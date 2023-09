Bij Trade Republic kun je beleggen in obligaties voor een prikkie

Particuliere beleggers zijn doorgaans niet al te actief op de obligatiemarkt. Coupures zijn groot en het aanbod is moeilijk te doorgronden. Trade Republic probeert deze markt toegankelijk te maken.

De broker geeft zijn klanten sonds vorige week de mogelijkheid om al vanaf €1 te beleggen in diverse staats- en bedrijfsobligaties door het aanbieden van 'fractionele' obligaties. “Dat is een unieke propositie, want gewoonlijk vergt een obligatie een minimale investering van €1.000”, zegt Erik Mauritz, Senior Advisor bij Trade Republic in Nederland. Op dit moment zit veruit het meeste geld van klanten in aandelen. Mauritz hoopt dat aandelenbeleggers nu meer oog gaan krijgen voor obligaties.

Is dit een belangrijke stap om obligaties bereikbaarder voor beleggers te maken?

Mauritz: “Ja, zeker als je weet dat het totale obligatiebezit van Nederlandse huishoudens in het tweede kwartaal van 2023 steeg tot €5,6 miljard, maar het nog steeds minder dan 4% van de totale beleggingen vertegenwoordigt. De complexiteit en relatieve kosten spelen hierin een belangrije rol.”

Hoe maken jullie de obligatiemarkt toegankelijker?

“Dat doen we op drie manieren. Allereerst maken we een beperkte selectie van 500 liquide staats- en bedrijfsobligaties, die je fractioneel kan kopen. Dat is ook meteen de tweede reden. Want beleggers hoeven nu geen duizenden euro’s te investeren om te starten. De derde reden slaat ook terug op de kosten, want wij hanteren maar €1 transactiekosten, waar dat bij andere brokers stukken hoger ligt.”

Een aanbod van 500 staats- en bedrijfsobligaties is een flinke lijst. Hoe weet je als belegger welke je moet kiezen?

“Er is een filter waar onze gebruikers gebruik van kunnen maken. Zo kunnen zij selecteren op de duur van de obligatie en in datzelfde ‘menu’ is ook het effectieve jaarrendement zichtbaar. Dat zijn al twee belangrijke indicatoren voor beginnende obligatiebeleggers. Maar je kan ook kiezen uit verschillende sectoren of uitsluitend een bepaald land,” legt Mauritz uit.

2022 was allesbehalve een gunstig jaar voor beleggers. Ook voor obligatiebeleggers, door de hoge inflatie en gestegen rentes. Waarom zou je als belegger dan nu in obligaties moeten zitten?

Mauritz: “Het is nu een veel aantrekkelijker moment om te beleggen in obligaties dan het in jaren is geweest. Juist omdat die rente hoger is. Dus als je nu instapt krijg je echt een veel hogere rente. Dat gaat bij een hoop bedrijfsobligaties zeker voorbij de 4%. Daarom durf ik wel te stellen dat het in tijden niet zo gunstig is geweest om in obligaties te beleggen.”

Wat het afgelopen jaar laat zien is dat obligatiekoersen ook hard kunnen dalen, hoewel ze de naam hebben relatief veilig te zijn. Hoe risicovrij is het eigenlijk?

“Er is één scenario waarin je je geld niet terug krijgt: dat is als de uitgever van de obligatie failliet gaat. Want dan zou die het van jou geleende geld niet terug kunnen betalen. Daarom zijn de rentes op een staatsobligatie van Roemenië hoger dan een waardepapier van de Nederlandse Staat. Omdat het risico in Roemenië stukken groter is. Maar voor welke obligatie je gaat, is een keuze die je uiteindelijk zelf zal moeten maken”, aldus Mauritz.

Opvallend is de aankondiging van Trade Republic, tegelijk met die over fractionele obligaties, dat het maar liefst 4% rente gaat vergoeden op cashgeld dat beleggers aanhouden. Dat is natuurlijk vrij aanzienlijk als je het vergelijkt met spaarrentes, maar de ECB verhoogde de basisrente onlangs met een kwartje tot dezelfde hoogte. De renteverhoging van de ECB naar 4% maakt het voor Trade Republic mogelijk dezelfde rente van 4% aan te bieden.

Hoe dat kan? Trade Republic parkeert het geld dat beleggers investeren bij een partnerbank. Denk aan JP Morgan, Solaris of Deutsche Bank. Die bank stalt het geld als het ware bij de ECB tegen die eerder genoemde 4%. Het ingelegde geld staat dan in principe, via Trade Republic, op naam van de belegger. Het depositogarantiestelsel is hierbij dus van toepassing.

Dat geld is dus beschermd tot €100.000 en de rente wordt vergoed over bedragen tot een maximum van €50.000. En hoewel Trade Republic geen spaarbank is, worden spaarders niet uitgesloten. Wel focust de broker op langetermijnbeleggers en kostenefficiëntie. Trade Republic geeft dus eigenlijk gewoon één op één de ECB-rente door. Zonder enige opslag.

De broker laat weten niets te verdienen aan de rente, wel aan transacties en de bijbehorende kosten van €1 per transactie. Dus als iemand een ETF koopt ontvangt de broker daar van de ETF-provider een kleine vergoeding voor. In Nederland is deze vorm van provisie verboden. Trade Republic valt echter onder Duits toezicht, waar andere regels gelden.