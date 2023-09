Vastgoedsector bouwt een bodem

Met de rente op nagenoeg het hoogste punt in ruim 10 jaar is het opvallend dat vastgoed duidelijk stabiliseert. Technisch is er zelfs sprake van bodemvorming bij vastgoed.

De vastgoedsector heeft de afgelopen jaren veel tegenwind gehad. Na winkelsluitingen en faillissementen als gevolg van het coronavirus, heeft het rentebeleid van centrale banken de vastgoedmarkt midscheeps getroffen.

Maar we horen recent ook betere berichten over vastgoed. Zo geeft zakenbank JPMorgan Research een positief oordeel over vastgoedontwikkelaar CTP. Ook heeft retailbelegger Eurocommercial Properties (ECP) dit jaar prima gedraaid. Het management kwam vol vertrouwen over tijdens de cijferpresentatie. Verder rapporteerde Unibail-Rodamco-Westfield (URW) solide halfjaarcijfers.

Kortom, een goede reden om weer eens de beleggingscategorie vastgoed tegen het licht te houden.

Ik dit blog bekijk ik de Euro Stoxx Real Estate sectorindex, de MSCI World Real Estate index, Unibail-Rodamco-Westfield, zwaargewicht Vonovia en Wereldhave. Vooral deze laatste ligt er technisch prima bij.

Europese vastgoedsector oogt minder negatief

De Euro Stoxx Real Estate sectorindex volgt het koersverloop van de Europese vastgoedmarkt. Deze sector heeft het de afgelopen anderhalf jaar lastig gehad: de beurswaarde is nagenoeg gehalveerd.

De Europese vastgoedmarkt lijkt echter te stabiliseren. De Euro Stoxx sector Real Estate weet binnen de dalende trend een mogelijke hogere bodem te vormen. Dit signaleert een eerste technische verbetering. Om technisch verder te verbeteren moet de Europese vastgoedsector de horde rond €128,30 zien te breken.

De steun ligt op €108,29 (bodem van 30 juni).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Europese vastgoedsector laat nog wel een neerwaarts verloop zien. Ook beweegt de koers onder de 200-dagenlijn. Deze combinatie wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Europese vastgoedsector minder presteert dan de rest van de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van de Europese vastgoedsector met dat van het marktgemiddelde.

Wereldwijd vastgoed legt een bodem

De MSCI World Real Estate-index volgt het koersverloop van de wereldwijde vastgoedmarkt in dollars. De index beweegt nog steeds binnen een dalende trend.

Maar er tekent zich rond $185,70 (bodem van 24 maart) een eerste hogere bodem af: dat is positief. Pas na een uitbraak boven weerstand $199,52 breekt de lucht open. Daarna wordt $220,74 het volgende opwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de wereldwijde vastgoedsector minder presteert dan andere sectoren.



Vonovia draait opwaarts

Het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia SE, een van de grootste woningverhuurders in Europa, heeft een slechte periode achter de rug. Er is sinds 2020 ruim twee derde van de koers afgegaan.

Maar Vonovia SE is technisch gezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is Vonovia SE ook boven de de top van dit voorjaar rond €20 gebroken.

Bovendien tekenen €16,24 en €19,18 (bodem van 25 augustus) weer hogere bodems af.

Er ligt weerstand rond €19,90. De kou is dus nog niet uit de lucht. Bij Vonovia SE laat de 200-dagenlijn een dalend verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Vonovia SE achterblijft bij de rest van de markt.



Unibail-Rodamco-Westfield bouwt een bodem

Ook bij Unibail-Rodamco-Westfield, het grootste beursgenoteerde vastgoedfonds in Nederland, is de kou nog niet uit de lucht. Er is ruimte tot weerstand €63,07 (gevormd op 3 februari).

Bij Unibail-Rodamco-Westfield houden kopers en verkopers elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts gericht koersverloop tussen steun €46,54 (bodem van 25 augustus) en weerstand €53,74 (top van 21 juli).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn)krult wat omhoog en geeft aan dat Unibail-Rodamco-Westfield wat minder slecht presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Unibail-Rodamco-Westfield met dat van het marktgemiddelde.



Wereldhave

Wereldhave behoort technisch tot de best presterende vastgoedfondsen.

In de recente daling vormt Wereldhave een mogelijke hogere bodem boven het niveau van de voorgaande toppen. Het beeld blijft redelijk positief, zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet af te blijven.

Aan de bovenkant is er ruimte richting €18,69 (top van 22 april 2022). De steun ligt op €13,27 (bodem van 30 juni).

Bij Wereldhave krult het 200-daags voortschrijdende gemiddelde opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden. De opwaartse draai van de B.O.B.-indicator suggereert dat Wereldhave beter presteert dan de rest van de markt.