Slotcall: de AEX schuifelt nerveus richting ECB-besluit

Na een licht hogere start, sukkelde de AEX de dag toch iets (-0,3%) lager uit, op een slotstand van 736,69.

Een echte boosdoener was er niet of het moet Oracle zijn, dat op Wall Street roet in het eten gooide door na cijfers 11% onderuit te duikelen. Op het Damrak viel vooral Besi negatief op (zie het stijgers- en dalers-overzicht hieronder).

Verder was het een typisch 'in-afwachting-van'-dagje op de beurzen. En als beurzen buiten het cijferseizoen ergens nerveus op wachten dan is dat meestal een centrale bank. Deze week is dat de ECB, die donderdag een rentebesluit neemt.

Uitzonderlijk is wel dat de markt geen idee heeft wat dat besluit gaat zijn. In een tijd waarin belangrijke besluiten doorgaans ruim vooraf worden ingemasseerd, is de markt nu echt volledig verdeeld over de vraag of Christine Lagarde donderdag wel of niet een kwartje op de rente gooit.

Lagarde liet bij de vorige ECB-vergadering weten dat de data leidend gaan zijn bij het besluit van september, maar wat die data de bankbestuurders influistert is volstrekt onduidelijk. De enige consensus die nu heerst is dat áls de ECB een rentepauze inlast, dat gepaard zal gaan met veel waarschuwende woorden, om te benadrukken dat het rentewapen ieder moment weer uit de kast kan worden gehaald als de inflatie zich niet laat bedwingen.

Over inflatie gesproken: de Fed is nog niet aan zet, maar morgen komt er wel een belangrijk inflatiecijfer uit, waar niet alleen de Fed, maar ook de markt reikhalzend naar uitkijkt. Morgen dus de klok van half drie in de gaten houden. Dit is de consensus:

Een Belgische verzekeraar

ASR gaat vandaag aan kop in de AEX-index, in een jaar waarin de verzekeraars vooral zijn achtergebleven. Met hun mooie dividendkarakteristieken zijn deze aandelen toch populair bij beleggers.

Analist Niels Koerts kijkt vandaag over de grens en ziet in België ook een interessante verzekeraar genoteerd staan - een goede bekende voor wie zich het oude Fortis nog wete te herinneren. Wat Ageas belegegrs te bieden heeft leest u hier.

Zwaar weer voor NSI

Nog zo'n sector die er (uitzonderingen als Wereldhave en CTP daargelaten) zwak bij ligt dit jaar is die van de vastgoedfondsen. De grootste brekebeenvan het stel is NSI, dat bij de cijfers met een forse afwaardering op de proppen kwam.

Bij de strategische heroriëntatie liggen 'alle opties op tafel', maar analist Peter Schutte slelt vast dat de opties voor NSI beperkt zijn. Wat dat betekent voor advies en koersdoel leest u hier.

De brede markt

Europa laat een gemengd beeld zien: Nederland, België, Duitsland en Frankrijk sluiten lager, maar Italië, Spanje en het VK noteren een plusje.

In Amerika staat vooral de Nasdaq lager, na een tegenvaller van Oracle (-11%), de Dow Jones weet nog een licht plusje vast te houden

De rentes in EU en VS dipten lichtjes in de middag, de Europese zijn inmiddels weer teruggekrabbeld naar om en nabij het niveau van gisteren

Olie (WTI) blijft stijgen, nu op $89

De dollar wordt weer ietsje sterker, EURUSD nu op $1,0725

Een plusdagje voor bitcoin-liefhebbers (+2%), goldbugs genieten niet mee (-0,5%)

Stijgers en dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Financials ASR (+1,9%) en ABN Amro (+1,7%) blinken uit in de AEX; concullega's ING (+0,4%) en NN Group (+0,2%) plussen ook, maar bijven hangen in de middenmoot

Prosus (+0,7%) doet opvallend goed mee, zeker gezien het slappe sentiment in Azië vanochtend. Misschien door het AI-toverwoord?

Voor de rest doen de zogeheten defensials het redelijk tot goed, met name KPN en Ahold Delhaize

Wat is er toch met Akzo (-4,2%)? Vandaag zelfs even -6%. Een raadsel

Besi ligt er nog slechter bij. Dat zou wel eens hier verband mee kunnen houden

Just Eat Takeaway loopt voor de tweede dag op deze week; JET is vandaag te gast op een retail-conferentie van Goldman Sachs in New York

Fastned krijgt de bloemen in de smallcapsectie; het bedrijf lanceert vandaag een obligatieuitgifte en zichzelf in Italië.

Vastgoedfondsen liggen over het geheel niet best, behalve Eurocommercial (+0,7%) en CTP (+0,6%), dat op de kooplijst van JP Morgan komt

In de hoek waar de klappen vallen vinden we doorgaans ook het geplaagde Ebusco. En Azerion.

De agenda voor morgen

Beleggers in logistiek vastgoedbedrijf WDP krijgen een tweedaagse pakhuisttoernee door de Benelux. De rest zit om half drie klaar voor het Amerikaanse inflatiecijfer.

12:00 Beleggersdag WDP

08:00 Industriële productie - Juli (VK)

08:00 Handelsbalans - Juli (VK)

10:00 Maandrapport IEA

11:00 Industriële productie - Juli (Eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Ondertussen in China

Maar: ondertussen ook positief nieuws uit China

Is de elektrische auto-ambitie van de EU goed nieuws voor Europese of voor Chinese automakers?

Er zijn tijden geweest dat ook de beurs zijn adem inhield voor de product launches van Apple. Dat is misschien niet meer zo, maar cool blijft het wel en er is natuurlijk altijd one more thing... Vanaf 19:00 uur live te volgen.