IEX slotcall van donderdag 21 maart 2024

Een recordstand komt nooit alleen. Vandaag zet de AEX een nieuwe top neer. De dank gaat uit naar de heer Powell, die gisteravond precies dat zei wat beleggers tegenwoordig graag willen horen. Ook de welhaast onstilbare honger naar chipaandelen stuwde de AEX naar een nieuw hoogtepunt.

Maar het is niet alleen feest in Amsterdam. Ook in de VS (gisteravond en vandaag), Azië, Europa en de rest van Europa werd er flink op de koopknop gedrukt. Fed-voorzitter Jerome Powell lichtte gisteravond het nieuwste rentebesluit - unchanged - toe en de woorden, hoewel zorgvuldig gekozen, leidden tot euforie.

Want hoewel de federal funds rate werd gehandhaafd op 5,25% tot 5,50% houden de Fed-bestuurders nog altijd rekening met drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten dit jaar, als we afgaan op het nieuwe dotplot. Powell herhaalde wel dat een renteverlaging pas aan de orde is als de Fed er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie duurzaam richting de 2% beweegt.

De Fed verwacht nu dat de kern-PCE eind dit jaar uitkomt op 2,6% (tegen 2,4% in de decemberraming), en dat is dus nog te hoog. Een andere verrassing was dat de balans waarschijnlijk minder snel wordt afgebouwd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Ook Nikkei op nieuw record

Enfin, beleggers reageerden verheugd. De Dow sloot gisteravond 1,03% hoger, De Nasdaq pluste 1,25%. Toen Azië wakker werd, gingen daar ook de vlaggen uit. In Japan boekte de Nikkei (+2,0%) ook een nieuw record, waarbij het positieve sentiment extra werd versterkt door een positieve inkoopmanagersindex. Die staat inmiddels duidelijk op economische groei.

Niks geen Amerikaanse renteverhoging

Niemand die natuurlijk weet hoe lang het beursfeestje nog duurt. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen zou misschien roet in het eten kunnen gooien. Misschien ook dat de Fed de rente dit jaar helemaal niet verlaagt zoals de meesten denken. Vanguard, niet de kleinste vermogensbeheerder, houdt bijvoorbeeld ernstig rekening met een Fed die dit jaar de rente op het huidige hoge niveau handhaaft, zo blijkt uit een artikel van CNBC. Ook monetair Edin Mujagic zal niet verrast zijn als de Fed dit jaar niets doet.

Turkse centrale bank doet er nog eens 500 basispunten bovenop

De Fed is overigens niet de enige centrale bank die deze week wat te melden heeft. Nadat de BoJ de rente eerder deze week net genoeg verhoogde om afscheid te kunnen nemen van het negatieve rentebeleid, was er vandaag ook rentenieuws uit Turkije. De Turkse centrale bank maakte bekend de rente te verhogen van 45% naar 50%.

We hebben het hier over een verhoging van 500 basispunten. Zou zo een rentestap in de eurozone of de VS worden gezet, dan ligt de economie direct op zijn gat. Maar Turkije is een ander verhaal. Daar heerst al enige tijd hyperinflatie. De inflatiedoelstelling van de Turkse centrale bank is ook niet 2%, zoals bij ons, maar 5%. Daar zouden ze al heel blij mee zijn.

#Turkey raises benchmark rate unexpectedly by 500bps to 50%. But main rate still way below inflation of 67.1%. pic.twitter.com/eDf8ZzTAeX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 21, 2024

Zwitserse centrale bank verlaagt nu al

In Zwitserland is er geen angst voor inflatie. Sterker, die is daar prima onder controle. De Zwitserse centrale bank SNB heeft de rente daarom vanochtend met 25 basispunten verlaagd naar 1,50 procent. De centrale bank stelde donderdag dat het monetaire beleid om de inflatie in Zwitserland terug te dringen, effectief is geweest. De bank illustreerde dit aan de hand van de inflatie over de afgelopen paar maanden. Die kwam volgens de SNB in die periode weer onder de 2,0 procent uit.

En dan zijn we nog niet klaar met nieuws uit centrale bankenland. De Bank of England handhaafde vandaag de rente op 5,25%. ING verwacht de eerste Britse renteverlaging pas in augustus. Even verderop in Oslo, Noorwegen bleef de rente op 4,5% staan. De eerste renteverlaging staat waarschijnlijk ergens in de herfst op de agenda.

Which major central bank will cut rates first after the 'surprise' rate cut by the Swiss National Bank today? — jeroen blokland (@jsblokland) March 21, 2024

Economie eurozone dicht bij groei

Redelijk goed nieuws uit de eurozone. De index die de activiteit van de dienstensector van het muntunie meet, kwam uit op 51,1 tegen 50,2 een maand eerder. Er werd gerekend op een index van 49,8. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 46,5 naar 45,7. Er was een notering van 47,0 voorzien. De samengestelde index steeg hiermee van 49,2 naar 49,9. Vooraf was 49,8 voorzien voor deze index. Alles boven 50.0 wijst op economische groei, alles eronder op krimp. We zijn er bijna.

Amerikaanse economie groeit iets minder hard

De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van het land meet, kwam uit op 51,7 tegen 52,3 een maand eerder. Er was een index van 52,0 verwacht. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie bleek te zijn toegenomen van 52,2 naar 52,5. Verwacht was een index van 51,8. De samengestelde index daalde hiermee van 52,5 naar 52,2. Het is niet een cijfer om grote zorgen over te hebben.

The US Leading Indicator rose for the first time in two years(!) in February. #Recession avoided? pic.twitter.com/7raK7qVOOp — jeroen blokland (@jsblokland) March 21, 2024

Verkoop nieuwe personenauto's in Europa flink gestegen

Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA vanochtend. Het aantal verkochte nieuwe auto's in de EU steeg vorige maand met 10,1 procent tot 883.608 exemplaren. In Nederland steeg de verkoop met 8,9 procent.

De verkoop van elektrische auto's steeg afgelopen maand in de EU met 9,0 procent. De verkoop van hybride auto's steeg met bijna 25 procent. Er werden daarentegen 5,1 procent minder dieselauto's verkocht. het bericht leidt tot totaal verschillende koersuitslagen van Europese autobouwers. Om 2 uur staan BMW en Mercedes 0,6% lager, terwijl Renault (+2,1%) en Stellantis (+1,3%) flink hoger koersen.

Belangrijke conclusie: De elektrische autorevolutie heeft even het beste gehad. Is dat tijdelijk of meer structureel?

Over naar het laatste aandelennieuws.

Jaar van de waarheid voor Avantium

Duurzame plasticproducent Avantium (-1,40%), een afsplitsing van Shell, kwam gisteravond na sluiting Wall Street met jaarcijfers. De kost gaat ook hier voor de baat uit en er werd een stevig verlies geleden, maar dat was volgens analist Martin Crum al duidelijk. Positief is zeker dat de claimemissie succesvol is afgerond. Dat leidt tot een fikse aandelenverwatering maar het management heeft er wel €70 miljoen bruto bij. Belangstelling voor de techniek van Avantium is er volop. Maar leidt dat ook tot winst, dus een veel hogere koers? Het bedrijf ging in maart 2017 voor €11 naar de beurs. We staan vandaag op iets meer dan €2. Enfin, lees de analyse.

Zwak beursdebuut Douglas

In Duitsland is de parfumwinkelketen Douglas vandaag naar de beurs gebracht. De start was geen spetterend succes. Rond de klok van half twee koerste het aandeel iets boven de 23 euro, terwijl de aandelen voor 25,50 euro naar de beurs van Frankfurt werden gebracht. De uitgifteprijs lag al aan de onderkant van een eerder afgegeven bandbreedte.

Op dinsdag werd bekend dat Douglas mikte op 850 miljoen euro aan opbrengsten met de uitgifte van circa 32,7 miljoen nieuwe aandelen. Douglas wil met het geld de schuld verlagen. De free float van het bedrijf na de beursgang is ongeveer 31,8 procent. CVC en de familie Kreke behouden een belang in Douglas van respectievelijk 54 en 10 procent.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Brede markt

Terwijl aandelen over een breed front omhoog bewegen, dalen bitcoin (-1,4%), euro (-0,7%) goud (-1,0%) en olie (-0,8%).

Rentes

Ondanks al het centrale bankennieuws het rustig in de obligatiemarkt. Opmerkelijk is wel dat de Japanse rente vandaag flink daalt, terwijl BoJ de enige van de grote centrale banken is die de rente verhoogt.

Nederlandse tienjaars: 2,65% (-1,1%)

Duitse tienjaars: 2,40% (-1,4%)

Britse tienjaars: 4,02% (+0,1%)

Italiaanse tienjaars: 3,67% (-1,2%)

Amerikaanse tienjaars: 4,28% (+0,1%)

Japanse tienjaars: 0,73% (-1,5%)

Aandelen in de picture

ASML (+5,6%) en de andere Nederlandse chippers Besi (+6,2%) en ASMI (+6,8%) beleven weer eens een geweldige dag. Positief cijfernieuws van onder meer Micron (+16,5%) (lees de analyse van IEX) geeft de chiprally extra brandstof.

(+5,6%) en de andere Nederlandse chippers (+6,2%) en (+6,8%) beleven weer eens een geweldige dag. Positief cijfernieuws van onder meer (+16,5%) (lees de analyse van IEX) geeft de chiprally extra brandstof. Het koersdoel van ING (+1,0%) wordt door JP Morgan op €16.30 gezet.

(+1,0%) wordt door JP Morgan op €16.30 gezet. Prosus (+1,6%) kan volgens JP Morgan naar €48.

(+1,6%) kan volgens JP Morgan naar €48. Onward Medical (-21,5%) daalt enorm. De ontwikkelaar van technologie om een dwarslaesie te verhelpen heeft voor €20 miljoen aandelen uitgegeven tegen een prijs van €4,50.

(-21,5%) daalt enorm. De ontwikkelaar van technologie om een dwarslaesie te verhelpen heeft voor €20 miljoen aandelen uitgegeven tegen een prijs van €4,50. Barrick Gold (+1,4%) heeft een nieuwe waardering van IEX-analist Martin Crum.

(+1,4%) heeft een nieuwe waardering van IEX-analist Martin Crum. BMW (-1,4%) krijgt wel de handen op elkaar van IEX-analist Patrick Beijersbergen.

(-1,4%) krijgt wel de handen op elkaar van IEX-analist Patrick Beijersbergen. Apple (-3,7%) heeft de Amerikaanse justitie achter zich aan.

(-3,7%) heeft de Amerikaanse justitie achter zich aan. Reddit is de Amerikaanse beursgang van de dag. Het sociale mediumbedrijf bood zijn aandelen $34 aan. Ruim drie uur na Amerikaanse opening was er nog altijd geen koers gemaakt, maar de verwachting is dat deze wel eens boven de $50 zou kunnen liggen.

Agenda vrijdag 22 maart

00:30 uur Japan, inflatie, februari

00:00 uur NL, verkoopprijzen bestaande woningen, februari

08:00 uur Eurocommercial, cijfers Q4

08:00 uur Duitsland, importprijzen, januari

08:00 uur VK, detailhandelsverkopen, februari

09:00 uur HAL, buitengewone aandeelhoudersvergadering

10:00 uur Duitsland, Ifo-index ondernemersvertrouwen, maart

