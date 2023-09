Grootaandeelhouder Cabka kocht vlak voor halfjaarcijfers bij

Gat Ramon, voor bijna 50% eigenaar van beursfonds Cabka en commissaris daar, heeft in 3 dagen voor bekendmaking van de halfjaarcijfers het overgrote deel van aangeboden aandelen Cabka opgekocht.

Dat deed hij via een broker op afstand. Cabka produceert met 700 medewerkers uit plastic afval kunststof pallets en containers in België, Duitsland, Spanje en de VS. Het kreeg op 1 maart 2022 een notering aan Euronext Amsterdam via een reverse listing.

Cabka werd voor €200 miljoen ingebracht in de SPAC Dutch Companies II, al in 1994 opgericht in het Duitse Thüringen door de Duits-Israëlische zakenman Gat Ramon. Na de notering met Cabka bleef hij grootaandeelhouder en commissaris.

Verviervoudigde halfjaarwinst

Cabka, publiceerde op 22 augustus halfjaarcijfers: een met 2% gestegen omzet tot €104 miljoen en een verviervoudiging van de operationele winst tot €3 miljoen. Uit de AFM-registers blijkt dat Ramon in de dagen rond die publicatie zeer actief aandelen heeft gekocht.

In de 3 dagen vóór de publicatie kocht hij het overgrote deel van de dagomzet in aandelen Cabka. De aankoop van 2.900 aandelen op 16 augustus was bescheiden, maar de koop van 16.400 aandelen op 18 augustus betrof 94% van de dagomzet van ruim 17.400 aandelen.

Na de bekendmaking van de cijfers kocht Ramon door met als grootste transacties de aankopen op 23 (80.700), 24 (ruim 86.000) en 30 augustus (ruim 107.000). Het belang van Ramon, dat 46,6% bedroeg ten tijde van de listing in 2022, is inmiddels gegroeid naar 48,4%.

Opvallende transacties

Sinds juli dit jaar kocht Ramon voor circa €3,4 miljoen aan aandelen Cabka op. Met name de transacties van 16 en 18 augustus vallen op, vlak voor de bekendmaking van een verviervoudigde winst. Is hier sprake van voorkennis? En heeft het opkopen van vrijwel het gehele dagvolume – 25% wordt als zachte grens gehanteerd – prijsbeïnvloeding tot gevolg?

Gat Ramon, die aanvankelijk positief reageert (“Ik sta open voor een gesprek”), is uiteindelijk toch niet direct beschikbaar.

De Nederlandse voorlichter David Brilleslijper reageert namens Ramon: “De positieve halfjaarresultaten worden genoemd als basis voor veronderstelde voorkennis. Echter de resultaten waren in lijn met de gepubliceerde outlook en volgens analisten eerder (iets) minder dan iets beter dan outlook. Deze veronderstelling is dan ook niet hard te maken.”

Handel met voorkennis mag onder voorwaarden

Ook heeft Gat Ramon volgens Cabka in overeenstemming met artikel 3.3 van de Cabka Insider Trading Policy, zijn belang ondergebracht in vrijehandbeheer en daarmee geen invloed op de timing van eventuele beslissingen rondom transacties in het aandeel Cabka voor zijn rekening.

De voorwaarden hiervoor zijn volgens Cabka in overeenstemming met de Europese regelgeving. Opmerkelijk is dat de Insider Trading Policy van Cabka, als onderdeel van de Principles, Policies & Rules, handelen met voorkennis niet uitsluit:

“Het is niet verboden voor een Cabka-werknemer die over Voorwetenschap beschikt om effectief te Verhandelen in Cabka-effecten indien een dergelijke Verhandeling wordt uitgevoerd door een financiële onderneming naar eigen en absoluut goeddunken in het kader van vrijehandbeheer met betrekking tot dergelijke Cabka-effecten.”

De vervolgvragen aan Ramon blijven onbeantwoord.

Welke broker handelt namens hem en op welke gronden neemt die broker beslissingen?

Staat hij achter de kooptransacties vlak voor de publicatie van de halfjaarcijfers?

Creëert dat niet de schijn van handel met voorkennis?

Waarom respecteert deze broker de gesloten periode niet?

Ramon laat zijn voorlichter Rüdiger Olschowy een ‘samenvattend’ antwoord geven: “Ram.on (zijn vennootschap) respectievelijk de heer Ramon heeft een discretionair vermogensmandaat gegeven aan zijn broker. Dit betekent dat de broker transacties uitvoert zonder instructie of overleg met de heer Ramon.”

Een generiek antwoord, maar geen antwoord op de gestelde vragen.

Verscholen achter vermogensbeheerder

De AFM stelt: “Transacties door PDMR's (Persons discharging managerial responsibilities - red.) zoals deze worden door ons worden gemonitord waarbij we toezien op eventuele handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. De AFM hanteert in haar toezicht de ESMA-guidance bij de vraag of de persoon zeggenschap kan uitoefenen over de entiteit.”

De toezichthouder voegt daaraan toe: “Wat betreft de vraag over de gesloten periode: Cabka geeft zelf 30 dagen aan.”

Voor Cabka-beleggers straalt het bijkopen van aandelen door oprichter Gat Ramon vertrouwen uit, zowel vóór als na publicatie van de cijfers. Dat hij via een vermogensbeheerder het overgrote deel van de omzet opkoopt en in de gesloten periode voor een cijferpublicatie, roept echter nog wel vragen op die hij niet beantwoordt.