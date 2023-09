Klanten met een zogenoemde ‘woekerpolis’ wonnen hun slepende rechtszaak tegen Nationale-Nederlanden, waarna de koers van NN Group instortte, gevolgd door koersdalingen van verzekeraars als ASR en in mindere mate Aegon.

Het vonnis van het gerechtshof Den Haag van deze week betekent na 17 jaar strijd een overwinning van de Vereniging Woekerpolis.nl die Nationale Nederlanden (NN) specifiek aanklaagde voor de polis Flexibel Verzekerd Beleggen.

In een zaak van Woekerpolis gericht tegen Aegon en haar beleggingsproducten KoersPlan, VermogensPlan en FundPlan komt een grotendeels gelijkluidend vonnis uit de bus. NN en Aegon gaan in cassatie, want partijen willen niet direct schadevergoedingen betalen, waardoor de kwesties nog een paar jaar kunnen duren.

Niettemin kregen de koersen op Euronext al een enorme optater. De handel in het aandeel NN werd woensdag even stilgelegd vanwege de rappe daling. NN sloot die handelsdag af met een waardedaling van 18,8%. Donderdagochtend volgde nog eens bijna 5% verlies tot een intraday-dieptepunt van ruim €28 – vanuit een slot van ruim €36 dinsdagmiddag - waarna de koers herstelde.

€4 miljard beurswaarde verloren

Ruim €2 miljard verdampte, tot nu ruim €8 miljard beurswaarde. De koers van ASR leverde woensdag ruim 14% in en donderdagochtend nog eens bijna 4%. Ook ASR liet vanmiddag herstel zien. Dit aandeel verloor in de daling bijna €1,5 miljard aan beurswaarde.

Aegon, dat 30 %van ASR bezit, verloor woensdag en donderdag ruim 5%. In totaal verloren de beursgenoteerde verzekeraars zo’n €4 miljard, en dat bij een stijgende AEX.

Een internationale analist in Londen, die anoniem wil blijven vanwege overleg dat hij had met de betrokken verzekeraars trof een overvallen IR-afdeling van NN aan: “NN was echt geschokt, het kwam volkomen onverwacht. De Investor Relations van NN was er aanvankelijk niet eens om telefoontjes te beantwoorden. Dus ze verwachtten duidelijk niets, geen grote aankondiging.”

Daarna kreeg hij wel antwoord, maar dat bevestigde enkel de eerste indruk: “Ze waren bij NN echt heel overstuur, erg overstuur.” Was het beter bij ASR? “Nee, van hetzelfde laken een pak. Het hoofd van de IR schitterende eerst door afwezigheid. Twee van het vier personen sterke IR-team waren er niet, dus dit hadden ze duidelijk helemaal niet verwacht. Het persbericht verschilde wel: NN zei dat ze het vonnis zullen aanvechten en ASR zei dat ze erover na zullen nadenken. De uitspraak in de rechtszaak over NN lijkt een beetje harder dan die bij ASR/Aegon.”

Allianz als voorbeeld

De vraag of deze analist in de glazen bol wil kijken voor de komende periode met koersschommelingen, doet hem teruggrijpen naar een eerdere ervaring met de Duitse verzekeraar Allianz in 2020-21: “Dat kondigde in het weekend een grote tegenvaller aan en dat ze een regeling zouden treffen. Daarop daalde de aandelenkoers met 10%. De koers bleef laag, zo’n 15% lager vergeleken met zijn peers.”

“Het opmerkelijke is dat Allianz niet herstelde toen het definitieve vonnis werd aangekondigd in mei 2022, maar pas in september na een ronde met beleggersconferenties. Ik denk dat de Nederlandse verzekeraars daarvan kunnen leren: hoe sneller de onzekerheid wordt weggenomen, des te beter voor de koersontwikkeling. Ik denk dat dat de grootste bedreiging voor investeerders is dat het een slepende kwestie wordt.”

"Positief over de verzekeraars"

De analist gelooft niet dat ASR zo diep zal gaan als NN, want NN heeft meer contracten die in het geding zijn. “Het lijkt erop dat er ook meer voorzieningen zijn getroffen door ASR, samen met Aegon; zo’n €1 miljard terwijl de compensatie voor ASR €700 miljoen kan worden, en voor Aegon €900 miljoen, dus samen €1,6 miljard. NN heeft gewoon minder voorzieningen getroffen. Het zou goed zijn als NN de beleggers snel helderheid verschaft.”

Nasib Ahmed, European Insurance Research Analyst van UBS Investment Bank in London heeft zijn sommen gemaakt en is ondanks de uitspraak positief: “Over het algemeen zijn we nog steeds positief over de Nederlandse verzekeraars gezien de katalysatoren en hoge kapitaalrendementen. We verwachten de komende vijf jaar geen verdere duidelijkheid over de procedures, gezien de langlopende cassatie en daarna pas beginnende onderhandelingen over schadevergoeding. Gedurende deze periode verwachten we aantrekkelijke kapitaalrendementen en ook het vermogen om grote voorzieningen te absorberen.”

