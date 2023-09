Het is vlak en saai voorbeurs en het venijn zit 'm zeker nabeurs

Bekend beeld dit jaar, er is weer geen beweging op dit uur. De AEX-indicatie is vlak.

We doen het vandaag met een Fed-rentebesluit, waarvan de verwachting unaniem is dat de rente onveranderd 5,25-5,50% blijft. Wat telt zijn de woorden van de voorzitter over economie en inflatie. Er zijn een paar nieuwtjes op het Damrak en dat is het nu wel.

Europese futures openen biljartvlak

De Amerikaanse staan biljartvlak

In Azië staan alle beurzen eensgezind een paar tienden lager

Alibaba +0,2%

Tencent -0,8%

TSMC -0,6%

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX-Index) doet +0,8% op 14,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +2,0% op 101,3

De dollar zakt 0,1% naar 1,0687

Goud ligt ook al vlak, olie levert zowaar een procent in en crypto zakt een fractie. Bitcoin was stiekem toch weer wat opgelopen en staat nu op $27.007,94

De rentes komen bij van - dat hebben Fed en ECB vast ook wel gezien - nieuwe toppen.



Eerst dit, Just Eat Takeaway dus. Hier leest u het Nederlandse bericht, dit is het origineel. Er staat niet bij hoeveel dit de maaltijdbezorger eventueel kan opleveren. Het bericht kwam tijdens handelsuren uit en DoorDash deed... -2,1%. Uber deed dan wel +2,2%, maar is natuurlijk geen pure play.



CTP geeft alvast de outlook voor volgend jaar en bevestigt de bestaande doelen op langere termijn:



De AEX is niet vooruit te branden, maar ook niet omver te trekken en intussen staat onze (tienjaars) rente op de hoogste stand in zowat een generatie: 3,10%. Dat lijkt het opwaarts potentieel van de index te beperken.



Dat is dan wel de selectieve ervaring, want historisch gezien is dit verband vaak zoek geweest.



Over tot de orde van de dag, om 20:00 maakt de Fed bekend haar beleidsrente op 5,25-5,50% te laten.



Daar is vrijwel unaniem overeenstemming over:



Ondanks dat de inflatieverwachtingen maar niet naar die vermaledijde 2% terug wil, het wettelijke mandaat van de Fed en onder andere centrale banken van gekapitaliseerde markten.



Wat zegt Bloomberg? Niet zo heel veel.

Sometimes in a long race, you need to pull over at a checkpoint, take a break and gauge how you’re doing.



Federal Reserve Chair Jerome Powell is going to do just that tomorrow. After a two-day Federal Open Market Committee meeting, officials are expected to hold interest rates for the second time in a campaign that’s raised the lending rate more than five percentage points in 18 months.



A critical signal coming out of this meeting will be a fresh set of forecasts from FOMC participants, and will likely add to bets that the Fed will raise rates one more time this year.



When Powell (a long-time cyclist) reaches for a map at the checkpoint, though, he may find that it’s changed quite a bit, with inclement weather creating all kinds of new detours.

Vooruit kijkend naar de volgende rentebesluiten ligt de piek van de verwachtingen in december dit jaar. De beurs is echter nog niet overtuigd, of er nog een extra kwartje komt. Peak yield dus, wie weet



Verder ging gisteren Instacart voor $10 miljard en tegen $30 naar de Nasdaq. Al vrij snel stond er +43,2% op $42,95, maar u ziet het. Nabeurs ging er nog eens -2,7% af op $32,78, ofwel +9,3% vanaf die $30.



Intussen bij Arm... Dat staat nog 8,0% boven de uitgifteprijs van vorige week van $51. Of 6,8%, als u de daling nabeurs van 1,3% ook nog mee neemt.



Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

09:00 Sligro - €0,30 ex-dividend



13:00 General Mills - Cijfers eerste kwartaal (VS)



00:50 Handelsbalans - Augustus (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (Dld)

08:00 Inflatie - Augustus (VK)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit en dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

Dat is één en wat slecht, zeg:



En dat is twee, zo!



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,3%

S&P 500 -0,2%

Nasdaq Composite -0,2%

Nasdaq 100 -0,2%

Russell 2000 -0,4%

SOX -1,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index -2,0%

The Dow on Tuesday shed three-tenths of a percent, while the S&P 500 and Nasdaq each dipped about two-tenths, as investors took cover ahead of the Fed’s interest rate announcement. Read more: https://t.co/tlaong7EUd pic.twitter.com/QFwjgHITwx — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2023



U las al een citaat in dit blog:

The Fed's fight against inflation is like a marathon, and that's why they're likely to pause rate hikes for a while. https://t.co/QGntit6ayW — Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2023



Vandaag voor $9 miljard naar de Nasdaq:

Marketing and data automation provider Klaviyo priced shares in its IPO at $30 each, above a marketed range https://t.co/mO8ZKDcZ2k — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2023



Shanghai begint een concurrerende grondstoffenbeurs voor Londen:

Breakingviews - China may finally nick some metals clout from LME https://t.co/NhrNwvQQQu — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2023



De kleine belegger wil misschien (principieel) geen olie, gas en kolen meer, hoe aantrekkelijk het ook moge lijken:

Energy stocks have failed to capture the imagination of retail traders as individual investors sit out the rally — despite exhortations by top Wall Street strategists to jump in https://t.co/Z1TG1xqMfl — Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2023



Oh:

Morale within Amazon’s once-storied hardware division has taken a hit amid key executive departures. Some are worried that new devices will flop. More here: https://t.co/MQ7QWzfQv8 $AMZN pic.twitter.com/SSaEOK08o2 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2023



Toe maar:

WATCH: Disney said it would nearly double its capital expenditure for its parks business to about $60 billion over the next 10 years https://t.co/EFOIIFdQKI pic.twitter.com/6AXZJjGeOW — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2023



Winkelen is oorlog?

NEW: Rat infestations, blocked fire exits, expired food and a machete-wielding shopper — the stories from Dollar General employees are the stuff of retail nightmares.



Read The Big Take ??https://t.co/cYnHtsKPKo — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2023



Opvallend:

Chinese lending to Africa fell below $1 billion last year. This is the lowest level in nearly two decades and underscores Beijing's shift away from a decades-long big ticket infrastructure spree on the continent. More here: https://t.co/pF91l8X126 pic.twitter.com/u3TFHlKDHq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2023



Veel plezier en succes vandaag.