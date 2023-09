Slotcall: "Nieuw aandeleninkoopprogramma ING op komst"

Bericht delen via:

De AEX (-0,0%) heeft de gehele winst van vanochtend uit handen gegeven. Rond de klok van 09:45 uur noteerde de hoofdindex nog bijna 1% in het groen, maar aan het einde van de dag blijft hier niets meer van over.

De brede markten kleuren daarentegen wel in het groen, zo eindigen de Bel 20 (+0,9%) en DAX (+0,5%) met een mooie plus. Deze indices doen het dus aanmerkelijk beter dan onze hoofdindex.

ING (+0,9%) ligt er vandaag goed bij. De analisten van Jefferies verwachten dat de Nederlandse grootbank bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €2,5 miljard aankondigt.

Dit is omgerekend ruim 5% van het totale aandelenkapitaal. Een aandeleninkoopprogramma heeft in de regel een positief effect op de koers, omdat de winst van een bedrijf hierdoor met minder aandeelhouders hoeft worden verdeeld. Daarnaast zorgt het voor extra vraag in de markt. Op 2 november presenteert ING zijn Q3-cijfers.

Adyen opnieuw omlaag

Voor Adyen is het (wederom) een slechte dag. De betaalverwerker zakt vandaag 2,6%. Molly Payments kondigde namelijk aan personeel van de hand te doen. De kosten gaan daarmee wel omlaag, maar het spreekt alles behalve vertrouwen uit.

Ook DSM-Firmenich (-2,0%) daalt vandaag. Maar dat is niets nieuws, gezien de koersgrafiek van de afgelopen twee jaar. Eind 2021 tikte het aandeel nog bijna de €200 aan, maar daar is nu minder dan €80 van over.

Verder gaat de aandacht vooral uit naar later deze week. Woensdag komen er nieuwe inflatiecijfers vanuit de Verenigde Staten naar buiten en donderdag neemt de ECB zijn rentebesluit.

Qualcomm en Apple

Qualcomm (+3,1%) heeft de samenwerking met Apple (+0,0%) voor de levering van chips met drie jaar verlengd. Hierdoor steeg het aandeel Qualcomm vandaag met ruim 3%. Voor beleggers is deze samenwerking goed nieuws, omdat verwacht werd dat de overeenkomst dit jaar door Apple zou worden beëindigd. Apple heeft meer tijd nodig om zijn eigen microchip te ontwikkelen en produceren.

De koers van Apple is vandaag daarentegen niet vooruit te branden. Beleggers die vrijdag speculeerden op een scherp koersherstel komen dus van een koude kermis thuis.

Vorige week kreeg de tech-gigant een behoorlijke draai om de oren, omdat de Chinese overheid het product liever kwijt dan rijk is. Zoals bekend is China voor Apple de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt.

D'Ieteren

Het aandeel D'Ieteren (+3,0%) blijft dit jaar duidelijk achter bij de brede markt, al is de koers sinds de publicatie van de halfjaarcijfers wat opgeveerd. Dat is niet geheel ten onrechte, want de resultaten van de belangrijkste participaties van de Belgische investeringsmaatschappij zitten stevig in de lift.

Zowel de winstgevendheid van D'Ieteren Automotive als Belron ging in de eerste zes maanden van dit jaar stevig omhoog. Laatstgenoemde is het moederbedrijf van Carglass en dankzij de sterke groei van de afgelopen jaren is deze participatie nu goed voor 60% van de totale intrinsieke waarde van D'Ieteren.

De prestaties van Belron zijn dus leidende voor de koersontwikkeling van D'Ieteren. Hoe wij over deze Belgische holding oordelen, leest u in het onderstaande artikel.

Koersdoelverlaging DIeteren ondanks sterke cijferset IEX Premium https://t.co/Wl3dWzLDIT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 11, 2023

Postbedrijven

De mindere marktomstandigheden voor de pakkettenvervoerssector treft ook Deutsche Post (+0,4%). Maar waar kleinere spelers zoals PostNL (+0,1%) en Bpost (+0,4%) worstelen om nog enigszins acceptabele resultaten te behalen, blijven de resultaten van de Duitsers relatief goed op peil.

De Duitsers kunnen probleemloos blijven investeren en beleggers een attractief dividend voorschotelen. Het dividend is overigens relatief stabiel tot licht stijgend. Dat is eveneens in schril contrast met dat van PostNL.

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in de onderstaande analyse van Martin Crum.

Flinke druk op resultaten Deutsche Post IEX Premium https://t.co/XanZd8zR2u via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 11, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Aan de koersval van Ebusco (-3,5%) lijkt maar geen einde te komen. Accsys (+4,3%) herstelt wel enigszins, maar de houtveredelaar blijft een pennystock.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt vier basispunten aan tot 2,98%.

Brede markt

De AEX sluit 0,03% lager en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de overige Europese indices.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 1,2% tot 14,0 punten.

Wall Street vindt de weg omhoog. De Dow Jones en S&P500 noteren 0,1% en 0,3% in het groen. De Nasdaq (+0,6%) doet er zelfs een schepje bovenop.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,074 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (+0,5%) doen het vandaag niet onaardig, al stonden er eerder op de dag hogere winsten op het bord.

Olie: WTI (-0,0%) en Brent (+0,1%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (-3,1%) valt aan het einde van de handelsdag ook duidelijk terug.

Het Damrak

IMCD (-1,3%) heeft wat last van een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux. De zakenbank stelt zijn target price circa 10% neerwaarts bij tot €152.

(-1,3%) heeft wat last van een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux. De zakenbank stelt zijn circa 10% neerwaarts bij tot €152. De Nederlandse verzekeraars liggen er vandaag goed bij. Aegon (+1,9%), ASR (+1,6%) en NN Group (+0,5%) vinden de weg omhoog. De stijgende rentes helpen een handje.

(+1,9%), (+1,6%) en (+0,5%) vinden de weg omhoog. De stijgende rentes helpen een handje. Adyen (-2,6%) zakt daarentegen terug tot het laagste niveau van het jaar.

(-2,6%) zakt daarentegen terug tot het laagste niveau van het jaar. De chippers maken een negatieve draai. Vanochtend gingen ASML (-1,6%), ASMI (-1,4%) en Besi (-1,6%) nog aardig omhoog, maar op het slot staat er een lelijke min op het bord.

(-1,6%), (-1,4%) en (-1,6%) nog aardig omhoog, maar op het slot staat er een lelijke min op het bord. Philips (+2,9%) is dit jaar bezig aan een mooie turnaround. De schadeclaims uit de VS blijven een groot risico, al wist het bedrijf de economische schade eerder deze week wel te schikken.

(+2,9%) is dit jaar bezig aan een mooie turnaround. De schadeclaims uit de VS blijven een groot risico, al wist het bedrijf de economische schade eerder deze week wel te schikken. Just Eat Takeway (+4,1%), maakt een mooie bounce al is de huidige koers nog altijd om te huilen. In de podcast van afgelopen vrijdag legde Robbert Manders - analist van het Antaurus Europe Fund - uit waarom de maaltijdbezorger mogelijk positief verrast met zijn derdekwartaalcijfers.

(+4,1%), maakt een mooie bounce al is de huidige koers nog altijd om te huilen. In de podcast van afgelopen vrijdag legde Robbert Manders - analist van het Antaurus Europe Fund - uit waarom de maaltijdbezorger mogelijk positief verrast met zijn derdekwartaalcijfers. Sligro (+2,3%) ligt er best aardig bij, al is het handelsvolume van 19.000 stukjes niet bijster indrukwekkend.

(+2,3%) ligt er best aardig bij, al is het handelsvolume van 19.000 stukjes niet bijster indrukwekkend. Verder zijn de uitslagen van de onderliggende smallcap aandelen redelijk beperkt. Dat hebben we ook weleens anders gezien.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Alfen: starten met Houden en €60 - Bank Degroof

CTP: starten met Kopen en €14,80 - Kepler Cheuvreux

IMCD: naar €152 van €170 en Kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda: dinsdag 12 september

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment sep

13:00 OPEC maandelijk rapport

18:00 EIA Short Term Energy Outlook