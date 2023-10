Proefbeleggen bij ABN Amro: "Goed om te wennen aan het gevoel van verliezen"

Sparen bij een bank is minder risicovol dan geld beleggen bij een bank. Risicovrij beleggen zou een ideale oplossing zijn voor hen die de stap naar de beurs een te hoge drempel vinden. Maar beleggen en risico gaan hand in hand, toch?

Dat probleem tackelt ABN Amro als enige bank in Nederland voor zijn klanten. Met het zogenoemde 'Proefbeleggen' kunnen beleggers geheel risicovrij 3 maanden lang beleggen uitproberen, waarbij eventueel verlies vergoed wordt.

Mede door deze unieke feature won ABN AMRO de IEX Gouden Stier Publieksprijs Beleggingsinstelling van het jaar voor het vijfde jaar op rij. Daarover kunt u hier meer lezen. Hoe werkt dat Proefbeleggen? We vragen het aan Sandy Blaauboer en Celine Krielaart van ABN Amro. Blaauboer is Head of Special Mandates and Consumer & Affluent Investments. Krielaart vervult de rol van Head of Product Management, Control and Specialised Sales Wealth Products.

Wat is Proefbeleggen?

Blaauboer: “Proefbeleggen richt zich met name op de jonge belegger die wil starten met beleggen. Om te kunnen starten met Proefbeleggen, dien je klant te worden bij ABN AMRO, waar vanaf dat punt de weg open ligt. De klant krijgt drie maanden de tijd om geheel risicovrij, binnen de voorwaarden van Proefbeleggen, te leren beleggen. Binnen dat kwartaalprogramma heeft de klant toegang tot een platform waar in allerlei modules wordt uitgelegd wat beleggen is.”

“Hiermee bieden we deelnemers niet alleen educatiemateriaal, maar ook wat het inhoudt, wat de risico’s zijn en wat het betekent als er zich beursschommelingen voordoen. We willen dat de klant ook dat stukje bewustzijn meekrijgt. Het belangrijkste aspect is het psychologische. Het is voor beleggers belangrijk om niet in paniek te raken bij koersdalingen. Ook daarin worden de beleggers geïnformeerd”, aldus Blaauboer.

Krielaart: “Die koersschommelingen zijn in drie maanden redelijk goed waarneembaar. Vandaar de keuze om in totaal driehonderd euro in te laten leggen in drie fondsen voor een periode van drie maanden. Verder hebben beleggers de keuze om zichzelf in een categorie te plaatsen. We hebben er drie: een rustige, bewuste en geïnteresseerde belegger. Zo willen we het graag laagdrempelig maken én houden. Volgens de cijfers zijn we daar tot dusver aardig in geslaagd.”

Wat is de actuele stand van zaken?

Blaauboer: “Er is een duidelijke verdeling in welk klantprofiel het meest gekozen wordt. De bewuste belegger steekt er met kop en schouders bovenuit met 58%. Daarna volgen de rustige belegger met 20% en de geïnteresseerde belegger met 19%. Er is een marge van 3%, van wie geen specifiek profiel is vastgesteld.”

Krielaart: “Het initiatief loopt al bijna een jaar – sinds eind 2022. Uit de tot nu toe opgedane data blijkt dat relatief veel vrouwen deelnemen aan Proefbeleggen. De genderverdeling is zo dat 44% van de deelnemers vrouw is. Verder is 50% man en bij 6% onbekend. We zien dus dat vrouwen eerder starten met beleggen in een veilige omgeving waarin je kunt leren beleggen, zonder direct financieel risico. Binnen ABN AMRO vinden wij het belangrijk om ook vrouwen te helpen naar meer financiële onafhankelijkheid.”

“De klant kan de prestaties van zijn beleggingen eenvoudig bijhouden via zijn mobiel. Na drie maanden, als de proefperiode ten einde is, krijgt hij een mail met daarin het resultaat. Als het rendement dan negatief is, wordt dat door ons vergoed. We hebben natuurlijk al wel wat moeten vergoeden, maar dan praten we over enkele euro’s per klant. Dat valt mee en het gaat dus ook niet altijd goed bij iedereen. Deze marge hebben we echter vooraf al ingecalculeerd”, aldus Krielaart.

Hoe succesvol zijn jullie Proefbeleggers?

Krielaart: “In de periode na deelname zien we dat 80% van de deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar, de gekozen drie fondsen aanhoudt. 53% van de deelnemers is tijdens én na de deelname een actievere belegger geworden. We kunnen dus stellen dat het geruime merendeel van de Proefbeleggers na de proefperiode dusdanig overtuigd is van de meerwaarde van beleggen, dat zij doen besluiten ermee door te gaan.”

Hoe realistisch zijn de resultaten die de deelnemers behalen? Want het hele stukje emotie haal je er op deze manier toch compleet uit?

Krielaart: “Omdat het eigen geld is dat beleggers inleggen, is er ergens blijkbaar wel een drang om het serieus te nemen. Zeker omdat uit het educatiemateriaal blijkt wat voor wereld er te winnen valt. En ook omdat het goed is om klanten op deze manier kennis te laten maken met het gevoel van verliezen.”

Hoe worden de proefbeleggers klaargestoomd voor het echte werk en is 3 maanden lang genoeg?

Blaauboer: “Niemand kent alle ins en outs van de beurs binnen drie maanden. Het is een complexe markt met veel zijpaden, maar het is een reis waarin je nooit uitgeleerd bent. Bovendien zijn wij van mening dat drie maanden een overzichtelijke termijn is waarin toegewijde proefbeleggers voldoende kennis en informatie tot zich hebben kunnen nemen, om daarna zelfstandig op pad te gaan.”

Disclaimer: Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.