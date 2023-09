Inflatiedaling komt nu echt in gevaar

Ik maak me ernstig zorgen over de inflatieontwikkelingen. Met name de sterke stijging van de energieprijzen kan voor problemen zorgen. Hoewel inflatie niet alleen door olie- en gasprijzen wordt bepaald, zou de inflatiedaling in gevaar kunnen komen.

De voedselprijzen gaan heftig op en neer, maar blijven technisch stabiel.

Een paar maanden geleden kwamen er al technische signalen aan het licht, die een bodem in de inflatie signaleerden:

Dit zijn de koersontwikkelingen van enkele belangrijke grondstoffen in de afgelopen maanden:

Brentolie is sinds eind juli bijna 28% gestegen van $72 naar $92

De Dutch TTF Gasfuture liep vanaf juni vanaf het jaarlow rond €22,85/MWh bijna 60% op naar nu €35,50/MW

De graanprijs is een bescheiden 5% opgelopen vanaf de bodem van 31mei rond $573,25 naar nu $596

De prijs van sojabonen is vanaf de bodem op 2 juni rond $1.270,75 bijna 8% opgelopen

De Bloomberg Commodity index steeg vanaf de bodem van 12 juni rond $29,85 ruim 10% naar nu $32,91

De inflatiecijfers worden door beleggers nauwlettend in de gaten gehouden, want de ontwikkelingen zijn tegenstrijdig. Zo is de Amerikaanse inflatie in augustus van 3,2% naar 3,7% gestegen, iets harder dan verwacht. Maar de kerninflatie zwakte conform de verwachting af van 4,7% naar 4,3%.

De inflatie in juli kwam in de eurozone uit op 5,3%. De Europese Centrale Bank heeft ten doel de inflatie laag houden rond het niveau van 2%.

Donderdagmiddag heeft de ECB de officiële rente op 4% gezet, het hoogste tarief sinds het bestaan van de bank. Het betreft de zogenoemde depositorente, dat is de rente die gewone banken betalen als ze geld stallen bij de ECB. Een hogere ECB-rente betekent normaal gesproken een hogere rente die banken vragen aan consumenten en bedrijven die geld willen lenen.

In deze column bekijk ik enkele individuele grondstoffen, maar ik begin met de Bloomberg Commodity-index. Deze wereldwijde grondstoffenindex is technisch duidelijk bezig met een proces van bodemvorming.

Bloomberg Commodity-index zet weerstand $32,81 onder druk

De Bloomberg Commodity-index blift in een proces van bodemvorming, er lijkt zich thans een draai af te tekenen.

De neerwaartse trend is aan de bovenkant verlaten. De mogelijke hogere koersbodem signaleert weer aantrekkende vraag. Het technische plaatje verbetert indien weerstand 32,81 (gevormd op 21 april) wordt gebroken. Dan pas komt er meer opwaarts potentieel vrij en wordt 35,64 het volgende opwaartse koersdoel.

De iPath-Bloomberg Commodity index biedt steun rond 29,85 (bodem van 12 juni).

De 200-dagenlijn van de Commodity-index (rode glooiende lijn) begint af te vlakken. Dit bevestigt de een verandering in het technische plaatje.





Brent-olie weer in een bullmarkt

Technisch heeft Brent-olie de definitieve trenddraai gemaakt.

Op de grafiek begint zich een stijgende trend te ontwikkelen nu er weer hogere bodems zichtbaar zijn. Eerst werd de dalende trend verlaten, de doorbraak boven de laatste koerspieken heeft vervolgens opwaarts potentieel vrijgemaakt richting weerstand $99,45 (gevormd op 11 november 2022).

Er ligt steun rond $81,57 (bodem van 24 augustus) verzwakt de olieprijs.

Bij Brent begint ook de 200-dagenlijn opwaarts te krullen terwijl de koers er weer boven beweegt. Dat geeft aan dat een trenddraai een feit is.



Aardgas vormt een hogere bodem

Technisch vormt de aardgasprijs een eerste hogere bodem rond $2,47 (bodem van 25 augustus).

De gasprijs weet hiermee technisch te verbeteren. De potentiële hogere koersbodem op de grafiek signaleert aantrekkende vraag. Bij het verlaten van de dalende trend trad al een eerste verbetering op. Na een eventuele doorbraak en slotstand boven weerstand 2,97 (top van 11 augustus) komt er meer opwaarts potentieel vrij, mogelijk richting $5.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat nog een dalend verloop zien. Dit signaleert dat de technische conditie nog niet definitief gedraaid is.



Prijs van sojabonen beweegt zijwaarts

De prijs van sojabonen maakt een pas op de plaats, boven steun rond $1.270,75 (de bodem van 2 juni).

Kopers en verkopers houden elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts koersverloop tussen steun 1.270,75 (bodem van 2 juni) en weerstand 1.580,75 (top van 28 juli). Na een uitbraak boven de weerstand wordt $1.784,00 het volgende opwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde signaleert nog geen draai in het technische plaatje.







Graanprijs legt dalende trend stil

De graanprijs zakt weer naar de bodem van 2 juni rond $573,25. Graan biedt technisch een neutraal beeld.

De onderliggende dalende trend is nog niet gebroken. Een eventuele draai wordt pas bevestigd bij een doorbraak boven de weerstand van $797,50 (gevormd op 17 februari). Daarna kan graan naar de top van eind 2022 rond $949,75.

Van belang is dat de steun $573,25 (de bodem van 2 juni) weet stand te houden.

Dutch TTF Gasfuture staat op het punt de weg naar boven in te zetten.

De Dutch TTF Gasfuture lijkt te bodemen in de zone rond de langetermijn-steun €25/MWh.

Nu het lange termijn technische plaatje gedraaid is, worden de signalen van bodemvorming bevestigd. Op onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is bij de rode pijl, rond €25/MWh, zelfs al een eerste hogere bodem neergezet.

Technisch kunnen we vaststellen dat de bodem is gezet rond de langetermijn-steun €25/MWh. Om de trenddraai definitief te maken moet eerst de top rond WS gebroken worden.

Concluderend lijkt de Dutch TTF Gasfuture op het punt te staan weg naar boven in te zetten.