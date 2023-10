Slotcall van woensdag 4 oktober 2023

Vandaag op de verjaardag van alle dieren wint de stier het van de beer. Rentes gaan even niet omhoog maar omlaag en dat geeft de belegger moed. Een slecht Amerikaans arbeidsrapport en een fors lagere olieprijs raken Randstad en Shell. Chippers, banken en dataleveranciers winnen flink.

Amerikaanse arbeidsmarkt komt tot rust

Yes! Het aantal banen in de Amerikaanse private sector is in september met maar 89.000 gestegen. Dat is heel veel minder dan de 160.000 extra banen waarop de markt rekende. In augustus waren er in de VS nog 180.000 banen bijgekomen.

Voor beleggers is dit typisch een geval van slecht nieuws is goed nieuws, zou je denken. Immers, de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt geeft de Fed tot nu toe voldoende vertrouwen om de rente agressief te verhogen zodat de inflatiestrijd snel kan worden gewonnen. Nu de Amerikaanse arbeidsmarkt er minder gespannen bijligt, zal de Fed voorzichtiger moeten opereren.

Positief is ook dat de Amerikaanse salarissen in september met slechts 5,9% stegen. Ook dat biedt de Fed munitie om het begin november, als men weer bij elkaar komt, het rentewapen in de kast te laten. Vrijdag komt het officiële banenrapport uit. Dan weten we meer.

Is it finally happening? Has the US labor market turned?#ADP #payrolls grew by just 89K last month, the least in more than 2.5 years!

The #FederalReserve case to end this massive tightening cycle is building. pic.twitter.com/4NZ9pm5NFg — jeroen blokland (@jsblokland) October 4, 2023

Hé, de rente daalt

Op de obligatiemarkt werd er inderdaad sterk en hevig gereageerd op het Amerikaanse arbeidsrapport. Zo noteerde de Amerikaanse tienjaars om 9 uur vanochtend nog 4,88%. Direct na het uitkomen van het rapport stond er 4,72% op het bord, min 16 basispunten. Dat is een flinke beweging.

De Nederlandse tienjaars rente bewoog minder fors. Na tegen 9 uur nog 3,32% te noteren, was de rente vlak voor drie uur gedaald naar 3,28%. Het is een lichte daling maar na dagen van forse rente stijgingen toch fijn om weer een keer mee te maken. In drie maanden tijd is de Nederlandse tienjaars bijna 20% gestegen.

Rentestanden om 17.40 uur

Nederlandse tienjaars: 3,29 (-0,11%)

Duitse tienjaars: 2,94 (-0,69%)

Italiaanse tienjaars: 4,89 (-0,61%)

Amerikaanse tienjaars: 4,74 (-1,19%)

Japanse tienjaars: 0,799 (-0,87%)

Flinke prijsdaling olie

Beleggers in olie keken vandaag waarschijnlijk vreemd op dat de olieprijs met percenten tegelijk naar beneden kachelde. Zo was Brent tegen half 5 met bijna 4% gedaald tot het nog altijd hoge $87,6 per vat. WTI kukelde even hard omlaag. Reden van de olieprijsdaling? Saoedi-Arabië herhaalde weliswaar het voornemen om de productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag te handhaven in november en december, maar dat het de optie openhield om het productieniveau over een maand bij te stellen.

Damrak

De Damrak sloot uiteindelijk 0,17% hoger met het nodige onderliggende gooi- en smijtwerk. Winnaars van AEX en AMX waren onder meer RELX (+2,10%), Wolters Kluwer (+1,92%), Allfunds (+10,59%) en Just Eat (+3,22%).

RELX profiteerde waarschijnlijk van een positief analistenadvies. Businessgenoot Wolters Kluwer lifte mee. De koers van Allfunds explodeerde nadat duidelijk werd dat het bedrijf Goldman Sachs in de arm heeft genomen om de strategische opties te onderzoeken (zie ook de reactie van de IEX Beleggersdesk hieronder).

Verder stegen de banken en de chippers. ING en ABN AMRO kregen een koopadvies van KBC. Lagere rentes zijn in de regel goed voor de dure chippers.

Grootste verliezers van de dag waren Randstad (-3,72%), Shell (-2,06%) en Aalberts (-2,25%). Het matige Amerikaanse arbeidsrapport betekent waarschijnlijk minder omzet voor de uitzender. De koers van Shell volgt in de regel de olieprijs. Aalberts bevindt zich al een tijdje in een downtrend. Sinds de top in februari is het bedrijf 1/3 minder waard.

Top drie stijgers/dalers

Wallstreet

Dow (+0,3%), S&P 500 (+0,5%) en Nasdaq (+1,0%) staan om 18.00 allemaal in het groen. De verklaring voor deze positieve gang van zaken is waarschijnlijk de dalende Amerikaanse rente.

Brede markt

Bankadviezen

Koopadviezen voor onder meer Signify, Akzo Nobel, ABN AMRO, ING, Heineken, AB InBev en Sofina.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda van donderdag 5 oktober

Geen bedrijfscijfers, wel buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van InPost en Van Lanschot Kempen.

En verder

Waarom de rentes zo hard stijgen?

Maar waaróm gaat die kapitaalmarktrente nou eigenlijk omhoog (spoiler alert: niet om de redenen die vaak genoemd worden) https://t.co/XHVIszBc2D — ldaalder (@ldaalder) October 4, 2023

Amerikaanse huizen onbetaalbaar (voor mensen die moeten lenen)

Mortgage purchase applications in the US have fallen to their lowest level since 1995. The average American household simply cannot afford the average home price at current mortgage rates (7.7% for 30-year fixed). pic.twitter.com/DHWzlXUiOw — Charlie Bilello (@charliebilello) October 4, 2023

Klein verliest, groot wint