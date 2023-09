Koersen ogen aardig voorbeurs en er is zware kost op de vroege ochtend

De AEX-indicatie is +0,3%, net als de rest van de belangrijkste futures.

Er weinig marktnieuws voorbeurs, bij ons al helemaal, maar we hoeven ons deze week niet te vervelen. De Nederlandse agenda is leeg, maar de ECB neemt een rentebesluit waar maar amper consensus over is, Arm gaat naar verluidt voor $47 à $51 naar de Nasdaq en er zijn alweer voorlopende indicatoren over september.

Europese futures openen dus 0,3% hoger

De Amerikaanse openen ook zo, maar de Nasdaq 100-future doet zelfs +0,4%

In Azië ligt China goed met 1% en meer stijgingen, Korea wint een halfje, maar Japan en Taiwan moeten terug:

Alibaba -3,0% (zo meer)

Tencent +0,6%

TSMC -0,6%

Samsung +0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -3,9% op 13,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -0,8% op 104,3

De dollar zakt 0,1% naar 1,0729

Goud wint 0,4%, olie noteert 0,1% à 0,4% lager en crypto verliest een paar tienden. Bitcoin staat nu op $25.778,16

De rentes vinden het ook nog wel even best op dit uur:



De belangrijkste agendapunten deze week zijn de beursgang van Arm aan de Nasdaq en een ECB-rentebesluit, allebei op donderdag. Citaat Reuters over Arm en probeer niet eens om u in te schrijven bij uw broker om aandelen te krijgen. Kansloos.

Arm is getting close to securing enough investor support to attain the fully diluted valuation of $54.5 billion it was seeking in its initial public offering (IPO) at the top of its indicated range, and is considering asking investors to value it higher, people familiar with the matter said on Sunday.

Following strong demand from investors, Arm will likely be able to price the IPO at the top or above its $47-to-$51-per-share range when its underwriters close their books on Wednesday on the biggest U.S. stock market debut in two years, the sources said.

Exclusive: Chip designer Arm is close to securing enough investor support to attain the fully diluted valuation of the $54.5 billion it was seeking in its IPO, and is considering asking investors to value it higher https://t.co/wtCJwFufag pic.twitter.com/K9hRUlY1cJ — Reuters Business (@ReutersBiz) September 10, 2023



Grote vraag deze week is of donderdag de ECB de rente wel of niet met een kwartje verhoogt. De consensus gaat nu voorzichtig uit van UNCH, zoals dat zo mooi heet op de financiële markten, ofwel unchanged. Dit zijn de inflatieverwachtingen van diezelfde markt. zeg maar of het goed of fout is.

Eens te meer, het enige wettelijke mandaat van de Europese bank is een inflatiedoelstelling van 2% per jaar.



Dan deze, iets om over na te denken misschien? Eigenlijk de hele eeuw al zeggen huizen en networks dat het misschien tijd is om van dure Amerikaanse naar goedkopere Europese aandelen over te schakelen. Het kwam er zelden uit en dan altijd maar kort. En nu dit. Dit geluid hebt u nog nooit gehoord.

Europe’s stagflation crisis and a property downturn in China are flashing a familiar message for equity investors: There is no real alternative to the US stock market https://t.co/hRHIRJIsq0 — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2023



Het verschil in prestaties - zie de omzet- en winstverwachtingen - en waardering is in ieder geval opmerkelijk.



Duitsland, VK en zeker China (Hang Seng) zijn zelfs de helft goedkoper dan New York. De AEX doet 13,5 keer de verwachte winst.



Tot slot, ondergetekende is er twee weekjes uit geweest, geef me een dagje om er weer in te komen en ik zie tot mijn vreugde dat jullie Shell op de hoogste stand in vijf jaar hebben gezet. Dank.



Over Just Eat Takeaway daarentegen kom ik jullie nog wel te spreken. Wat hebben jullie nou weer gedaan?! :-)



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

07:47 Kepler verlaagt koersdoel IMCD naar €152

07:32 Aandeel Alibaba onder druk na opstappen topman

07:19 Nederlandse export krimpt opnieuw

07:07 Europese beurzen openen waarschijnlijk hoger

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

10 sep Beurs wacht op rentebesluit ECB

10 sep Reuters: China wil samenwerken met Europa

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

06:30 Internationale handel - Juli (NL)

13:00 FuelCell Energy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)





En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 +0,1%

Nasdaq Composite +0,1%

Nasdaq 100 +0,1%

Russell 2000 -0,2%

SOX -0,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,5%

WATCH: The S&P 500 closed slightly higher but well below its session high and all three of Wall Street's major averages posted weekly declines as investors worried about interest rates and waited anxiously for upcoming US inflation readings https://t.co/POKl3PYdhx pic.twitter.com/R9wnU5pRPC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 9, 2023



Nog een beursgang:

Instacart is targeting a valuation between $8.6 billion and $9.3 billion for its IPO, the Wall Street Journal reported https://t.co/lknPpreHt8 — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2023



Verrassend nieuws uit China:

The Hong Kong-listed shares of China's Alibaba fell more than 4% after the surprise departure of outgoing Alibaba CEO Daniel Zhang from the company's cloud computing business. More here: https://t.co/ciq4wujge7 pic.twitter.com/qBweGIlTaY — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2023



Ach ja:

Embattled developer Country Garden faces a new round of voting by creditors to extend several debt maturities, after having avoided default at the last minute twice this month to bring some respite to the crisis-hit Chinese property sector. More here: https://t.co/seSf2eURJm — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2023



Alle grote namen, ook Unilever:

Insight: Ripe for change? Activist investors eye food, consumer goods https://t.co/VwwFmGVNsh pic.twitter.com/jzGHlnN9CE — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2023



Het symbool van Made in Germany:

Squeezed by rivals and without a clear plan, Volkswagen is under pressure to change course https://t.co/NuKUukRK49 — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2023



Veel plezier en succes vandaag.