Er is even wat lucht voorbeurs, maar niet zo heel erg veel

De AEX indicatie is +0,3% na een prima rally op Wall Street, dat even lucht kreeg van die krankjorume obligatiemarkt.

Het Q3-cijferseizoen kan niet snel genoeg beginnen, want we doen het weer zonder veel, laat staan groot nieuws op het Damrak. Vandaag tasten we nog meer in donker en luchtledige, want de agenda is ook nog leeg. De networks hebben ook geen groot nieuws, daar draait alles ook om die exploderende rentes.

Europese futures open +0,1% `+0,7%

De Amerikaanse staan alweer -0,2%

In Azië stijgt alles en iedereen van 0,1% in Korea tot +1,3% in Japan

Alibaba +0,3%

Tencent +1,5%

Country Garden +3,5%

TSMC +1,5%

Samsung -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -6,1% op 18,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -9,5% op 128,2

De dollar daalt 0,1% naar 1,0514

Goud stijgt 0,3%, olie loopt 0,4% op na die tik van een paar procent gisteren en crypto doet niks. Bitcoin staat nu op $27.687,42

De rentes dalen en zo krijgen we even lucht voorbeurs. Dat is nog geen trendbreuk.



De Bond girl van Saxo Bank dan maar, dit is wat er mede gaande is op de in vuur en vlam staande obligatiemarkt. De centrale banken verwachten dat de rente langer hoog blijft dan eerder gedacht - want hardnekkige inflatie en jammer dan economie - en mede dat is de markt de laatste tijd aan het inprijzen.

??Good morning. Today, we are waking up to a 5% yielding bond world??:



????30y UST yield 5%

????20y UST yield 5.2%



????10y Bund yields 3%

????10y BTP yield 5%

????????BTP-Bund spread approaching 200bps



????30y Gilt yields 5%@SaxoStrats @saxobank @SaxoStrats pic.twitter.com/YPSUZfUznb — Althea Spinozzi (@Altheaspinozzi) October 4, 2023



En dat gaat net onopgemerkt aan de aandelenmarkt voorbij. U leest het in één oogopslag aan het Damrak af, zeker de AEX: defensief versus cyclisch en groei. Het heeft geen zin om u groen en geel te ergeren aan de chippers, Just Eat Takeaway, Alfen, Ebusco en zelfs fondsen met track record als Aalberts en TKH.

Met zulk percentages vrijwel gegarandeerd rendement op de obligatiemarkt - u maakt mooie procenten in AAA-leningen en keurige valuta - wil de markt even geen aandelen financieren met mooie vergezichten, maar iets weerbarstiger actualiteit. Het gaat dan om de groeiers en de fondsen die last hebben van de cyclus.



Elders laat de hoge rente ook sporen na en ach, uiteindelijk raakt het alles en iedereen. En zo is het niet moeilijk om economie en beurs allemaal somber in te zien. Dat het einde van een periode van acht à twaalf jaar gratis geld geruisloos, soepel en ongemerkt zou gaan, had op voorhand toch ook iemand verwacht? Bij deze.

De crux is wellicht de arbeidsmarkt. Zo lang die goed blijft en niemand, mensen geld blijven uitgeven, komen we er economisch goeddeels mee weg. Als iedereen de hand op de knip gaat houden uit angst voor werkloosheid en zelfs wordt gedwongen huis en aandelen te verkopen bij ontslag, wordt het pas echt vervelend.

De VS woningmarkt kreunt onder de fors gestegen hypotheekrente. En gaat niet zomaar onschuldig passeren... pic.twitter.com/kwFq8czgIA — Tom Simonts (@TSimonts) October 5, 2023



Zo ook bij ons daalt de huizenmarkt niet echt, maar de markt droogt wel op:

De verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal van dit jaar gehalveerd. In april, mei en juni kregen 3300 nieuwbouwwoningen een eigenaar. Cijfers @statistiekcbs https://t.co/pSi8Pk0qSH — DFT (@dft) October 5, 2023



Om ht nog een beetje gezellig te houden voorbeurs, het goede nieuws is dan weer dat de AEX goedkoper wordt. Tweevoudig zelfs, want niet alleen dalen de koersen, maar de winstverwachting stijgt. Beter kunnen we het eigenlijk niet hebben als aandelenbeleggers, maar als we ergens goed in zijn is het wel zeuren en klagen.



Houd ze alleen goed in de gaten, want de sleutel tot de aandelenmarkt ligt hier:



En dan nog even dit

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,8%

Nasdaq Composite +1,4%

Nasdaq 100 +1,5%

Russell 2000 +0,1%

SOX +1,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,3%

WATCH: Major US stock indexes ended higher on Wednesday, a day after selling off following fresh data that pointed to a cooling labor market https://t.co/KCVXNq1vpc pic.twitter.com/4trCEEvfD7 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2023



Ja, het is serieus.

WATCH: In a move that could speed up a global slowdown, world government bonds hit by relentless selling https://t.co/MjBX9YXjfp pic.twitter.com/i86Qx2Pi7Q — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2023



Inflation is here to stay, op deze manier.

In het derde kwartaal van 2023 stegen de cao-lonen met 6,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.https://t.co/qO7pJQKIpv pic.twitter.com/9WRVJjeUu3 — CBS (@statistiekcbs) October 5, 2023



Geen gemakkelijke kost, de obligatiemarkt is ook veelomvattend en ingewikkeld, maar Lukas duidt:

Maar waaróm gaat die kapitaalmarktrente nou eigenlijk omhoog (spoiler alert: niet om de redenen die vaak genoemd worden) https://t.co/XHVIszBc2D — ldaalder (@ldaalder) October 4, 2023



Oh, hij verkoopt. Omdat de verkopen niet zo goed gaan? Zeg het maar.

Apple's CEO Tim Cook received $41.5 million in proceeds after taxes through his biggest share sale in two years https://t.co/U1UcWFgg5n pic.twitter.com/vDFwXCKPb6 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2023



Oh, gemist. Crypto trekt ook steeds minder aandacht. Misschien is dat ook wel het grootste risico.

Ether is underperforming in the cryptocurrency market after the first ETFs featuring futures for the second-biggest digital currency began trading in the US on Monday https://t.co/u5WBAkqyuW — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2023



Een machine die koersen altijd hoger zet, dáár zitten we op te wachten.

LATEST: Robotics, which builds machines that can serve beer and make fried chicken, pops 160% on its debut after South Korea’s biggest IPO this year https://t.co/pG2UEgbhMU — Bloomberg Markets (@markets) October 5, 2023



Air France-KLM to the rescue, want could possibly go wrong?

WATCH: Shares in Scandinavian airline SAS plunged a day after the company announced new big shareholders following years of struggles with high costs and low customer demand during the global health crisis https://t.co/nFUTYEdw4U pic.twitter.com/2PTmGBJBcc — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2023



Hahaha:

Over the last 3 years, the US Money Supply (M2) has increased by 14%, US inflation (CPI) has increased by 18%, and National Debt has grown by 24%.



And over that time the US Dollar Index ETF has gained 19% while the Gold ETF has lost 5%.



Just like everyone predicted. pic.twitter.com/iVOTHPCTCk — Charlie Bilello (@charliebilello) October 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.