Voorbeurs zijn er veel grote namen met flinke uitslagen of met nieuws

De AEX-indicatie is +0,2% en dat is zelfs nog de uitschieter. Want de koersen liggen nagenoeg vlak na een keurig dagje - vooral technologie lag goed - Wall Street.

We doen het nu met Philips, Exor, Goldman Sachs en de AFM, onze inflatie komt uit op 3,0% over juli, er is een eerste economisch cijfer over september uit Duitsland, er is volop M&A- en IPO-reuring in de VS en Apple presenteert een nieuwe iPhone.

Europese futures open 0,1% hoger

De Amerikaanse staan dat percentage lager

In Azië daalt China nipt en Korea een halfje. Japan en Taiwan lopen 0,8% op

Alibaba -1,7%

Tencent -0,3%

TSMC +1,5%

Samsung -0,1%

Alibaba -1,7% Tencent -0,3% TSMC +1,5% Samsung -0,1% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -0,3% op 13,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +2,8% op 107,2

De dollar stijgt +0,1% naar 1,0739

Goud levert 0,2% in, olie loopt 0,3% op en crypto presteert wisselend. Bitcoin stijgt 0,3% en staat nu op $25.831,79

De rentes doen nog niks? Nee, de rentes doen nog niks. Zijn we ook niet meer gewend.



Eerst dit, onze inflatie (consumentenprijzen - CPI) kwam in juli uit op 3,0% YoY en +0,4% MoM, volgens het CBS. De inflatiedoelstelling van ooit DNB en nu ECB, die donderdag een rentebesluit neemt, is 2,0% YoY.

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 3 procent duurder dan in augustus 2022. Inflatie is de verandering van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. https://t.co/dBDYw3vbAS pic.twitter.com/L8n14FwMPG — CBS (@statistiekcbs) September 12, 2023



Vers van de pers en dit vereist nog wat lees- en checkwerk voor een conclusie over hoe alle vorken precies in de steel zaten en zitten.



Hier komt u om te beginnen de naam Goldman Sachs niet eens tegen. Hier vindt u alle AFM-registers.



De aandacht ging gisteren op Wall Street uit naar Tesla met AI-fantasie (+10,1%) en nabeurs Oracle met Q2-cijfers (-9,3%). Een zeker Berkshire Hathaway zette weer een all-time high neer. Op slot- en niet op dagbasis, dat wel.



Zo levert Warren een heel wat nettere jaargrafiek af dan Elon :-)



Nog een grote naam en wel de allergrootste: Apple presenteert om 19:00 uur onze tijd nieuwe spullen, waaronder de iPhone 15. Hoe staan aandeel en verwachtingen ervoor? Apple is wellicht vrij prijzig voor een fonds waarvan de groeiverwachtingen nagenoeg vlak zijn. Maar ja, wat is niet prijzig in New York?



De AFM meldt deze shorts:



Die twee kennen we intussen en hoe staat het ermee?



Hier heerst ook de status quo. Soort van dan.



19:00 Apple-event (VS)



06:30 Faillissementen - Augustus (NL)

06:30 Inflatie - Augustus (NL)

08:00 Werkloosheid en loonontwikkeling - Juli (VK)

09:00 Inflatie - Augustus (Spa)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Augustus (VS)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

En dan nog even dit

Dow Jones +0,3%

S&P 500 +0,7%

Nasdaq Composite +1,1%

Nasdaq 100 +1,2%

Russell 2000 +0,2%

SOX +0,1%

Nasdaq China Golden Dragon Index +1,2%

Major US indexes ended higher as Tesla surged on optimism around artificial intelligence, while investors awaited inflation data due later this week for clues on the Federal Reserve's interest-rate path https://t.co/jpON07Lppo pic.twitter.com/bVv3aoTFUd — Reuters Business (@ReutersBiz) September 12, 2023



Net een dag de baas en hij laat er geen gras over groeien:

New Alibaba Group CEO Eddie Wu has told staff the tech giant's two main strategic focuses going forward will be ‘user first’ and ‘AI-driven.’ More here: https://t.co/i63PEF06wX — Reuters Business (@ReutersBiz) September 12, 2023



Intussen is er in de VS weer wat leven in het M&A-gebeuren met nog een beursgang (donderdag is Arm) van $9,3 miljard:

As Instacart touts its hefty advertising revenue in its hotly anticipated IPO offering, purchases on the online grocery platform have flattened in the first half of 2023, a possible obstacle to future ad growth. More here: https://t.co/w5Sq6zbWSE — Reuters Business (@ReutersBiz) September 12, 2023



Boem!

NEW: Arm's IPO is already oversubscribed by 10 times and bankers plan to stop taking orders by Tuesday afternoon https://t.co/vUrUVmEID0 — Bloomberg Markets (@markets) September 11, 2023



Gisteren was er ook nog een aardige overname:

WATCH: J.M. Smucker agreed to acquire Hostess Brands, the maker of Twinkies, for $5.6 billion including debt. The deal brings together two prominent American snack manufacturers https://t.co/Q3lbVqk9hN pic.twitter.com/XnrQMGe7Eq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 12, 2023



De mens wil gewoon gokken, nietwaar?

Er worden L 40 miljoen contracted per dag verhandeld met name door kleinere particulieren. Het betere gekweekt. https://t.co/g8oBgFgG2w — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 12, 2023



Veel plezier en succes vandaag.