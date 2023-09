To the rescue, want zo moeilijk is het om een makkelijke tracker te kiezen

Niets belegt zo gemakkelijk, goedkoop, rustgevend (trackers zijn zeg maar anoniemer en zeker minder volatiel dan losse aandelen) en eenvoudig als trackers of etf's.

En toen werd het toch moeilijk. Want de industrie overspoelt u met een reusachtig aanbod aan trackers op vaak hetzelfde product, maar dan net even anders. Vaak ook net even een ander rendement. En kosten. Hoe kiest u in vredesnaam de goede, of voor u beste uit? Hopelijk kunt u met dit artikel enigszins kaf en koren scheiden.

Het liefste kiest u natuurlijk de beste, ofwel de goedkoopste met de minste lekkage (tracking error en niet opgehaald dividend) en de beste verhandelbaarheid. En daar begint de moeite van het grote gemak. Zo krijgt u op de kop af 700 titels als u op fondsensite Morningstar onder MSCI World zoekt, ofwel de wereldindex.

Niet alleen zijn er veel aanbieders, die wereldindex zelf kent vele variaties, die ook nog eens in vele varianten verkrijgbaar zijn. Schaam u niet als u er niet uitkomt. Zelfs doorgewinterde profs zijn hun hele vrije zondag kwijt aan het uitzoeken van de voor hen juiste tracker of fonds van een land, sector of thema. De variatie is eindeloos.



De keuze is reuze

Het gedonder begint inderdaad al met die wereldindex. Want welke is nou welke? Dit zijn ze nog niet eens allemaal, want er is ook nog een MSCI Emerging Markets Index en zelfs een van Fronteer Markets. En ook die zijn weer in vele smaken verkrijgbaar. Wat ziet u hieronder?

SRI staat voor Socially Responsible Investment, de eerste uit het lijstje is de duurzame MSCI World Index (ruim 400 aandelen, ofwel strenge normen)

MSCI World Index zelf (1500 grootste aandelen uit de developed markets, zo meer hier hierover)

IMI staat voor Investable Market Index. Dit is de uitputtende MSCI World Index met alle ruim 9000 aandelen uit die developed markets

De MSCI All Countries Index bestaat uit MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index en MSCI Fronteer Index (laatste twee staan niet in dit lijstje)

De MSCI All Countries IMI Index behelst alle aandelen wereldwijd



In de regel belegt u via wat voor wereldindexproduct dan ook in die MSCI World Index, of de FTSE, S&P, Stoxx of Dow Jones wereldindices. Die komen op hetzelfde neer en worden op dezelfde manier samengesteld. Velen van ons combineren die met de MSCI Emerging Markets Index. Verder weet u nu waar SRI en IM voor staan.



Citaat De Tijd:

De MSCI World bevat ongeveer 1.500 bedrijven uit 23 landen. Voor elk van de landen weerspiegelt de index ongeveer 85 procent van de totale marktkapitalisatie van het land. De index bevat geen opkomende landen uit bijvoorbeeld Azië of Latijns-Amerika. Daarvoor kiest u beter de MSCI All Countries World-index. Die bevat bijna 3.000 bedrijven uit 47 landen.

Van de twee genoemde indexen bestaat telkens ook een IMI- variant (Investable Market Index). Die IMI-varianten bevatten meer aandelen en coveren 99 procent van de marktkapitalisatie per land. De MSCI World IMI bevat daardoor bijna 6.000 bedrijven, de MSCI All Countries World IMI bevat meer dan 9.000 bedrijven.

Verder zijn er nog onder meer de MSCI World-indexen waarbij het wisselkoersrisico wordt afgedekt, of verschillende duurzame varianten van de index. In een van die indexen, de MSCI World SRI, past MSCI een eigen duurzaamheidsscreening toe op de MSCI World. De index bevat ongeveer 400 bedrijven.

Ontwikkelde markten

Appels en peren dus. Beter gezegd is die MSCI World Index de wereldindex van de gekapitaliseerde of ontwikkelde markten, volgens de MSCI-normen. Daarbij gaat het erom hoe markt, land en beurs zijn georganiseerd en hoe vrij die zijn, hoe ze worden gecoverd en hoeveel institutioneel kapitaal er is. Meer dan u hieronder ziet, zijn het er niet. Griekenland nog net.



Institutioneel geld

Die MSCI-normen zijn trouwens streng. China probeert al sinds jaar en dag de status van developed market te krijgen, om zo institutioneel kapitaal aan te trekken. Dat is cruciaal voor een beurs om succesvol en levensvatbaar te zijn op (de lange) termijn. Het dempt ook de anders vaak woestwilde koersen: permanent boom, bust en zijwaarts.

Zo is in het Westen 70% tot 90% van het beursgeld institutioneel en in emerging markets is dat het aandeel van particulieren. Dat laten de MSCI World Index, die misschien beter MSCI Developed Markets Index kan heten, en de MSCI Emerging Markets Index goed zien. En oh ja, MSCI zegt nog altijd nee tegen China. Iets met staatscontrole vooral.



Emerging markets

De grafiek suggereert dat die emerging markets het altijd veel beter doen, maar dat is zeker niet zo. De gouden jaren waren vooral van 1988 tot en met 1995 en van 2003 tot en met 2008.



Zie ook VS en China maar:



Dit zijn de emerging markets met hoeveel China's wel niet?



De fronteer markets nog, met een - was dat niet een emerging market? - gedegradeerd Rusland?



De database

Om terug te keren bij hoe u u een simpele wereldindextracker uitzoekt: Morningstar heeft een fraaie database, maar de zoekmogelijkheden zijn helaas beperkt. En dan komt u op een zogenaamd facstsheet uit, dat maandelijks wordt ververst. Het vraagt enige oefening om het goed te kunnen lezen.

Als u zoekt hebt u de volgende vragen, en u kan maar op enkele criteria selecteren:

Wat is de precieze index die wordt gevolgd (de benchmark)

Belegt de tracker echt in de aandelen zelf, of worden die nagebootst met derivaten? In dat laatste geval bent u goedkoper uit (bijvoorbeeld Lyxor-etf's), maar hebt u wel groter marktrisico op een error

In wat voor valuta is de tracker genoteerd, bij voorkeur in euro's

Belegt de tracker al dan niet zelf het dividend, dat leest u af aan Acc van Accumulate

Wat zijn de kosten (TER van Total Expense Ratio - hier kunnen nog kosten van uw bank of broker bij komen)

Wat is de tracking error, ofwel in hoeverre loopt er geld uit de koers omdat er altijd koersverschillen zijn en niet iedere uitgever al het dividend ophaalt, waarover soms ook nog belasting moet worden betaald

Is de tracker duurzaam, inclusief en politiek correct?

U begrijpt nu waarom ook profs hun zondag kwijt zijn aan het selecteren. U komt er nooit helemaal uit. De ideale tracker bestaat ook niet. Er is altijd wel wat. Meestal te duur en hoe exotischer, hoe duurder vaak.

Een selectie

Gelukkig zien banken en brokers dat ook, en maken soms een voorselectie. Tenzij u echt tijd te veel hebt, is dit meer dan handig.

Brokers mogen niet meer worden betaald om producten te pluggen, dus in de regel kunt u hier wel op afgaan. Zo beperkt grootste broker DeGiro de wereldindex al tot een paar titels. Zullen we eens bij de laatste, die herbeleggende (Acc) duurzame (SRI) iShares-tracker in euro's kijken? Bent u al van drie van uw aandachtspunten af.



Kijk daar op rechts bij kerngegeven, de kosten TER zijn 0,2%. Ja, er zijn (veel) goedkopere trackers, maar die zijn dan vaak wel synthetisch. Voor tracking errors moet u googlen - HSBC vermeldt die wel in zijn fact sheets - maar die SRI zit wel goed bij iShares-eigenaar BlackRock. Dat is wat dat betreft roomser dan de paus.

Basispunten schrapen

Deze tracker van de grootste uitgever en belegger ter wereld is inderdaad een mooi uitgangspunt. Als u een betere wilt of een ander merk levert dat een hoop gezoek, gereken en gedoe op. Dat kan wel meer dan lonen op lange termijn, want u weet dat iedere 0,01% dan enorm gaat tellen - het samengestelde-rente-effect.

U kunt zelfs nog een paar basispunten verdienen als u de tracker ook nog op de goedkoopste beurs, of die met de minste spread koopt. De meesten van ons hebben die keuze niet. Misschien is dat maar goed. Tegen de tijd dat u op dat punt aankomt met uw zelf uitgekozen tracker bent u al volkomen geestelijk uitgeput van al dat gezoek.

Dat kan eenvoudiger

Hier ligt misschien ook een schone taak voor de industrie. Trackerbeleggen is een groot succes en here to stay. Maak het de consument ook nog even gemakkelijk met een kernselectie of een tienvragenlijstje waarmee die op de voor hem juiste uitkomt. Hierboven staan er al zeven.



Nog één ding, ondergetekende slingerde ook nog even Datastream aan. Hoeveel hits geeft dat op MSCI World...?