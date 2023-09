Klimaat, banken en fossiel hebben het weer eens gedaan

Bedrijven, overheden en particulieren, we zijn allemaal voor het klimaat en duurzaam.

Met onze mondjes dan. Onze portemonnees vertellen een ander verhaal. Nooit eerder werd er zoveel gevlogen en fossiele energie verbruikt. Het gebruik ligt al op ruim 100 miljoen vaten olie per dag (EIA) en is stijgende. Hier in Amsterdam breekt u uw nek over de cruiseschepen. Zo weet u zelf ook tal van voorbeelden.

Dit blog is een rondje pers, die uitermate kritisch is over het zo mean & lean bedrijfsleven. Misschien terecht, want bedrijven maken het zichzelf moeilijk. Kijk ons eens goed zijn! Waar marketing ronkt over hoe duurzaam, inclusief en maatschappelijk verantwoord het bedrijf wel niet is, moet er ook geld worden verdiend.

En dat bijt, zo blijkt eens te meer. Ja, iedereen wil van fossiel af, maar die zogenaamde stranded assets leveren momenteel, waarschijnlijk ook de komende jaren en misschien wel de aanstaande decennia meer op dan schone energie. Het zij zo, maar houd daar een beetje rekening mee in je reclames en communicatie?

Nee zeggen tegen Shell

De banken doen ook niet anders dan benadrukken hoe ze het beste voorhebben met deze wereld. Zinloos, ze zijn toch wel kop van jut. En ja, je zegt ook weer geen nee tegen, zeg, Shell, als dat om een lening vraagt, nietwaar? Follow the Money vandaag:

Sinds de klimaatafspraken van Parijs hebben banken geholpen meer dan duizend miljard euro aan fossiele waardepapieren op de markt te brengen. ING hielp de fossiele industrie aan 83,2 miljard euro, ABN Amro aan 42,4 miljard. Met @_investico #FossilFinance https://t.co/up3u2DOnPI — Follow the Money (@FTM_nl) September 26, 2023



In samenwerking met onder meer Trouw:

Europese banken helpen uitbreidende olie- en gasbedrijven geld op te halen. https://t.co/fUehjPINBz — Trouw (@trouw) September 26, 2023



En het Belgische De Tijd. Als u inzoomt kan u het nog lezen ook.

Vandaag in De Tijd:



Fossiele bedrijven raken vlot aan miljarden | Vlaamse regering krikt moreel op, maar hakt geen lastige knopen door | 3 miljoen vers geld voor nieuwe Belgische borstkankertest pic.twitter.com/4gBvHLhGVt — De Tijd (@tijd) September 26, 2023



Niet zo ESG

Er is nog een punt waarop de financiële industrie mispeert. Jarenlang werd u verteld dat duurzaam en ESG-beleggen de heilige graal is: goed doen en nog meer rendement ook. Van dit weekend nog, het klopt niet: onder andere ESG-stickers plakken op gewone fondsen. De consument tuint er ook niet langer in: er is uitstroom uit de fondsen.

BlackRock and other money managers spent years rolling out sustainable funds. Now they’re abandoning an increasing number of those products in the US https://t.co/MvJbwPqLet — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2023



Vandaag ook nog, het zijn niet alleen de banken en fossiele bedrijven die slecht zijn. Nogmaals. duurzaam, klimaat en inclusief zijn zaken die wij allemaal meer met onze mond belijden, en minder met onze portemonnee. Houd daar, op uw manier, wat die ook moge zijn, rekening mee met uw beleggingen.