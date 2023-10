Slotcall: AEX daalt, maar houdt zich kranig bij flinke tegenwind

De tegenwind is simpelweg te krachtig: de AEX schrijft weer een nazomerse dalingsdag bij en sluit 0,6% lager op 719,67.

De daggrafiek laat een inmiddels herkenbaar patroon zien: in de ochtend een dappere poging om er toch nog wat moois van te maken, om vervolgens toch langzaam af te glijden. Ook een kleine opleving in de middag doofde weer snel uit.

Die tegenwind heeft niet zozeer met bedrijven of zelfs de toestand van de economie te maken, maar alles met de rente. De rentestijging zet onbarmhartig door en trekt zowel obligatie- als aandelenkoersen omlaag.

The US 30-year yield rose to the highest level since 2007, deepening a bond selloff driven by expectations the Fed will keep interest rates elevated https://t.co/jmxTUctexc — Bloomberg (@business) October 3, 2023

De Nederlandse rente staat inmiddels op standen die we in 2011 voor het laatst zagen, in Amerika moet je inmiddels terug naar vóór de kredietcrisis.

New day, same song: US 10y yields hit fresh 16y high w/all of the increase is due to a rise in real yields. US 10y nominal yields now at 4.73%, 10y real yields (nominal yields-10y inflation expectations) at 2.37%. pic.twitter.com/fyzoH4CXvf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 3, 2023

Een hogere rente is tot daar aan toe, maar het mantra 'higher for longer' gonst inmiddels al een poosje door de markt.

Dit is geen tijdelijke piek, is inmiddels een gangbare opvatting onder strategen, en mochten ze daar nog aan twijfelen, dan wrijft de Fed dat nog wel even in.

Fed's Bostic: No 'urgency' to raise rates again, but cuts a long way off https://t.co/TSzQPOOOjY pic.twitter.com/Y2cthmrvV9 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2023

Tech en geopolitiek

Wie lijden er het meest onder hoge rente? Groeiaandelen zou je zeggen, en dus met name tech, al valt daar in de year-to-date lijstjes nog niet zoveel van te zien. In Amerika torenen aandelen als Nvidia, Meta, Tesla, Intel en Apple boven alles en iedereen uit. In Nederland laten ASMI en Besi sinds januari de hele markt lachend ver achter zich.

ASML blijft daarbij achter, maar dat aandeel heeft er inmiddels ook een serieuze geopolitieke dimensie bijgekregen - en heeft daar meer last van dan de twee kleine neefjes. Amerika en China liggen technologisch op ramkoers en daar plukt ASML - en Nederland - de wrange vruchten van.

Of zijn de Chinezen als het erop aankomt pragmatischer dan we denken? Arend Jan Kamp ziet hoe China er geen probleem mee heeft dat Taiwanese bedrijven meebouwen aan de Chinese chipindustrie. Over geopolitieke gevoeligheden gesproken... Zit er voor ASML geen soortgelijke behandeling in?

Tja, als zelfs Taiwanese bedrijven Chinese techs tot #Huawei aan toe helpen met... waarom zou #ASML dan wel...? https://t.co/89O7KIrnNE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 3, 2023

De brede markt

Een rode AEX, maar de AMX (-2,5%) en AScX (-2,8%) krijgen een aanmerkelijk zwaardere dreun

Ook de meeste Europese beurzen liggen zwakker; de DAX noteert -2%

Wall Street is in mineur geopend

De dolla sterkt verder aan en EURUSD zet de daling richting pariteit gestaag voort

De olieprijs (WTI) tikt zojuist weer even de $90 aan, en staat dus licht hoger

Goud is het sinds vorige week even helemaal kwijt en noteert $1823

Bitcoin ging beter, maar verwakte deze middag weer iets

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

NN Group krabbelt stapje voor stapje op uit het woekerpolisravijn waar ze vorige week inkukelden; ASR ontglipt de winst aan het slot

Voor de rest zijn het vooral defensieve aandelen die plussen: Unilever (+0,5%) en RELX (+0,1%)

UMG (+0,2%) krijgt een koersdoelverhoging van ING

Onderin de hoofdindex treffen we de chippers op een kluitje bij elkaar en houdt ABNAmro de rode lantaarn

In de midkap-index slechts twee stijgers: JDE Peet's, zonder duidelijke aanleiding en Fagron (+0,25%)

Aan de andere kant van de AMX levert OCI de stijging van afgelopen maand in één dag weer in

Ook AMG moet terug (-4,3%) op de dag dat aandeelhouder Helikon een kleiner belang meldt

Just Eat Takeaway (-5%) zet weer een nieuwe low neer, na een koersdoelhalvering (!) door ING

In de smallcapsectie vinden we helemaal geen stijgers. Maar liefst zes fondsen leveren meer dan 4% in vandaag, waarvan Pharming het meest

De agenda voor morgen

Heel veel cijfers over de dienstesector morgen, maar een speech van Christine Lagarde en een ADP banenrapport zijn ook aandachtstrekkers op de beursagenda.

Beurzen China gesloten i.v.m. National Day

09:00 UMG notering €0,24 ex-dividend

09:50 Frankrijk services PMI sep (consensus 43,9)

09:55 Duitsland services PMI sep (consensus 49,8)

10:00 ECB-President Christine Lagarde spreekt

10:00 EU services PMI sep (consensus 48,4)

10:30 VK services PMI sep (consensus 47,2)

14:15 VS ADP banenrapport sep (consensus +150K)

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index sep (consensus 54,0)

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Ondertussen op de valutamarkt: er lijkt een interventie plaats te vinden...

LATEST: The yen surges versus the dollar amid speculation that Japanese officials were acting to slow the currency’s slide https://t.co/jvqGbWrsYb pic.twitter.com/009DE0TodR — Bloomberg Markets (@markets) October 3, 2023

Een geval van nevenschade door de hoge rente: duurzame energie-aandelen gaan door het putje

Hogere rente zet verdienmodel duurzame-energiefondsen extra onder druk IEX Premium https://t.co/hdi9bikhbP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 3, 2023

Advertentievrij tegen betaling: IEX Premium-abonnees kennen dat genoegen al langer

Meta wants to charge European users $14 to access ad-free Instagram, Facebook: Report https://t.co/1CC76euU2Q — CNBC (@CNBC) October 3, 2023

WB stapt uit HP

Warren Buffett's Berkshire continued to unload $HPQ shares, selling for 9 straight days and reducing its stake to 10.2%.



Berkshire is no longer HP's largest shareholder. Buffett typically exits the whole position when he sells something.https://t.co/cIQBZ8lQ9r — Yun Li (@YunLi626) October 3, 2023

Het glimt en er ligt steeds meer van in centralebankkluizen