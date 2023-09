AEX weer rood, misschien tikje herfstige voorbeurs

Wordt het herfst? De AEX-indicatie is -0,5% en het beeld en de grafiek worden er zeker niet beter op. Zo meteen meer.

We doen het vandaag met een handvol nieuwtjes op het Damrak, waaronder een verwarrend bericht over Ahold Delhaize. Hét item is de Amerikaanse inflatie over augustus. Verder leverde Apple maar liefst 1,7% in op haar nieuwe productenpresentatie en Oracle daalde een zeldzame 13,5% op Q2's, op een lager Wall Street.

Europese futures openen allemaal rond -0,5%

De Amerikaanse staan -0,1%

In Azië presteert China -0,7% à -1,4% en de andere markten dalen nipt. Taiwan perst er als enige nog net +0,1% uit

Alibaba -0,6%

Tencent -0,6%

TSMC -0,6%

Samsung +0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +3.2% op 14,2 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -2,0% op 105,1

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0749

Goud levert 0,1% in, olie stijgt 0,3% en crypto zakt 0,7%. Bitcoin staat nu op $25.920,12

Het is zelfs risk off voorbeurs, want de rentes hebben er alweer de sokken in zitten.



De AEX laat momenteel een weinig inspirerend plaatje zien. En misschien is het zelfs wel even opletten, want zeker de laatste week is het duidelijk defensials en financials versus cyclicals op het Damrak. Het intradagbodempje van een maand geleden is 729,10. Verder kijken we nog maar even niet.



Zie maar, wat een strakke onderverdeling tussen defensief, financieel en cyclisch. Heineken is eigenlijk de enige uitzondering.

Behalve diverse adviezen is er weer amper nieuws op het Damrak, al maakt dat dit in feite een raar bericht. Graag snel openheid van zaken, Ahold Delhaize. Kroger deed gisteren trouwens +0,6%, maar ander nieuws was dat ze diverse supermarkten verkoopt.

De beurswaarde van Ahold Delhaize is €28,14 miljard, ofwel honderden miljoenen impliceert 1 à 3%.

Wekkers op even voor 14:30 uur, want er zijn weer maandelijkse Amerikaanse inflatiecijfers. Bij een (flinke) afwijking van consensus kunnen de koersen flink reageren, u weet maar nooit. En iets in ondergetekende zegt dat de huidige markt zeker niet op een tegenvaller zit te wachten.



De consensus voor het volgende Fed rentebesluit is al een paar weken vrij onveranderlijk. Op langere termijn wordt er nog net geen volgend kwartje meer verwacht, maar daar lopen de meningen nog over uiteen. Bijna fiftyfifty zelfs.



Gelet op de inflatieverwachtingen van diezelfde markt is het inderdaad nog maar de vraag of zowel de Fed als ECB (morgen) klaar zijn met verhogingen. Hardnekkig is hier helaas het trefwoord. De centrale banken staan zo namelijk voor het dilemma economie, of inflatie. En hun mandaat is duidelijk: inflatie.



En zeg maar of zeker de torenhoge waardering van Amerikaanse aandelen nog meer kwartjes aan kunnen:



De AFM meldt deze shorts:



En dan nog even dit

Wall Street stocks ended lower as Oracle shares tumbled more than 13% after a weak forecast and surging oil prices deepened worries about persistent price pressures ahead of crucial inflation readings this week https://t.co/uK2yjg3y65 pic.twitter.com/aljf4w48Xr — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2023



Bij deze, het aandeel sloot -1,7%:

Here’s everything Apple just announced at its 2023 event: https://t.co/DcPzcXGrq9 pic.twitter.com/HC28nbjBAN — CNBC (@CNBC) September 12, 2023



Dankzij EU richtlijnen heeft Apple er wel een nieuwe melkkoe bij:

Apple will charge $29 for a USB-C adapter for your new iPhone https://t.co/yctSL7itUf — CNBC (@CNBC) September 12, 2023



Soort van #metoo:

BP CEO Bernard Looney to resign - FT https://t.co/gtNQAQ5Knw pic.twitter.com/kFWM1cFETt — Reuters (@Reuters) September 12, 2023



Hm, consumentenvertrouwen dus:

Holiday sales in the United States are estimated to grow at their slowest pace in five years, according to a report, as dwindling household savings and worries over the economy prompt consumers to spend judiciously. More here: https://t.co/FSTSocVzLA — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2023



Dit is beter nieuws:

Amazon said it is investing over $440 million over the next year to boost wages for its contracted delivery employees. With this investment, Amazon expects the contracted delivery workers in the US to earn $20.50 per hour on average or more. More here: https://t.co/4HS9s4GkNA — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2023



Morgen!

The European Central Bank is at a crossroads, as growth and inflation trend in opposite directions. Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/pstCKmLuC5 — Bloomberg Markets (@markets) September 12, 2023



Veel plezier en succes vandaag.