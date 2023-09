Arm, China, heksen en de rest, het is zonnig voorbeurs

Arm-effect? De AEX-indicatie is een fraaie +0,7% na een prima dagje Wall Street.

New York komt bij van de bijzonder succesvolle beursgang van Arm: +24,7% en nabeurs nog een keer +6,9%. Er zijn nu meevallende China data - vooral detailhandelsverkopen springen eruit - maar hier in Amsterdam is nog bar weinig te doen. Er zijn nu alleen nieuwtjes van Heineken, SBM Offshore en NX Filtration.

Wel is het vandaag Quadruple Witching Day: alle optieseries expireren, waaronder die over het kwartaal. Dat kan misschien nog wat beweging geven om 12:00 uur en hier in Amsterdam om 16:00 uur.

Europese futures staan 0,2% à 0,8% hoger

De Amerikaanse dikken 0,2% aan

In Azië kleurt ales groen, Japan, Hongkong en Zuid-Korea zelfs ruim +1,0%, maar China verliest weer een paar tienden

Alibaba +0,6%

Tencent -0,5%

TSMC +1,5%

Samsung +0,8%

De dollar is de grote winnaar van de afgelopen 24 uur en er staat nu +0,1% op alweer 1,0656. Dat heeft veel met die gisteren duivisch uitgelegde ECB te maken

Goud stijgt +0,2, olie dikt alweer 0,7% aan en crypto staat ook een paar tienden hoger. Bitcoin staat nu op $26.579,64

De rentes hebben (nog) geen haast op dit uur:



Ook even dit plaatje, de BofA MOVE Index, ofwel volatiliteit obligatiemarkt. Die is voor het eerst in twee jaar onder 100 gezakt. Meer rust hier kán erop duiden dat deze markt ook uitgaat van dat het wel zo ongeveer klaar is met die stroom kwartjes van de centrale banken en het inflatiespook zelf.



Hier is 'ie dan, de eerste grafiek van Arm. Het duurde liefst twee en een half uur voor er een eerste koers op het bord stond. Nabeurs kwam er nog een keer +6,9% bij op een volume van 5,5 miljoen stuks. We gaan zien hoe houdbaar dit is, want over de waardering van het fonds hebben we het maar even niet op de eerste dag.

En het track record van (Amerikaanse) beursgangen weet u. Het zou niet voor het eerst zijn dat we de slotkoers van de eerste handelsdag nooit meer terugzien. Maar goed, ooit bij de beursgangen van Nvidia, Alphabet, Amazon en noem de grote fuifnummers verder allemaal maar op, klaagden we ook over veel te duur.



Grote winnaar van deze beursgang is natuurlijk eigenaar SoftBank van Masayoshi Son, die 90% behoudt in Arm. Het aandeel kan ook wel een succesje gebruiken; dit is de Japanse hoofdnotering.



De Amerikaanse IPO-markt kan dat ook zeker. Het is een slecht jaar wat dat betreft en vandaar dat de zakenbanken op een houtje bijten. Boom & bust-business.



Wat valt er nog meer over Arm te zeggen? Voor de ware liefhebbers is hier dan maar het hele Reuters-wedstrijdverslag.



Het nieuws van vandaag dan, er zijn zowaar meevallende Chinese data. Detailhandelsverkopen springen eruit. Dit is misschien een meevallertje voor de Duitse autobouwers en Franse modemerken.



Het economisch momentum in de regio New York: vanmiddag verschijnt in de VS de eerste voorlopende indicator over september.



Tot slot nog een blik op de omzet- en winstverwachtingen van de AEX-bedrijven. Die bewegen per saldo net zo zijwaarts als de index zelf, die zeker geen uit de bocht vliegende waardering kent. Misschien is het wel saai dit jaar op het Damrak, maar zo gek nog niet.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +1,0%

S&P 500 +0,8%

Nasdaq Composite +0,8%

Nasdaq 100 +0,8%

Russell 2000 +1,4%

SOX +0,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index +1,2%

US stocks ended higher as stronger than expected economic data eased worries about a recession without raising fears of a Federal Reserve rate hike next week, while Arm Holdings soared in its stock market debut https://t.co/ubS68dCw4c pic.twitter.com/LxQUEAMjSB — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2023



Als hij het zegt...

Today's Arm IPO "tells you there's a perception that our capital markets are reopening for IPOs," Citadel CEO Ken Griffin tells @SquawkStreet. https://t.co/eVrhPcgRG7 pic.twitter.com/n6DZc5EAEH — CNBC (@CNBC) September 14, 2023



Nog een terugblik: de president was in haar persconferentie minder stellig over het laatste kwartje dan het persbericht. Slagen om de arm. De nodige.

The European Central Bank raised its key interest rate to a record peak and signaled this will likely be its final move in a more-than year-long fight against stubbornly high inflation https://t.co/uyWEwkGJGl pic.twitter.com/81OuS99P0l — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2023



China dus:

China's industrial output and retail sales grew at a faster-than-expected pace in August, but property investment slumped further and could drag on broader demand even as the recent flurry of support policies showed signs of stabilizing the economy https://t.co/X3u2p32Zda — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2023



Oh jee:

Republican lawmakers are pressing to completely cut off Huawei and SMIC from their American suppliers, after the Mate 60 Pro was found to use technology the US has been trying to keep out of China’s hands https://t.co/SEDff4ku4G pic.twitter.com/jbDZJTbUI2 — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 15, 2023



Een heuse waarschuwing:

Expansie in China, het bestaat nog:

Yum China, which operates KFC, Pizza Hut and Taco Bell in China, is accelerating store expansion as the business environment becomes more predictable than during the pandemic, says CEO Joey Wat https://t.co/gzGxX2CmoR pic.twitter.com/vnFt4cQhvq — Bloomberg Next China (@next_china) September 15, 2023



Intussen bij de Amerikaanse autobouwers: heel Detroit staakt en wel bij General Motors, Ford en Chrysler.

A walkout by more than 12,000 autoworkers could slow an outperforming US economy should it drag on - even risking the first monthly net drop in payroll employment in nearly three years - but is unlikely on its own to trigger a recession. More here: https://t.co/4bUswBJEjY — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2023



Veel plezier en succes vandaag.