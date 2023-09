Slotcall: Zo wordt een sluipende daling vanzelf een bearmarkt

We schrijven de vierde dalingsdag op rij bij voor de AEX-index. Die sloot vandaag 0,7% lager op 721,43.

Aan weerszijden van het koersenbord valt af te lezen dat de rente vandaag boosdoener nummer één is: financials bovenin, tech-aandelen, oftewel de chippers, gezusterlijk onderaan. De Nederlandse tienjaarsrente zette vandaag intraday weer een nieuwe hoogste stand in de laatste tien jaar neer.

In Amerika staat de rente ook op de hoogste stand in tijden. 'Langer hoger' is het thema van het moment en naarmate het besef dat we voorlopig nog echt niet zijn verlost van deze hoge rentestanden indaalt, brokkelt het sentiment op de beurs stukje bij beetje af. Zo lijkt het althans.

De #AEX als sluipmoordenaar

Nu weer -0,6% en de index is deze maand nog maar vier dagen gestegen

Wel is het zo dat de index alle keren met een nul voor de komma daalde (laatste kolom) pic.twitter.com/JEFK0rHGvE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 26, 2023

Stukje bij beetje, maar als je die beetjes bij elkaar optelt kom je zomaar ineens in bearmarkt-regionen terecht. ASML voldoet bij het slot vandaag al aan die definitie, want het sluit 20% onder de laatste top.

#ASML lijkt op slotbasis echt een bear market in te gaan en is daarmee is eerste grote #AEX fonds



Geen paniek, dalen hoort bij de beurs en ook ASML. Vroegâh, toen was het fonds pas echt volatiel pic.twitter.com/tbFBYFu6IB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 26, 2023

Outlookverhoging ASMI

Gelukkig hebben we nóg twee chippers in de AEX en die staan er dit jaar een stuk beter voor dan ASML. ASMi (+59%) en Besi (+55%) zijn year-to-date nog altijd met afstand de beste performers in de hoofdindex, waar ASML, veelzeggend ingeklemd tussen KPN (+9%) en Ahold (+7%) slechts een middenmoter is.

ASMI kwam vandaag maar weer eens met een outlookverhoging, als aftrap voor een beleggersdag. Die verhoging was niet verrassend, de markt verwachtte eigenlijk niets anders en dus bleef beloning in de vorm van koerswinst uit - al deed ASMI het nog wel duidelijk beter dan ASML en Besi. Analist Hildo Laman dook vandaag de nieuwe cijfers in en zijn conclusie - en advies - leest u hier.

Drie chippers? Vaak vergeten we dat Nederland nóg een semiconductor-grootmacht in huis heeft. Apple-topman Tim Cook bracht deze week een bezoek aan Eindhoven en dat was niet bij ASML. Cook was te bewonderen op het dak van chipmaker NXP, genoteerd aan de Nasdaq en daarom soms wat buiten beeld, maar ook een belangrijke sleutelspeler in deze markt.

Apple-topman Tim Cook bezoekt Eindhovense chipmaker: 'Zij zijn heel belangrijk' https://t.co/9sigVbqi4c — NU.nl (@NUnl) September 26, 2023

Beleggers in NXP maken tot nu toe ook een prima jaar mee, met nog wat dollarmeewind ook, al is de koers de laatste maand - net als bij de andere chippers - aan het afkalven. Dit aandeel staat uiteraard ook op de radar bij Laman:

Is koersdaling NXP een koopkans IEX Premium https://t.co/ZCfbnItmGq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 22, 2023

De brede markt

Als chippers onderaan bungelen betekent dat vaak dat de 'tech-heavy' AEX een van de zwakste performers in Europa is, maar vandaag doen Brussel, Frankfurt, Milaan èn de EuroStoxx 50 het allemaal slechter.

Lagere koersen op Wall Street, de Nasdaq zelfs op -1,4%

Eurodollar zet zijn langzame zweefduik richting pariteit voort, nu op $1,0572

Sterke dollar is geen best nieuws voor bitcoin en goud, die allebei dalen

De olieprijs (WTI) was even onder $90 gezakt, maar daar inmiddels weer boven

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Aperam herstelt en is stijger van de dag

Vandaag uitspraak in de woekerpoliszaak, nog niet op de wires gesignaleerd, maar NN Group ligt hoe dan ook goed. ASR (-0,4%) iets minder

Bij Ordina, onder bod, worden de laatste aandelen binnengeharkt, met zowaar wat koersbeweging tot gevolg

Chippers dus onderaan in de AEX, u las het hierboven.

Just Eat Takeaway is aan het najojo-en na het sprongetje eerder deze week

Sif ligt al langer slecht door onrust in de markt voor windenergie. Overdrijft de markt? Peter Schutte dook in de cijfers voor deze analyse van vandaag.

De agenda voor morgen

14:30 VS orders duurzame goederen aug (consensus -1,6% MoM)

16:30 VS olievoorraden

22:00 Micron Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Waarom mensen staken in de VS

Ja, er zijn veel stakingen in de US. Dat geeft opwaartse druk. Maar mensen die weg gaan krijgen niet zoveel meer dan mensen die blijven.

De grafiek geeft het verschil aan.

Geeft goed het sentiment op de arbeidsmarkt weer.

(Cardano UK) pic.twitter.com/WuffvAAMKC — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 26, 2023

Amazon durft de strijd met Nvidia aan

Amazon shows investors it's serious about AI with its investment in Anthropic, which will use the company's Nvidia-alternative chips, @DaveLeeBBG says https://t.co/cjjpOpZqbB via @opinion — Bloomberg (@business) September 26, 2023

Hoe zeg je met Brits gevoel voor understatement dat het niet goed gaat met het pond sterling?

"It's not exactly firing on all cylinders"



A year on from the pound's record low, @SofiaHCBBG explains why sterling is under pressure again https://t.co/pFEPabMTio pic.twitter.com/7mudc2MB9w — Bloomberg (@business) September 26, 2023

Het Amerikaanse schuldenprobleem