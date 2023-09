Het valt mee voorbeurs en het thema is touwtrekken aandelen en rentes

De AEX-indicatie is -0,1% en dat valt nog mee na een stevige sell-off gisteren op Wall Street?

Het nieuws is nu dat de Bank of Japan niet aan de rente morrelt - als die al niet compleet is vastgeroest - en we doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices, ofwel wat is het huidige economische momentum? Er is vooralsnog geen noemenswaardig nieuws op het Damrak.

Europese futures openen zo tussen +0,3% (DAX) en -0,3%

De Amerikaanse komen 0,2% à 0,3% bij van de rode borden gisteren

In Azië valt alles dik mee, China en Japan stijgen rond 1%, India en Taiwan net 0,1% en Korea zakt dan 0,2%

Alibaba -1,9%

Tencent +1,3%

TSMC -0,9%

Samsung -0,2%

Zo! De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +15,9% op 17,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +9,2% op 106,0

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0649

Goud stijgt 0,3%, olie dikt 0,6% aan en crypto kuipt tienden omhoog. Bitcoin staat nu op $26.655,08

De rentes komen net van versche topjes af:



We starten zowaar met een meevallertje, maar dit is oud nieuws voor de beurs. Q2, terwijl Q3 alweer op haar einde loopt en - opgelet - vandaag verschijnen in Australië, Japan, Frankrijk, Duitsland en VS alweer de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over september.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (#bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,2 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Bij de eerste berekening was de daling 0,3 procent. Meer hierover op: https://t.co/70eAW8riKw pic.twitter.com/Sod112q4Ok — CBS (@statistiekcbs) September 22, 2023



Dan deze ook maar meten:

Het reëel beschikbaar #inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan hogere cao-lonen en meer gewerkte uren. Zie: https://t.co/AfdWrT5pQ9 pic.twitter.com/0hJNW4qRYW — CBS (@statistiekcbs) September 22, 2023



Hier zijn meteen die inkoopmanagersindices: Japan zakt verder weg teleur en de Australische dienstensector valt dan weer mee, maar of de wereldeconomie daar nou notitie van neemt? U ziet ook de verdrietige schattingen voor vooral Duitsland.



Na de verrassende non-rentebesluiten van gisteren - géén ingecalculeerde kwartjes verhoging - van Zwitserland en vooral het VK - doet de Bank of Japan vandaag ook waar ze het beste in is: niks. Terwijl er vandaag een voor Japanse begrippen whopping inflatiecijfer is over augustus (CPI): 3,1% YoY, 0,1% hoger dan verwacht.

The Bank of Japan maintained ultra-low interest rates and a pledge to keep supporting the economy until inflation sustainably hits its 2% target, suggesting it was in no rush to phase out its massive stimulus program https://t.co/d35h6IFDYf — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



Intussen geeft dit plaatje van de AEX (oranje) en onze (tienjaars) rente haarfijn aan wat er aan de hand is. Inflatie en hoge rentes zijn here to stay meent de markt zeker na de Fed afgelopen woensdag. Ofwel, dan staan we minder te trappelen om een hogere risicopremie op aandelen te betalen - vooral voor groei.



Auw! zeker als de analistenverwachtingen voor omzet en winst voor de AEX-bedrijven ook nog eens haperen, waardoor de index vanzelf duurder wordt.



De VIX kan mogelijk ook duiden op nakende onrust... Vult u verder zelf maar in.



Uiteindelijk is er nog niet zo heel veel aan de hand, maar het waren wel gisteren lagere (intradag)bodems, dus houd een oogje in het zeil, zeker als u kort tot middellang belegt.



Voor Wall Street geldt dit ook, of is daar semiconductor index SOX het vuiltje aan de lucht? Zie hieronder. Onze chippers staan op slotbasis ongeveer 19% onder hun top, ofwel flirten formeel met een bear market. Supercyclicals ArcelorMittal en Randstad staan 22% en 16% onder hun toppen, maar die zijn al van afgelopen winter.

En zoals altijd weet u dan nog niets, want vanaf zo'n kruispunt in de markt kan het zo weer opveren, pas echt in elkaar kukelen, of gewoon doorzeuren en zijwaartsen. Let daarvoor vooral op de rentes.



De AFM meldt deze shorts:



De agenda dan en huizenprijzen? Nog niets te zien bij het CBS, of moeten NVM of Kadaster doorkomen?

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Augustus (NL)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Jap)

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - September (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -1,1%

S&P 500 -1,6%

Nasdaq Composite -1,8%

Nasdaq 100 -1,8%

Russell 2000 -1,6%

SOX -1,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,9%

WATCH: Wall Street tanked in a broad sell-off, as investors worried that the Federal Reserve's restrictive monetary policy will remain in place longer than anticipated https://t.co/8mYuqrhJU2 pic.twitter.com/mQnrcOaxsF — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



Duidelijk

Stocks suffered the biggest drop in six months after a relentless surge in Treasury yields sapped demand for risk assets https://t.co/0jKV6oCNzn — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2023



Wat voor aandelenwaarderingen horen hierbij, dat is de vraag voor ons:

Central banks for the world's biggest economies have served notice that they will keep interest rates as high as needed to tame inflation, even as two years of unprecedented global policy tightening reaches a peak. More here: https://t.co/oQaikZI2BJ — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



Bloomberg ook nog even:

LATEST: The yen drops 0.4% as Japan's central bank keeps its ultra-loose monetary policy unchanged https://t.co/vYVTETUkQa — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2023



Momenteel genoeg M&A en IPO reuring in de VS anders:

WATCH: Cisco plans to buy cybersecurity firm Splunk for about $28 billion in a deal that will help reduce the tech giant's reliance on its massive networking equipment business https://t.co/AKsmrFc8vx pic.twitter.com/mKeZEazthi — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



Oh ja, VinFast. De Vietnamese EV-bouwer aan de Nasdaq. Die hadden we ook nog.

Vietnamese EV maker VinFast could aim to ship 3,000 of its VF8 SUVs to Europe this year, potentially taking advantage of an EU probe over Chinese electric vehicle manufacturers receiving state subsidies https://t.co/NxoH89PI5U pic.twitter.com/NM3k1ccf1w — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



De grafiek dan maar en u verwacht het niet... dik -80% vanaf die besneeuwde top in geen tijd. Nieuwelingen Arm, Instacart en Klaviyo staan nog net boven hun IPO prijs, maar ook daar staan de nodige hebberige gokkers - met beleggen heeft het weinig te maken? - al op dikke double digits verliezen. In een paar dagen.



Turkije doet ook haar best, Tesla kan overal terecht:

Exclusive: Tesla has drawn up plans to make and sell battery storage systems in India and submitted a proposal to officials seeking incentives to build a factory, as Elon Musk continues a push to enter the country. More here: https://t.co/WtPEHmJBgf — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



Veel EV nieuws:

WATCH: Chinese electric vehicle maker Nio launches its first car-specific smartphone, touting a plethora of related functions such as using the phone to instruct the car to park itself https://t.co/LrqwwaDxWz pic.twitter.com/mvlr8O1kM8 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2023



Hoe duurzaam is duurzaam echter nog?

Breakingviews - Green energy’s tailwinds blow the other way https://t.co/2ektnqxC4T — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2023



Dit is nog eens risico nemen!

Top distressed-debt investors are scooping up FTX claims on the cheap, betting that the defunct crypto exchange's lengthy bankruptcy process will uncover additional valuable assets https://t.co/APxtWWFWY2 — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2023



Of deze:

SL Green is the most-shorted office REIT in the US — a puzzling development considering the stock’s strong rally this year has made it one of the best performers in the group https://t.co/4JGLGfARyh — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2023



Lang plaatje maar even en dit ziet er toch echt niet goed uit:



Veel plezier en succes vandaag.