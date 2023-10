Optimistische beleggers zijn nog steeds in de meerderheid

De IEX Bull/Bear sentimentsindicator is gestegen naar 54,1, waar dit vorige maand nog 53,6 was. Een niveau van hoger dan 50 duidt op een bullish sentiment. Een niveau beneden 50 betekent dat beleggers negatief zijn en rekening houden met een bearmarkt. Deze maand zijn beleggers dus enigszins optimistisch gestemd.

Daarnaast zegt 50,1% van de particuliere beleggers (zeer) optimistisch te zijn over de aandelenmarkten in het algemeen. Dit was vorige maand 49,5%. Het is opvallend dat tegelijkertijd het aantal pessimisten toeneemt van 13,9% naar 15,9%. Beleggers zijn dus meer verdeeld deze maand, wat ten koste gaat van het aantal mensen dat neutraal gestemd is.

Opleving AEX

Voor de AEX verwacht 50,2% van de beleggers een stijging van meer dan 2% komende maand. Dit is een verbetering van 8,3 procentpunt ten opzichte van september, toen 41,9% van de respondenten een stijging van meer dan 2% voor de index voorzag. Van de beleggers verwacht 13,9% een dalling en de rest is neutraal.

Voor de komende zes maanden zijn beleggers eveneens positiever gestemd wat de AEX betreft. 68,3% van de respondenten denkt dat de index over zes maanden hoger eindigt, tegenover 65,8% een maand terug. Het (kleine) deel pessimisten is verder gedaald: slechts 10,3% verwacht dat de AEX over 6 maanden lager staat, waar dit vorig maand nog 13,8% was.

Lees hier de volledige uitslag van de peiling van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX.