Voorbeurs zijn er veel grote namen met flinke uitslagen of met nieuws

Tesla AI frenzy:

Adam Jonas een analist in de FT maakt dit statement over Tesla's EBITDA: "and that it will represent 62% of Tesla’s total EBITDA in 2040".



Wat een hoop flauwekul 2040 is over 17 jaar.

Als we 17 jaar vanaf nu terug gaan in de tijd praten we over 2006. Welke analist heeft er toen één enkel zinnig woord gezegd over de grote tech bedrijven van nu (Meta, Google, Amazon, Apple, ASML) laat staan hun EBITDA en Revenue .



In 2006 was Nokia volledig dominant op de mobiele markt, groter dan dat Apple of Samsung nu zijn in marktaandeel