Duitse beurs nog best degelijk

De aandelenmarkten weten de laatste weken niet te overtuigen en lijken langzaam maar zeker steeds wat meer terrein te moeten prijsgeven. De onzekerheid over het wel of niet verder verhogen van de rente, door zowel de Fed als de ECB, zorgt ervoor dat beleggers even de kat uit de boom kijken.

De berichten uit Duitsland over de grootste economie van Europa zijn de laatste tijd ook niet al te hoopgevend. Volgens het Duitse onderzoeksinstituut IFO zal het economisch herstel, in tegenstelling tot wat dusver werd verwacht, in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk niet doorzetten. De vertraging zet zich voort en deze trend is te zien in bijna alle sectoren.

DAX-index

De Duitse beurs is door de tegenvallende economische groei ook al even stilgevallen, maar ligt er technisch nog best aardig bij. De DAX-index beweegt, nadat eerder de stijgende fase werd afgebroken, de laatste maanden per saldo zijwaarts binnen een neutrale bandbreedte.

De index is rond de oude top van eind 2021 op wat verkoopdruk gestuit en consolideert momenteel tussen deze weerstand en haar 200-daags gemiddelde. Zolang de index boven dit gemiddelde beweegt, is de technische schade beperkt en kan ook een nieuwe aanval op de weerstand niet worden uitgesloten.

De DAX heeft nieuwe impulsen nodig om een serieuze aanval op de weerstand uit te kunnen voeren. Wellicht dat de zwaargewichten van de Duitse beurs hierbij wat kunnen helpen.

SAP

De zwaarste weger binnen de DAX 40-index is SAP. SAP is een wereldwijde marktleider op het gebied van bedrijfssoftware. Het Duitse concern vormt sinds eind vodig jaar hogere toppen en bodems, wat wijst op aanhoudende vraag.

De stijgende trend heeft vorige week een nieuwe impuls gekregen met de doorbraak boven de laatste top en de top van eind 2021. Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor een stijging richting de oude toppen van 2020 rond €143. Verder oplopen van de koers zou ook de Duitse beurs wat steun geven.



Airbus

Het één na grootste beursfonds op de Duitse beurs is Airbus, dat zowel een Duitse als een Franse notering heeft. Airbus heeft het afgelopen jaar sterk gepresteerd, maar maakt de laatste maanden, net als de DAX-index, pas op plaats onder een belangrijke weerstand.

De stijgende trend is nog mooi intact, waarmee ook een opwaartse uitbraak boven de weerstand zeker tot de mogelijkheden behoort. Dat zou ook de DAX het extra zetje kunnen geven om haar weerstand aan te kunnen gaan vallen.