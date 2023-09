Het is slecht voorbeurs, maar ASMI verhoogt wel de outlook

De AEX-indicatie is 0,5%, maar yes: ASMI verhoogt de outlook op de beleggersdag.



De opening dan, na een aardig dagje Wall Street ondanks rentes, schuldenplafond, inflatie, economie en dreunt u het vaste rijtje maar weer op. Het zijn en blijven de thema's en de markten ademen nu risico-aversie.

Europese futures openen -0,4% à -0,6%

De Amerikaanse dalen ook 0,5%

In Azië staat op India na alles lager met Korea en Taiwan met ruim 1% als uitschieters:

Alibaba +0,2%

Country Garden -2,1%

Tencent -0,7%

TSMC -1,1%

Samsung -1,0%

Alibaba +0,2% Country Garden -2,1% Tencent -0,7% TSMC -1,1% Samsung -1,0% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -1,7% op 16,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +16,0% op 117,4

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0587

Goud daalt 0,1%, olie verliest 0,5% en crypto stijgt een paar tienden. Bitcoin staat nu op $26.333,45

De rentes zijn momenteel niet te stuiten:



En de dollar ook niet, dit is EUR/USD:



Het is momenteel weer het thema op de markten: aandelen versus rentes en daarmee economie en inflatie. Dit is de AEX versus onze tienjaarsrente op een verse top sinds heel lang. Het opwaartse potentieel lijkt zo beperkt. Dat geldt vooral voor groei- en cyclische aandelen, die op z'n Ajax' dagelijks onderaan het Damrak bungelen.



Het is echt een sluipende en fnuikende aandelendaling, want de volatiliteit vertikt het zelfs om boven officieuze onrustgrens 20 uit te stijgen. Kortom, kalm aan met gevoelige cyclische en groeiaandelen?



De volatiliteit op de obligatiemarkt zette er gisteren echter wel weer de sokken in:



Chippers

De officële presentatie is om 14:30 uur, maar het persbericht hebt u al gezien. ASMI houdt een beleggersdag vandaag en dat komt op een gevoelig moment. Blijft het fonds in de opgaande trend? Dit is de maximale daling op slotbasis. Intradag is het van kop tot staart wel al -24,5% geweest. En dit jaar is het nog altijd een fraaie +61,4%.

ASML en Besi voeren ook al volop strijd met eigen grafiek en opgaande trend. Spannend, want dit zijn natuurlijk bovenal cyclische en ook rentegevoelige aandelen.



Sectorindex SOX is zo ongeveer de slechtst liggende van de grote sectoren, maar dit is (op slotbasis) nog niet meer dan een flinke dip. Hoe trekt u de steunlijn? Zeg maar of de index nog in de opgaande trend hangt. Gisteren verscheen er intradag nog net en lager bodempje op het bord.



Schuldenplafond

Oh ja, er is geen nieuws van Main Street in de VS, dat schuldenplafonddingesgedoe blijft zo boven land en markt hangen. Moody's is de belangrijkste kredietbeoordelaar en waarschuwt wel. Vraag aan de Koffiekamer: kan een land dat om de zoveel maanden een begrotingscrisis heeft wel AAA zijn?

A US government shutdown would harm the country's credit, rating agency Moody's said, a stern warning coming one month after Fitch downgraded the US by one notch on the back of a debt ceiling crisis. More here: https://t.co/x6JD2SwT94 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 26, 2023



Nog één ding, kijkt u mee vanavond? Holdings, de specialiteit van onze analist Niels Koerts.

Holdings zijn uitstekende beleggingen, maar toch staan ze niet op de radar van beleggers.



Dinsdagavond geef ik daarom voor #Lynx een Masterclass over holdings. O.a HAL, Prosus en Sofina gaan langs de meetlat.



Meld u gratis aan via de link hieronder.https://t.co/Co0bIhhAcB pic.twitter.com/upCqfVTLjM — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 25, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

14:30 ASMI - Beleggersdag

00:00 Mogelijk eindoordeel woekerpolisaffaire



15:00 Huizenprijzen Case Shiller - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - September (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Augustus (VS)

Amerikaanse huizencijfers dus met die betrouwbare, maar wel late (juli) Case Shiller Index en nieuwe woningverkopen. Zeg het maar, bodem gezien?



Augustus dus:



En dan nog even dit

De terugblik: rente is weer even het toverwoord (en het vloekwoord voor aandelen?)

Dow Jones +0,1%

S&P 500 +0,4%

Nasdaq Composite +0,5%

Nasdaq 100 +0,5%

Russell 2000 +0,4%

SOX +0,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,1%

WATCH: Wall Street posted gains powered by Amazon and energy stocks, as Treasury yields rose further and investors looked to economic data and Federal Reserve policymakers' remarks later in the week for clarity on the path for interest rates https://t.co/E3CBGOkpNa $AMZN pic.twitter.com/xsR6Hn61du — Reuters Business (@ReutersBiz) September 26, 2023



Mensen gaan doorgaans niet big spenden als de huizenmarkt onder druk staat. Al helemaal degenen die er een hebben gekocht en betaald waarvan het maar bidden en hopen is dat het ook wordt gebouwd.

More Chinese travelers are delaying outbound plans amid economic uncertainty, according to a new survey, potentially rough news for countries depending on one of the world’s biggest source of tourists https://t.co/m6KnwwJOAT — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2023



Het blijft spannend, County Garden doet vandaag -2,1%:

The mainland unit of China Evergrande says it missed principal and interest payments totaling several billion yuan, adding further uncertainty to the fate of the giant developer https://t.co/oEk0pa3WnW — Bloomberg Markets (@markets) September 25, 2023



Duidelijk:

US President Joe Biden said he supports the United Auto Workers union as the strike against the Detroit Three automakers entered its tenth day. More here: https://t.co/JVLr53qvwv pic.twitter.com/Ofoq7Q3k3Y — Reuters Business (@ReutersBiz) September 26, 2023



BlackRock gebruikt de term ESG niet meer, want gevoelig geworden.

Three-quarters of companies globally are not ready to have their environmental, social and governance data audited externally months before new regulations kick in, according to a new report from KPMG. More here: https://t.co/PTXM6INd5y — Reuters Business (@ReutersBiz) September 26, 2023



Dat was namelijk gisteren het nieuws, ESG heeft echt een opschoonbeurt nodig om geloofwaardig te blijven.

#BlackRock gebruikt term #ESG niet meer, want besmet

Dit jaar is er volgens #Morningstar uitstroom uit ESG-fondsen en worden ze bij bosjes geliquideerd

Onder het plaatje staat een reden waarom term besmet is https://t.co/YPj3Da20sY pic.twitter.com/3Y5gfMhAMn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 25, 2023



Toe maar :-)

KKR adds former WeWork CFO to board https://t.co/rIwaHzdClO pic.twitter.com/LvgkDcJxh8 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 26, 2023



Oh jee, want vinger opsteken wie zich nooit eens laat gaan in de chat:

In a probe into Wall Street’s use of unapproved private messaging apps to discuss work, the SEC has asked for messages from the first half of 2021. Read more here: https://t.co/ZfFetPxcVD pic.twitter.com/feCLTIrre7 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 26, 2023



Misschien ook eens een idee voor Den Haag?

Germany’s government pledges to simplify building rules and boost public investment in a bid to lift the country’s construction industry out of a slump https://t.co/z7If0mDw18 — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2023



Het gratis geld van weleer raakt echt op:

Americans outside the wealthiest 20% have run out of extra savings and now have less cash on hand than they did when the pandemic began, according to a Fed study https://t.co/B9OX3s16w0 — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2023



Always expect the unexpected!

Afghanistan’s currency is at the top of global rankings this quarter — an unusual spot for a poverty-stricken country with one of the world’s worst human rights records https://t.co/Rcibwavn3Z — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2023



Veel plezier en succes vandaag.