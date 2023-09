Opletten, AEX verslechtert, lagere bodem en dan kán het snel gaan

Zeg maar dag tegen het máándenlange gezijwaarts? Het zou zomaar kunnen.

Let u in ieder geval goed op, als u op korte(re) termijn belegt, of als u erop uit bent om de AEX op de dip (-10%) te kopen. De index zet namelijk vandaag de onderkant van de grote, grijze, geitenbreiende zijwaartse zomerzone onder druk. De AEX is wellicht op weg naar de laagste slotkoers sinds maart.



Een lagere intradagkoers staat er in ieder geval al:



Het is echter nog allerminst zeker dat de index er aan de onderkant vantussen gaat en misschien wel versneld daalt. Zie de dagkoersen ook maar. Ja, er zijn een paar vreselijke dalers, maar het gros van de fondsen blijft in de buurt van de AEX. Nog niet zo lang geleden vlogen ze bij een vlakke index al uit alle bochten.



De volatiliteit stijgt ook wel, maar staat nog een paar punten onder officieuze nervositeitsgrens 20. Geen paniek dus. Dat is pas boven 40 zo. Let wel, zo'n stand kan wel in twee dagen op het bord staan. Vandaar ook dit blog. Denk vooruit: gaat u kopen, verkopen, of niks doen, als de zaag erin mocht gaan.

Bepaal dat nu alvast, maak al een (ver)kooplijstje en zet cruciale koersen op papier. Zodat u alleen maar hoeft uit te voeren en niet meer hoeft na te denken, mocht het ineens van dik hout gaan. Want dan gaat het zeker fout. En dit is echt zo'n momentje in de markt dat we aan de vooravond van zoiets kunnen staan.



Stijgende rentes en dollar duiden ook op meer risico voor aandelen. Voor het dollar-afhankelijke Damrak is de dure greenback wel een prettige bijkomstigheid voor de winsten van de AEX-bedrijven. Dit is de Amerikaanse tienjaarsrente op weer een hogere top:



De inflatie en rentes zijn nog wel even here to stay, zei de Fed gisteren en dat lijkt de trigger voor de slechte markten nu. Het is wel om de goede reden, de economie trekt namelijk aan, vooral omdat Joe Sixpack toch iedere keer weer ergens dollars weet te vinden om er consumptief tegenaan te plempen.

Dat is weer goed voor de winsten van het bedrijfsleven, dat op de beurzen op een lagere waardering moet rekenen door de concurrentie van de stijgende rente op risico-arme bondjes. En zo is de cirkel weer rond. Hier in Europa en in China is dat economische verhaal anders dan in de VS. Vooral door dure energie - hieronder Brent.

De Europese en Chinese consument mogen ook de beurs verrassen.