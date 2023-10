Exploderende gasprijzen

Van alle kanten horen we dat de inflatie onder controle is, hoewel de energieprijzen, met name die van gas, exploderen (daarover straks meer).

Begin deze week meldde Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de inflatie waarschijnlijk bedwongen is. De Nederlandse inflatie is in september gedaald tot 0,2 procent. Dat kwam vooral door de daling van energieprijzen.

Ook Europees bezien dalen de consumentenprijzen. De CPI over september in de eurozone daalde tot 4,3%, tegenover 5,2% in augustus en 5,3% in juli. De 'core inflation' - exclusief voeding en energie - daalde over september tot 4,5% tegen nog 5,3% over augustus.

Inflatie onder controle

Deze inflatieontwikkeling lijkt ook wereldwijd onder controle.







Gasprijzen exploderen

Ik stel het nogmaals vast: de economische statistieken lopen niet altijd parallel aan de wereldwijde grondstofmarkten. Soms, waarschijnlijk zoals nu, lopen statistieken achter de feiten aan.

De dalende tendens van inflatie staat dus haaks op de koersstijgingen van met name de energiemarkten. Aardgas is sinds de bodem op $2,15 ruim 55% opgelopen naar $3,35, het hoogste punt van dit jaar. De Dutch TTF Gasfuture is vanaf het jaar-low in juni rond €22,85/MWh ruim verdubbeld naar nu €49/MW. Brentolie is sinds eind juli bijna 22% gestegen van $72 naar $88. En de winter moet nog beginnen.

Verderop bespreek ik de koerssprongen van de meest belangrijke grondstoffen in de afgelopen maanden.

Grondstoffen, goederen en diensten

Overigens bestaat inflatie niet alleen uit grondstoffen. Inflatie treedt ook op wanneer de prijzen van goederen en diensten oplopen. Dus niet alleen dagelijkse boodschappen, maar ook duurzame consumptiegoederen (kleding, computers en wasmachines) en diensten (bijv. kappers, auto-onderhoud, verzekeringen en huren) worden meegeteld. Mijn waarneming als technisch analist is daarmee dus enigszins beperkt.

Alleen dalende voedselprijzen ontwikkelen zich in de richting van afnemende inflatie. Indien de kapitaalmarktrente als inflatiebarometer zou dienen, dan springen alle alarmbellen op rood. De Nederlandse rente noteerde recent een piek op 3,31 procent, de hoogste stand sinds 2011. De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente staat met de recente stand rond 4,84 procent zelfs op de hoogste stand sinds 2008.

En ook belangrijk: de trends van de kapitaalmarktrentes wijzen nog duidelijk in opwaartse richting, dus ook hier lijkt het einde nog niet in zicht.

Al eerder kwamen technische signalen aan het licht, die een bodem in de inflatie aangeven. In deze column bekijk ik de energiemarkten, zoals die van olie en gas. In een volgende blog wil ik de vinger leggen op andere grondstoffen, zoals voedsel en industriële metalen.

Ministapje Brentolie heeft hogere bodem gevormd

Technisch heeft Brentolie de trenddraai gemaakt, nadat de dalende trend van 2022 is verlaten. De recente terugval is prima opgevangen door de de 200-dagenlijn. Deze begint bovendien opwaarts te krullen. Dat geeft aan dat een trenddraai een feit is.

Er ligt een eerste weerstand rond $99,45 (gevormd op 11 november 2022).

De steun rond $81,57 (bodem van 24 augustus) is niet in gevaar geweest.



Aardgas is doorgebroken

Technisch beweegt de aardgasprijs in een bull market. Het eerste signaal was het breken van de dalende trend. Vervolgens werd een hogere bodem rond $2,47 (bodem van 25 augustus) achtergelaten.

De gasprijs heeft tenslotte de weerstand $2,97 (top van 11 augustus) gebroken. Er komt opwaarts potentieel vrij, in eerste instantie richting $5. Hier liggen oude bodems, die voor tegendruk kunnen zorgen. Mogelijk kan de prijs richting $7,34 exploderen (top van 2 december 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult voorzichtig opwaarts Dit signaleert dat de technische conditie langzaam aan het draaien is.

Dutch TTF Gasfuture zet de weg naar boven in

De Dutch TTF Gasfuture heeft de trenddraai gemaakt. Na wekenlang getalm zijn deze week de toppen A en B gebroken. Dit biedt een eerste koersdoel rond €70/MWh.

De bodem is in mei gezet in de zone rond de langetermijnsteun €25/MWh. Sindsdien is de gasprijs meer dan verdubbeld.

In onderstaande grafiek is bij de rode pijl, rond €25/MWh, een eerste hogere bodem gevormd.

Technisch kunnen we vaststellen dat de Dutch TTF Gasfuture de trenddraai heeft voltooid en dat de weg naar boven overtuigend is ingezet.

Dit zijn de koersontwikkelingen van enkele belangrijke grondstoffen in de afgelopen maanden:

De Bloomberg Commodity-index steeg vanaf de bodem van 12 juni rond $29,85 bijna 7,5% naar nu $32

Brentolie is sinds eind juli ruim 22% gestegen van $72 naar $88

Aardgas is sinds de bodem op $2,15 ruim 55% opgelopen naar $3,35, bijna het hoogste punt van dit jaar

De Dutch TTF Gasfuture is vanaf het jaar-low in juni rond €22,85/MWh ruim verdubbeld naar nu €49/MW

De graanprijs is gedaald, na stand in juli rond $770 staat graan nu ruim 25% lager op $566

De prijs van sojabonen is eveneens gedaald. Vanaf een stand eind augustus rond $1.490 daalde de prijs ruim 15% naar nu $1.260

Het industriële metaal aluminium steeg op de London Metal Exchange (LME) bijna 12% van 2.100 naar 2.335

Het industriële metaal koper noteerde eind mei 355 en staat nu iets hoger op 366