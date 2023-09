Van alles en nog wat voorbeurs en wie durft dippende chippers te kopen?

De AEX-indicatie is -0,1% na een slecht rondje Wall Street.

Deze week doen we zonder bedrijfscijfers - of er moeten waarschuwers doorkomen - maar met een resem centrale banken met een rentebesluit, waaronder de Fed (consensus is UNCH), BoJ (UNCH) en BoE (kwartje omhoog naar 5,50%). Vrijdag zijn er de eerste schattingen van inkoopmanagersindices. En daar wordt bar weinig van verwacht.

Ofwel: het huidige economische verhaal houdt nog wel even aan. Stagflatie dus. Slechte economie, te hoge inflatie, hoge rente, maar wel volledige werkgelegenheid. Misschien dat daarom de markten en huizenprijzen goed blijven liggen.



Het overzicht nu:

Europese futures openen honderdsten onder of boven nul

De Amerikaanse staan 0,2% hoger

In Azië stijgen dalen de Chinese markten net, Taiwan verliest 1,3% en Korea is 0,9% lichter. Chippers dus, ook daar. Japan is dicht

Alibaba -1,4% Tencent -0,6% TSMC -3,2% Samsung -2,2% Hynix -2,5% SMIC -4,4% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +7,6% op 13,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -0,5% op 96,6

De dollar daalt 0,1% naar 1,0673

Goud stijgt 0,2%, olie loopt alweer 0,6% à 0,8% op en crypto kent bescheiden dalers en stijgers. Bitcoin staat nu op $26.485,80

De rentes gaan alweer tekeer op dit vroege uur:



De top in onze tienjaars rente, 3,079% van 15 augustus, is ook niet ver weg.



Er is eigenlijk maar één nieuwtje op het Damrak, citaat uit het persbericht:

“The Boards of Prosus and Naspers want to thank Bob for his leadership over a full decade,” said Koos Bekker, chair. “During this time substantial businesses were established in Classifieds, Food Delivery and Payments, while we also entered several new fields. We appreciate Bob’s contributions and wish him much success with his future career.”

Klinkt als een moetje...?



In China tikte de CSI 300 - Shenzhen - de laagste stand van dit jaar aan. De jaarscore valt nog wel mee, maar niet als u vanaf de top in 2021 rekent. Dit is een bear market van intussen al 2,5 jaar en dat zal het animo van Chinezen om te beleggen waarschijnlijk niet ten goede komen.



Meer nare plaatjes: dit is de weer stijgende olieprijs (Brent oranje en WTI paars). Niet handig voor stagnerende (zelfs stagflatie?) China en EU.



Misschien dat algehele commodities de bodem weer even hebben gezien; de Bloomberg Commodity Spot Index (een grondstoffenmandje) trekt bij:



De stijgende dollar helpt ook al niet mee - u merkt het misschien al aan de pomp - en EUR/USD wordt nu misschien technisch interessant.



Gelukkig zijn er ook nog kansen? Wie dat wil kan na die -3,0% vrijdag de dip in semiconductorindex SOX kopen:



Hier deze index versus onze aandelen: misschien dat ASMI en Besi gewoon te hard zijn gegaan, want verder is er eigenlijk niet zo bar veel te zien. Het gaat hier tenslotte wel om een van de meest cyclische en volatiele sectoren op de beurs.



En zeg maar of we voor lange, lange tijd de top in het fonkelnieuwe Arm al hebben gezien. Zou niet voor het eerst zijn dat al op dag één of twee... U begrijpt het.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

07:53 Société Générale beperkt groei voor sterkere buffer

07:37 Prosus krijgt nieuwe CEO

07:15 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

17 sep Aandacht voor rentebesluit Fed

De AFM meldt deze shorts:



Nog altijd druk hier:



De agenda met zowaar al een cijfer over deze maand:

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - September (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,8%

S&P 500 -1,2%

Nasdaq Composite -1,6%

Nasdaq 100 -1,8%

Russell 2000 -1,1%

SOX -3,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,7%

Wall Street’s main indexes closed sharply lower as shares of chipmakers dropped on concerns of weak consumer demand https://t.co/BpHimW0uPr pic.twitter.com/zrUhaOZRjY — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2023



Fed woensdag, donderdag BoE en vrijdag BoJ:

What to watch: A central bank bonanza https://t.co/KF4wQcm5ni pic.twitter.com/JhjWxMisVC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2023



Oeps:

Shares of embattled developer China Evergrande plunged 25% after police detained some staff at its wealth management unit, suggesting a new investigation that could add to the property company's woes. More here: https://t.co/xTT6NKz9fU — Reuters Business (@ReutersBiz) September 18, 2023



Die andere:

Country Garden faces two more tests Monday: an initial deadline to pay dollar bond interest and the end of creditor voting on its request to extend payment on a yuan note https://t.co/MJUTOgfDt5 — Bloomberg Markets (@markets) September 17, 2023



Nog een keer oeps:

A crunch in refining has left oil prices more volatile than ever — and everyday consumers are perilously exposed to any disruptions https://t.co/YuD9OEB7wd — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Is het echt een exodus, of anekdotisch?

Foxconn plans to double its investment and employment in India, highlighting an accelerating manufacturing shift away from China https://t.co/KA8dcq4XOV — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Goh:

The exuberance surrounding Indian stocks after a $790 billion rally has drawn a warning from a top fund https://t.co/97vFVGwUTw — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Big Oil, waaronder ook Shell:

Gavin Newsom says a landmark lawsuit California filed aims to hold oil companies accountable for reaping excessive profits at the expense of the state’s residents and the environment https://t.co/gnHtgbz1nj — Bloomberg Markets (@markets) September 17, 2023



Staking bij de grote drie:

United Auto Workers negotiators met GM representatives on Sunday while Ford and Stellantis were set to resume talks on Monday after autoworkers at three plants went on strike. More here: https://t.co/XyRfyrKKWj pic.twitter.com/hxGeftVyqO — Reuters Business (@ReutersBiz) September 18, 2023



Overnamefantasie:

WATCH: Former stand-up comic turned media mogul Byron Allen has made a $10 billion bid to buy ABC, FX and several other TV networks owned by the Walt Disney company https://t.co/jI6f3L2lNz pic.twitter.com/fLviw4j9xW — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2023



Rentetrends duren in de regel jaren:

It’s arguably the biggest question in global economics right now: Are these higher interest rates here to stay? In economics jargon, it all comes down to R* — the long-term neutral interest rate that keeps inflation roughly steady https://t.co/C6g95WFMWY — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Net als bij Silicon Valley Bank begin dit jaar:

Just weeks before closing its doors and dismissing thousands of employees, Yellow doled out millions of dollars in bonuses to execs https://t.co/Sn4nTvS6fV — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Veel plezier en succes vandaag.