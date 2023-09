De inflatie zal parten blijven spelen zoals men ziet komen er harde eisen van de arbeiders in autoindustrie + goedekope autos uit china zal de autoindustrie een enorme deuk krijgen. China heeft 100% ingezet op de elektrische voertuigen

niet alleen autos, maar ook de step, fiets, boten enz. Wat we in Duitsland zien op de autoshow is alleen maar het tipje van de sluier. Het volledige park van fabrieken in aanbouw moet op volle toeren draaien medio 2025. Waaronder ook chip fabrieken. Chip industrie is overgewaardeerd wat tot uiting komt met het schamele dividend. China zal profiteren hiervan op alle gebied. Dat chippers omlaag duiken verwonderd mij echt niet en.... zal verder duiken!!! Door de opgedreven prijzen van levensonderhoud zal de consument minder gaan besteden dat zal duidelijk tot uiting komen. Bankensector staat zwaar weer te wachten door consumenten die hun kredieten niet meer kunnen betalen. waardoor ook de woningmarkt in het slop komt. Ook bedrijven zullen in moeilijkheden komen met de hoge rente. De schuldigen???? zijn de FED en ECB die met het zogezegde gratis geld smeten. Tja nu moet de rekening betaald worden. Was te verwachten nietwaar?? Velen zullen de boot ingaan met hun hypoteek. FED en ECB zullen moeten verhogen willen of niet. Daar zit het knelpunt om de boel in evenwicht te krijgen. Maar .... ze zijn er nog niet hoor.!! En zeker de amerikaanse regering niet met hun schuldenberg die onbetaalbaar word. De wolkjes worden steeds donkerder (SMOG???)