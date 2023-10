Het is dierendag en voorbeurs zijn de beren de baas op het Damrak

Weer lager nu na een sell-off gisteren op Wall Street. En of het Dierendag is en hier op het Damrak: heerst de beer?

Formeel zitten we (nog) niet in een bear market, maar het voelt wel zo. We dalen langzaam, maar gestaag en zeker onder mid- en small caps zitten dikke bleeders. Want: de rente. De AEX-indicatie is -0,4%, onze rente opent alweer op een nieuwe top in een heleboel jaren en we doen het vandaag met inkoopmanagersindices dienstensector.

Europese futures openen allemaal tienden in de min

De Amerikaanse staan ook alweer tot 0,5% lager

In Azië is het ook hopeloos, Japan -2,1%, Hong Kong -1,1%, India -0,5%, Korea -2,4% en Taiwan -1,1%. China is de hele week dicht

Alibaba -1,9%

Tencent -1,3%

Country Garden +1,3%

TSMC -1,7%

Samsung -1,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +12,3% op 19,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +11,0% op 141,7

De dollar ligt valk op alweer 1,0469

Goud zakt weer 0,3% (nog geen vlucht hierin, zoals dat dan altijd heet), olie ook en crypto zakt ook tot -1%. Bitcoin staat nu op $27.385,42

De rentes stijgen maar door en dat is in principe weer geen goed nieuws voor cyclisch en groei onder onze aandelen, u kent dit mantra intussen.



Markt vreest een extra Fed-kwartje, leest u her en der in de beursverslagen. Die is nog niet ingeprijsd, hoewel de renteverwachtingen wel hoger neigen. Voor maart volgend jaar is de verhouding bijna fiftyfifty.



De volatiliteit begint nu toch wel op te lopen, de CBOE VIX Index nadert officieuze nervositeitsgrens 20. Pas boven zeg 40 is er sprake van paniekerige toestanden, standjes die u meestal alleen ziet als het echt hard naar beneden gaat. En de standjes dat bij Flow Traders de kassa begint te ka-chingen.



De volatiliteit op de obligatiemarkt loopt nu ook weer snel op, duim dat het op topvorming duidt? Dit is de Bank of America MOVE Index.



Dan hét nieuws op het Damrak, veel plezier met dat belang SAS, Air France-KLM. De Zweden zijn ook al van die beursfuifnummers, maar niet heus.



Hier leest u het Nederlandse verslag, hieronder Reuters. Die tussenkop halverwege zegt genoeg.

Dit is de consensus voor de inkoopmanagersindices dienstensector september. Het is niet de vraag of, maar hoe slecht ze zijn.



Flow Traders dus:



En dan nog even dit

Major US stock indexes plunged as economic data underscored the view the Federal Reserve may need to keep interest rates high. Read here: https://t.co/D07BFiyu79 pic.twitter.com/1QPLnDgkYh — Reuters Business (@ReutersBiz) October 4, 2023



Zulke ronkende koppen ziet u zelden op Bloomberg:

Global bonds are getting hammered as Treasuries bulldoze their way through the world market to the greatest extent since the pandemic hit in 2020 https://t.co/HzU6LW5kQE — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2023



Hopelijk heeft iedereen risk management op orde:

Conditions are deteriorating across all corners of the corporate credit market amid growing concern over the prospect of interest rates staying elevated for an extended period https://t.co/gGP6bXS9iK — Bloomberg Markets (@markets) October 3, 2023



Nog meer Wall of Worry?

European real estate faces new pressure as property funds wobble https://t.co/YloKUtJaj6 — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2023



De koers hapert nu wel na een enorme bull run:

'That's a hell of a lot of money coming our way': Novo Nordisk owner readies for big Wegovy windfall https://t.co/I5kXGhi2kN pic.twitter.com/aj8Z7uPNXB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 4, 2023



Oh, was het soms deze meneer...

Japan will take appropriate steps against excessive moves in the yen ‘without ruling out any options,’ Finance Minister Shunichi Suzuki said, keeping markets on alert over the chance of yen-buying intervention. More here: https://t.co/WyYHF0hqFo — Reuters Business (@ReutersBiz) October 4, 2023



... met een hele vette vinger?

Nou ja zeg, ik leg vanmiddag net jonge nieuwe collega uit hoe gevaarlijk FX, of valutamarkt kan zijn

En dat dit, de #yen zo straks pic.twitter.com/IDLeKzjfmS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2023



Toch?

WATCH: Social media company Meta is considering paid versions of Facebook and Instagram with no ads for users residing in the European Union https://t.co/f0dVvvxusk pic.twitter.com/VSoxZrgmSL — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023



Veel plezier en succes vandaag.