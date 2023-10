Hoe interessant zijn obligaties voor de particuliere belegger?

De obligatiemarkt heeft weinig aantrekkingskracht op beleggers, zo blijkt uit de peiling van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Aan de peiling deden ruim 750 beleggers mee, van wie de meerderheid (56,3%) obligaties volledig negeert.

Een minderheid (29,2%) geeft aan misschien op een later moment in te stappen. Slechts een fractie (16,4%) is actief in de obligatiemarkt. Deze 16,4% valt uiteen in 6,8% die investeert in staatsobligaties en 9,6% die bedrijfsobligaties in bezit heeft.

Weinig interesse voor obligaties

Uit de peiling wordt duidelijk dat het merendeel van de beleggers op de Nederlandse markt weinig tot geen interesse heeft in de obligatiemarkt, ongeacht de huidige torenhoge rentestanden. Hoewel het instapmoment nu uiterst gunstig lijkt te zijn, lijkt het erop dat de gemiddelde belegger liever andere investeringsmogelijkheden verkent.

Niet geheel risicovrij

Over het algemeen worden obligaties bestempeld als relatief veilige beleggingen. Want in feite leen je een geldbedrag uit aan een staat of bedrijf voor een vooraf vastgelegde termijn. Toch is geen enkele obligatie risicovrij, want alle obligaties zijn onderhevig aan renterisico, inflatierisico en liquiditeitsrisico. Het grootste risico is wanbetaling, wat wil zeggen dat een obligatie niet kan worden terugbetaald als bijvoorbeeld een bedrijf failliet gaat.

Uit de IEX-peiling blijkt dat de meerderheid van de beleggers ook hier voorlopig liever andere wegen verkent. Het is duidelijk dat de obligatiewereld voor velen nog geen interessant terrein is, maar kansen liggen er genoeg.