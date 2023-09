Slotcall: goede dag voor alles wat slecht ligt, maar nu de Fed nog

Het Damrak is dicht, de AEX sluit +0,5%, maar we gaan nog niet naar huis.

Om 20:00 uur houdt de Fed de beleidsrente op 5,25-5,50% - de consensus is 99% - maar de markt is altijd nieuwsgierig wat voorzitter Jerome Powell heeft te vertellen over inflatie, werkgelegenheid, economie en belendende percelen. En het is een vlotte prater, ofwel de koersen kúnnen zeker bewegen.

Uiteraard volgt u het rentebesluit en de persconferentie vanaf 20:00 uur hier op IEX in een liveblog.

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Sep 20, 2023: Pause

-Nov 1, 2023: Pause

-Dec 13, 2023: Pause

-Jan 31, 2024: Pause

-Mar 20, 2024: Pause

-May 1, 2024: Pause

-Jun 12, 2024: 25 bps cut to 5.00-5.25%



Video: https://t.co/JB6lNKepVz pic.twitter.com/KXDT4Xc1rX — Charlie Bilello (@charliebilello) September 20, 2023



Met name de Fed's visie op inflatie kan hoge ogen gooien. Enerzijds blijft de markt maar met te hoge - want ruim boven wettelijke doelstelling 2% - inflatieverwachtingen rekenen:



Anderzijds verrasten voorbeurs Duitsland en het VK met veel lager dan verwachte inflatiecijfers over augustus. In Londen rijdt iedereen rechts, blijven de pubs tot in de kleine uurtjes open en loopt de Big Ben tegen zichzelf in, want de City twijfelt nu openlijk aan het voor morgen reeds ingeprijsde extra kwartje van de BoE.



Kortom, opgelet vanavond.

Er staat nogal wat op het spel vanavond IEX Premium https://t.co/nKRAkSXmTo via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 20, 2023



Intussen debuteert Klaviyo aan de NYSE en het doet iets met tech en AI en wat moet u nog meer weten? Hier Reuters en u moet het zeker twee keer lezen. Enfin, Instacart, dat gisteren voor $30 naar de beurs ging, doet nu -5,9% op $31,93 en Arm, dat vorige week haar beursleven begon op $51, staat -3,8% op $53,08.

Klaviyo, Inc. provides businesses with technology that captures, stores, analyzes, and predictively uses their own data to drive measurable outcomes. It provides software that brings consumers' first-party data together and uses it to create and deliver personalized consumer experiences across digital channels.

Its Software as a Service (SaaS) platform combines its data and application layers into one vertically integrated solution with advanced machine learning and artificial intelligence capabilities.

This enables business users of any skill level to harness their data in order to send the right message at the right time across email, SMS, and push notifications, measure and predict performance, and deploy the specific actions and campaigns that drive the highest impact.

It is focused on marketing automation within e-commerce as its first application use case. It integrates its data layer and marketing application enabling businesses to create and store unified consumer profiles.

Er is nog geen koers voor Klaviyo en de laatste indicatie is $35-$37 (Bloomberg).



Vopak

Het Q3-cijferseizoen is nog ver weg, maar onze desk heeft nog genoeg om over te schrijven. Analist Martin Crum vindt dat Vopak goed bezig is met haar investeringen en, in dit geval, desinvesteringen:

De opbrengst van de drie terminals - de transactie moet nog voor het jaareinde worden afgerond - is €407 miljoen. Netto ontvangt Vopak circa €368 miljoen. De verkochte activiteiten waren in 2022 goed voor een Ebitda-bijdrage van €45 miljoen.



Daar ovenop wordt een in 2022 genomen impairment (afboeking) gerelateerd aan de nu verkochte terminals deels teruggedraaid. Dat levert over dit boekjaar nog een buitengewone bate op van circa €54 miljoen. De desinvestering kent een verrassend hoge opbrengst: koper Infracapital betaalt zo'n 9 keer de Ebitda.



Dit zal ertoe leiden dat de schuldgraad van Vopak, toch al gezond met een NetDebt/Ebitda van 2,4 bij de halfjaarcijfers, verder zal dalen. Ultimo 2023 zal deze ratio geschat uitkomen op 2,1 à 2,2. Het concern heeft hier een flinke slag gemaakt: eind 2022 lag die verhouding nog op 2,85.



Vopak heeft diverse opties om deze extra financiële ruimte te benutten: mogelijk dat het dividend wat verder omhoog gaat, maar het tankopslagbedrijf kan er uiteraard ook voor kiezen meer te investeren. De volgende Investor Day op 1 november is een moment om verdere keuzes te communiceren.

Vopak maakt tempo met herschikking portfolio IEX Premium https://t.co/IAlpQuqtCj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 20, 2023



Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert is een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat door nieuwe technologie ineens volledig buitenspel liep en dat veel te laat door had. Pakt het bedrijf echter de tweede kans die ze krijgt? Het zou wat zijn als deze notoire underperfomer een turn-a-round laat zien.

Agfa heeft het al jaren moeilijk. Als we een boekwinst in 2020 niet meetellen, dan heeft het bedrijf 5 jaar op rij verlies gedraaid. De druk-, print- en fotowereld is door digitalisering volledig veranderd, wat Agfa hard geraakt heeft. Het bedrijf is daarom al jaren bezig om zich te transformeren.



In 2020 is een deel van de HealthCare IT divisie verkocht (vandaar de boekwinst dat jaar) en dit jaar is de offset printing divisie van de hand gedaan voor een relatief klein bedrag. Agfa zet nu in op afbeeldingtechnologieën voor de gezondheidszorg, bepaalde printproducten en ‘Zirfon’-membranen voor waterstofproductie.



Van dit laatste product wordt veel verwacht. Het bedrijf heeft in maart van dit jaar aangekondigd dat het de productiecapaciteit voor Zirfon zal gaan uitbreiden. Er worden geen specifieke omzetgegevens voor Zirfon gegeven, maar de divisie waar het onder valt (Digital Print & Chemicals) is in de eerste helft van dit jaar met 13,3% gegroeid. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel.

Is transitie Agfa-Gevaert genoeg voor een koersstijging IEX Premium https://t.co/KdUjeSt5wj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 20, 2023



Nogmaals, het zou wat zijn als deze notoire underperfomer een turn-a-round laat zien.



Uber

Uber Eats heeft net als Just Eat Takeaway dochter GrubHub mogelijk een meevaller in New York - een eventuele schadevergoeding halen én krijgen heeft zeker juridische voeten in aarde - maar hier in de EU wacht Uber mogelijk donderwolken. Weer Crum:

Brussel steggelt momenteel over de finale tekst van een wet - de Platform Work Directive - om zogeheten 'gig workers' - zeg maar zzp'ers - dezelfde rechten te geven als werknemers in dienstverband.



Dat zal een flinke impact hebben op de activiteiten van Uber in de EU. Volgens een topvrouw van Uber tegenover de Financial Times zal het leiden tot het sluiten van Uber-diensten in honderden, vooral middelgrote en kleinere steden, veel langere wachttijden voor consumenten die gebruik willen maken van de taxidienst en prijsverhogingen tot wel 40%.



Hoewel die uitlatingen allicht een tikje over the top zijn, geldt wel dat het uiteindelijke wetsvoorstel onmiskenbaar het verdienmodel van Uber zal raken, in negatieve zin.

Plannen van de EU vormen bedreiging voor verdienmodel Uber IEX Premium https://t.co/P2kn0Kgkvc via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 20, 2023



Uber ligt trouwens goed en is van de weinige beursgangen in de laatste jaren die niet iets van -90% staat.



Just Eat Takeaway is trouwens de grote blikvanger op het Damrak. Mooie stijging, maar voor het beeld maakt het niet veel uit voor deze notoire bodemplakker. Het bedrijf reageert ook niet formeel op het nieuws en er kan lang zitten tussen nieuwsbericht en dat inderdaad een schadevergoeding echt op de rekening staat.



Brede markt

Opvallend (!) veel risicobereidheid op een Fed dag op de beurzen, want het zijn vooral de bleeders dit jaar die goed doen - zo meer daarover. Aandelen hoger, dollar lager, volatiliteit ook minder (VIX -0,9% op 14,0) en olie trekt flink bij na een stevige min eerder deze dag.



De rentes komen even een paar basispunten af na nieuw topjes gisteren. Hebt u ze hier tijdens de Algemene Beschouwingen ook over gehoord?



Beursplein 5

Eerst de advieswijzigingen van onze vrienden bij de banken en klik op het plaatje voor de details.

Verhogingen: ASML, TKH en Ctac

Verlagingen: IMCD en Air France-KLM

Herhalingen: Prosus, Arcadis, CTP en Vopak



Verder nog iets? Het is risk-on op het Damrak. Veel (dit jaar) afgestrafte fondsen liggen goed en dalers zijn er amper. Met name de AMX, die al twee jaar in een bear market zit, laat zowel zelf, als onderliggend mooie uitslagen zien

Het is een hele waslijst: DSM, ASR, IMCD, Adyen, Alfen, TKH, Just Eat Takeaway, Ebusco, CM.com en er zijn nog meer: eindelijk een beetje lucht voor veel aangeslagen fondsen

Air France-KLM is wat dat betreft misschien nog wel de opvallendste met een koersdoelverlaging van Barclays

Olie moest flink terug als reactie op de Saoedisch-Russische zomerrally en vandaar Shell, Fugro en SBM Offshore met flinken minnen, die er toch weer uitliepen tegen het slot. Ja Vopak ook, maar dat heeft net even andere business

De outlook 2024 en de herhaling van de middellange doelstellingen van CTP vallen de beurs blijkbaar tegen

Ebusco komt eindelijk een beetje bij van een diepe, diepe low

Sligro is €0,30 ex-dividend

Pharming en PostNL waren de grote feestvarkens de afgelopen weken en maanden, maar nu even niet

Kendrion ligt dit jaar ook slecht en doet nu niet mee aan de rally, slecht teken?

Fastned ligt goed en ik geef u deze draad nog even mee. Niels is ex-Fastned en Michiel is Fastned. Duurzame mug, die is leuk. Was éénmoterige mug niet het beroemde scheldwoord van de legendarische minBuZa Joseph Luns voor de al even legendarische journalist Willem Oltmans?

Dat is echt indrukwekkend. Kanttekening, je vergelijkt laders (of connectors, niet helemaal duidelijk uit bericht) met laadstations. Fastned stations hebben gemiddeld meer dan 5 laders en worden verder uitgebreid. — Niels Korthals Altes (@NielsKA) September 19, 2023

In China zijn er veel dingen van andere schaal :). Shell is daar ook echt een duurzame mug en China State Grid de olifant met een paar honderdduizend snelladers. — Michiel Langezaal (@melangezaal) September 19, 2023

Kanttekening, China State Grid is geen publieke onderneming, ofwel geen grafiek. Dan nog een grafiek van een voetbalclub die helemaal niks te zoeken heeft aan de beurs (en momenteel ook op het veld). Geen commentaar uit Rotterdam en Eindhoven graag, we tikken ze hier in Amsterdam zelf wel in (eigen doel).

Oef, Ajax sluit zelfs +7,7%!

Vandaag mss een - nieuwe beursterm - oplichtersopluchtingsrally in #Ajax, maar aandeel presteert nog slechter dan het elftal

Schrale troost is dat fonds niet verder, ofwel ook nog uit de Lokale Markt Damrak kan degraderen pic.twitter.com/jGAFIDtHcf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 20, 2023



De slotkoersen nog: