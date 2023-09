Het houdt niet over voorbeurs en wat is de Wall of Worry hoog

Dan denkt u misschien ook aan chippers, maar die stijgen elders. De AEX-indicatie is -0,2%, waar de rest stijgt.

Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar toch. We doen het voorbeurs met weinig specifiek beursnieuws, maar op de achtergrond loert de Wall of Worry. Deze week met speciale aandacht voor het Amerikaanse schuldenplafond, vastgoed en economie uit China en inflatiecijfers van de EU-landen over september.

Europese futures open -0,2% à +0,3%

De Amerikaanse staan 0,2% hoger

In Azië noteert de Hang Seng weer eens -1,3%, Japan +1,3%, Taiwan +0,7%, India -0,2% en Korea -0,5%

Alibaba -1,1%%

Tencent -2,6%

TSMC +0,6%

Samsung +0,9%

De dollar ligt vlak op 1,0646

Goud verliest 0,2%, olie stijgt 0,3% à 0,4% en crypto noteert 1 à 2% lager. Bitcoin staat nu op $26.147,38

De rentes ruiken alweer hogere topjes, ofwel hoeveel opwaartse ruimte hebben aandelen? Niet veel, lijkt het.



Waarschijlijk is deze week dit het thema dat we het meeste zien op de networks: op 30 september is er alweer een Amerikaanse schuldenplafond-deadline. Er zal wel weer op het nippertje een oplossing komen, maar het zorgt iedere keer weer voor onnodige onrust en nervositeit in politiek, financiële markten en de rest.

Niettemin ziet niemand die schuld als een probleem. Dat is op veel lagere niveaus en vooral percentages wel eens anders geweest. Het is ook maar net wanneer we op de markten iets als een probleem zien.

US National Debt crossed above $33 trillion for the first time just last week and another $100 billion in debt has already been added to that total. The US government continues to spend money like a drunken sailor.



Video: https://t.co/gI5etNmTP4 pic.twitter.com/Bhm17BMUZ9 — Charlie Bilello (@charliebilello) September 23, 2023



We zien vanaf 09:00 uur hoe vooral ABN Amro en ING al dan niet herstellen van die tax-dreun van vrijdag. Morgen is het weer spannend voor ASR en NN als het Gerechtshof een uitspraak doet in de intussen al zo'n beetje twintig jaar lopende Woekerpolisaffaire. Hoe het ook zij, onze fnancials zijn niet duur?

Ze zijn ruim gekapitaliseerd en gelden als de betere in hun sector in de EU. Ze zijn op ING na wel goedkoper dan hun peers, gezien de twaalfmaands verwachte koerswinstverhoudingen.



Nog een fonds waar we vandaag op letten na de waarschuwing van vrijdag nabeurs - wat een tijdstip om daarmee te komen - is natuurlijk Aperam. Misschien is het niet helemaal onverwacht, maar bullish is anders.



Gisteren al in onze vooruitblik en vrijdag in onze podcast, maar het valt intussen meer op - vandaag heeft Bloomberg het er ook over - small caps presteren slecht en dat kan een veeg teken zijn. Citaat:

US small-cap and industrial stocks are dropping, typically signals of a recession. But in a year where equities have already beaten expectations, some investors are dismissing the moves as little more than noise.

The S&P 500 Industrials index is down about 8% since its Aug. 1 peak, and the small-cap Russell 2000 Index has lost more than 11% from its July 31 high, roughly twice the decline in the S&P 500 Index over the same time.

Steep drops in small-cap and industrial stocks typically occur when the economy is in a recession. While investors are pulling money from equity funds globally at the fastest pace since December, according to Bank of America strategists, some see the drops as little more than a buying opportunity.

Dit is de AEX versus de AMX en hier geldt precies hetzelfde verhaal. De hoofdindex staat ook op de laagste stand sinds eind maart, maar de midkapindex staat er veel slechter voor en nadert bear market territory. De index staat op de laagste stand in zelfs een jaar.



De bron:

US small-cap and industrial stocks are dropping, typically signals of a recession, but some investors are dismissing the moves as little more than noise — for now https://t.co/2VlVUQTcCO — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2023



De agenda is leeg vandaag: Pharming houdt vanmiddag een buitengewone aandeelhoudersvergadering en we krijgen een inkijkje in het beroemde Duitse ondernemersvertrouwen over september.



Deze week kent meer data en het zwaartepunt is einde deze week met Duitse inflatie over september:



Amerikaanse inflatie, waar de Fed naar schijnt te kijken:



De Chinese nationale inkoopmanagersindex:



Alles opgeteld en afgetrokken worden we deze week weer wijzer over dat vervelende duo dat dit jaar economie en beurs in de weg zit: recessie en inflatie, ofwel stagnatie.

Nog één ding, er is een lokaaltje waar vandaag vast met meer aandacht dan normaal naar wordt gekeken. Voor straf gaat de Ajaxgrafiek op z'n kop, want we gaan zo nog degradatievoetbal spelen. Als we dat al niet doen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

07:57 ING voegt Azelis, Basic-Fit, DEME en Vopak toe aan favorietenlijst

07:41 Novartis verzelfstandigt Sandoz in oktober

07:20 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:15 Ajax ontslaat technisch directeur Mislintat

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

24 sep Morgan Stanley: meer duidelijkheid over impact belastingplan voor ING bij kwartaalcijfers

24 sep Drukke macroweek in verschiet

24 sep Huis van Afgevaardigden aan zet terwijl shutdown VS nadert

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

14:00 Pharming - Bava



10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - September (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Augustus (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,3%

S&P 500 -0,2%

Nasdaq Composite -0,1%

Nasdaq 100 +0,1%

Russell 2000 -0,3%

SOX +0,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index +2,9%

WATCH: All three major US indexes posted weekly losses, with the S&P 500 and the Nasdaq registering their largest Friday-to-Friday percentage drops since March https://t.co/GgYUJJUGQf pic.twitter.com/sJjsYP4SBD — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2023



Toe maar, eens zien hoe TotalEnergies en mogelijk ook BP en Shell hierop reageren:

French President Emmanuel Macron said he will push the country’s oil sector to sell gasoline and diesel at cost https://t.co/nScNSYMLAw — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2023



Country Garden -5,7%:

China Evergrande Group's latest trouble in firming up a long-pending debt restructuring plan led to a sell-off in its and peers' shares, as worries resurfaced about the crisis-hit property sector after a brief respite. More here: https://t.co/nWW7jAJFNP — Reuters Business (@ReutersBiz) September 25, 2023



Zorgenkindjes genoeg, ook in het Westen:

NEW: Private equity carnage has left the $12 trillion sector rife with “zombies” — firms that have lumbered on after their funds' intended twilight.



Read The Big Take ?? https://t.co/tobZZ928Cj — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2023



De dure beursgangen van Arm, Instacart en Klaviyo smaken naar meer? Arm en Instacart staan nu exact op hun IPO-prijs en Klivayo noteert 10% hoger.

Data center operator AirTrunk is considering an initial public offering that would give the company an enterprise value of more than A$10 billion https://t.co/zW2IAPHmsl — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2023



Hardnekkig is het woord dat hierbij hoort:

Food price inflation remains high around the globe https://t.co/Dm2MoUr882 — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2023



Veel plezier en succes vandaag.