed op te vangen. Indien de top van 2021 wordt gebroken mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. De DAX-index heeft steun rond 15.456,16 punten (de bodem van 7 juli).









CAC40-index zoekt naar steun

De Franse beurs is op de weerstand rond 7.581,26 gestuit. Thans maakt de CAC 40 index pas op de plaats boven steun rond 7.083,60 (bodem van 2 juni). Pas indien de Franse beurs erin slaagt de horde rond 7.581,26 te breken, mag men verdere koersstijging tegemoet zien. De stijgende 200-dagenlijn weet de correcties goed op te vangen, dit valideert de positieve technische conditie.

Bel20-index blijft achter

De Belgische beurs weet technisch nog steeds geen potjes te breken. De Bel 20 index geeft sinds begin dit jaar lagere toppen te zien. Er hangt nog aanbod boven de markt. De steun ligt op 3.464,06 (bodem van 30 juni) ligt nu onder vuur. We adviseren voorzichtig te blijven op de Belgische beurs. De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult neerwaarts. Dit geeft een technische verzwakking aan.

Londense beurs nog niet uit de problemen

De beurs van Londen heeft nog steeds last van verkoopdruk, getuiige het patroon met lagere toppen. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven op de Engelse beurs. De FTSE100 index zakt nu richting steun ligt op 7.206,82 (bodem van 24 maart). De weerstand ligt op 7.722,92 (top van 4 augustus). De 200-dagenlijn van de Engelse beurs beweegt zijwaarts, dat geeft een neutrale technische conditie weer.