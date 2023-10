Tegenwind voor duurzame ETF's

Een belegger die in schone energie wil beleggen heeft het niet makkelijk. Ook in dit thema is selectie het toverwoord. In de top 3 van slechtst presterende ETF's die wij volgen, staan er twee die aan klimaat gerelateerd zijn. De iShares Global Clean Energy ETF (zonne-, wind- en hernieuwbare energie) staat dit jaar bijna 30 procent in de min, de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF (waterstofsector) heeft in 2023 een verlies van zo´n 23%.

Wat langer terugkijkend zijn de resultaten nog teleurstellender. De beurswaarde van iShares Global Clean Energy ETF is sinds begin 2021 nagenoeg gehalveerd en de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF is de afgelopen twee jaar bijna 60% in waarde gedaald.

Niet overal wind tegen

Overigens is het niet overal wind tegen. zo weet de Amundi MSCI World Climate Transition ETF dit jaar ruim 16% op te lopen. Dit fonds doet het daarmee zelfs iets beter dan de meeste aandelenbeurzen. Maar Amundi MSCI World Climate Transition ETF is meer op de technologische kant van de transitie dan op het klimaat zelf gericht, want een belangrijk onderdeel van hun beleggingen bestaat uit belangen in NVIDIA, Tesla, Microsoft, Apple en Amazon.

Ter vergelijking een belegging in het aandeel Shell doet dit jaar een plus van bijna 12% en is de afgelopen twee jaar ruimschoots verdubbeld in koers.

Het staat tegenwoordig bijna dagelijks in het nieuws dat de fossiele industrie de gebeten hond is. Recent schreef IEX-collega Arend Jan Kamp over een onderzoek van Follow the Money, waaruit bleek dat banken, sinds de klimaatafspraken van Parijs, meer dan duizend miljard euro aan fossiele waardepapieren gefaciliteerd zou hebben. ING hielp de fossiele industrie aan 83,2 miljard euro, ABN Amro aan 42,4 miljard.

Een belegger die puur op rendement is gefocust, zou met klimaatbeleggingen dus heel kritisch moeten zijn. Hoewel klimaat, alternatieve energie en duurzame voedselproductie hoog scoren in de maatschappelijke discussie, ligt hier een lastige beleggingsuitdaging.

Beste van het beste

Het moge duidelijk zijn dat enkel duurzaamheidskenmerken geen garanties bieden op een positief beleggingsrendement. De technische plaatjes zeggen veel meer. Op de TA-desk van IEX beoordelen wij vooral op basis van de B.O.B.-methode (Best of the Best methode), waarin we kijken naar trendmatigheid en outperformance.

Vandaag beoordeel ik enkele klimaat gerelateerde ETF's:

Amundi MSCI World Climate tracker, iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Water ETF, Van Eck Sustianable World ETF

Van Eck Hydrogen Economy ETF, Global Clean Energy ETF

Rize Sustainable Future of Food ETF

Sommige ETF's zijn direct gelieerd aan klimaat, andere via een omweg. Spoiler, alleen de Amundi MSCI World Climate tracker valt op door consistente outperformance. Dat bleek ook al uit mijn vorige beoordeling.

Ter vergelijking begin ik met de iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF, die zoals de naam suggereert, overwegend in de fossiele brandstoffen belegt. Maar dit fonds heeft ook belangen in Vestas Wind (4,2%) en Neste (2,8%). Vestas richt zich op de ontwikkeling en inzet van duurzame energieoplossingen, zoals windenergie. Neste houdt zich bezig met het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van de circulaire economie.

Olie & Gas-ETF blijft goed liggen

De stijgende trend van de iShares Sector Oil & Gas ETF (ISIN code: DE000A0H08M3) is verlaten, maar het fonds blijft goed liggen. De tracker laat tussen steun €32,22 (bodem van 24 maart) en weerstand €37,50 (top van 17 februari) een verbetering zien. De recent opmars signaleert aantrekkende vraag naar deze tracker.

Na een uitbraak boven weerstand €37,50 wordt €43 het volgende berekende koersdoel .De 200-dagenlijn laat een opwaartse draai zien. Dit duidt op een verbeterende technische conditie. De opkrullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat deze ETF weer iets beter doet dan de rest van de markt.



Klimaat-ETF is op weertand afgeketst

De Amundi MSCI World Climate tracker (ISIN code: LU1602144229) is gestrand op weerstand €407,25 (gevormd op 7 januari 2022). De opwaartse trend kan pas worden voortgezet na een uitbraak boven deze horde.

Het eerstvolgende berekende koersdoel ligt rond €480. Deze tracker heeft steun rond €388,40 (bodem van 4 augustus). De 200-dagenlijn van de MSCI World Climate ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog en geeft aan dat de MSCI World Climate ETF beter begint te presteren dan de markt.



Schone energie-ETF blijft zwak

De iShares Global Clean Energy ETF (ISIN-code: IE00B1XNHC34) oogt technisch zeer zwak. Het is een van de slechtst presterende klimaatgerelateerde trackers die wij volgen.

Technisch heeft de Global Clean Energy tracker veel last van verkoopdruk, getuige het patroon met steeds lagere toppen. Nu ook de steun rond $8,48 (bodem van februari 2022) is gebroken, gaat het luik naar de kelder verder open.

Er ligt pas een eerste echte steun rond 4,45 (bodem van 20 maart 2020). Alleen indien de Global Clean Energy ETF erin slaagt boven weerstand $10,47 (top van 21 april) te breken, klaart het beeld op. De volgende horde ligt op $11,42 (top van 20 januari).

Bij de Global Clean Energy ETF beweegt de 200-dagenlijn neerwaarts. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De B.O.B. loopt neerwaarts en geeft aan dat de ETF slechter presteert dan de rest van de markt.



Water-ETF test steun

De iShares Global Water ETF (ISIN-code: IE00B1TXK627) beweegt al geruime tijd horizontaal. Sinds eind 2022 is het koersverloop zijwaarts. Het technische plaatje is verzwakt nadat de serie hogere koersbodems werd verlaten.

Thans test de ETF de steun rond $51,49 (bodem van 23 december 2022). Let op, de verkoopdruk neemt toe. Na een doorbraak onder steun $51,49 wordt $48,91 het volgende neerwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) krult neerwaarts. Dit geeft aan dat de neutrale technische conditie langzaam verslechtert. De vlakke B.O.B.-indicator van de Global Water ETF signaleert overigens iets minder zwakke prestaties vergeleken met de rest van de markt.



Duurzame ETF kantelt de verkeerde kant op

De trend van de VanEck Sustainable World ETF (ISIN-code: NL0010408704) verliest steeds meer aan kracht, nu de opwaartse trend is gebroken. Technisch is er bovendien recent rond €28,40 een eerste lagere koerspiek gevormd, die verkopers signaleert. Het technische plaatje verzwakt dus wat.

Let goed op steun €27,05 (bodem van 14 juli), die nu onder druk staat. Bij een doorbraak hieronder wordt het technische plaatje verder ondermijnd. Daarna wordt €25,57, de bodem van eind 2022, het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand is gevormd op €28,85 (gevormd op 19 augustus 2022). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde beweegt zijwaarts. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-lijn krult weer omhoog, dat suggereert iets minder zwakke prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Hydrogen-ETF in de put

Het technische profiel van de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF (ISIN-code: IE00BMYDM794) is neerwaarts gericht. Nadat bodemde bodems van dit voorjaar zijn gebroken is de Hydrogen Economy ETF technisch verzwakt. Naar onderen is er ruimte tot steun €6,71 (berekend koersdoel). De weerstand ligt op €10,40 (top van 4 augustus).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Hydrogen Economy ETF laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) signaleert dat de Hydrogen Economy ETF minder presteert dan de markt.



Duurzaam voedsel-ETF duikt weg

De Rize Sustainable Future of Food ETF (ISIN-code: IE00BLRPQH31) beweegt binnen een neerwaartse trend. Nu de steun op €3,75 (bodem van 30 juni) het heeft begeven kan de koers verder omlaag richting €2,92 (berekend koersdoel). Alleen indien de Sustainable Future of Food ETF er in slaagt boven weerstand €4,04 (top van 28 juli) te breken, klaart het beeld op.

De neerwaarts gerichte 200-dagenlijn van Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF valideert een zwakke technische conditie. De dalende B.O.B. geeft aan dat deze ETF achterloopt ten opzichte van de rest van de markt.



Let op dividendlekkage

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders van ETF's, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat u met ETF's te maken kunt krijgen met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen bijvoorbeeld de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage. De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%.