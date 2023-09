Rente flirt met hoogste punt van dit jaar

Financiële markten gedijen het beste als er rust is op de rentemarkten Maar daar is al geruime tijd geen sprake van, want de rente springt alle kanten op. Sinds medio juni steeg de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente eerst van 2,62% naar 3,04%, om vervolgens terug te vallen tot 2,8%. De rente noteert thans op 2,97%.

De Amerikaanse 10-jaars rente is sinds juni aanvankelijk van 3,60% naar 4,32% opgelopen, vervolgens gedaald naar 4,10%, en op dit moment staat de rente op 4,28%.

De renteonrust vindt de laatste weken een voedingsbodem bij beleggers, die sterk verdeeld zijn over de volgende stappen van centrale banken.

De ECB komt donderdag 14 september weer bijeen voor een rentebesluit. Ook in de VS zijn beleggers tot op het bot verdeeld over het rentebeleid, hoewel Fed-officials hinten op een gelijkblijvende rente bij de volgende FOMC-meeting op 19 en 20 september.

Ik heb het hier al eerder besproken: vastrentende markten ontwikkelen zich dit jaar uitermate stroef.

Nederlandse rente daagt hoogste punt van 2023 uit

Technisch is niet uitgesloten dat de Nederlandse rente alsnog de hoogste punt van dit jaar, rond 3,06% gaat zien. Hogere rentebodems geven aan dat de opwaartse beweging nog intact is.

Het technisch profiel van de Amerikaanse kapitaalmarktrente is nog veel duidelijker opwaarts gericht. Daar zijn de belangrijke toppen - rond 4,06% en 4,25% - reeds gepasseerd, waardoor de weg naar boven open ligt. Dat is geen goed scenario voor aandelenbeleggers.

Wat voor deze beleggers de komende maanden steeds belangrijker wordt, is dat een hogere rente gaat concurreren met aandelen. Staatsleningen leveren immers een nagenoeg risicovrije positie op.

In dit artikel bekijk ik de grafieken van de Nederlandse en Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente op basis van de kortetermijnplaatjes. Ik beoordeel ook de grafiek van de Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028, ISIN: NL0000102317).

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente nog opwaarts gericht

De grafiek van de Nederlandse rente heeft het hoogste stand van dit jaar rond 3,04% in het vizier. Weet de rente door deze top te breken, dan wordt de opmars hervat, in eerste instantie richting 3,69% (de top van april 2004).

De steun ligt op 2,79% (de bodem van 8 augustus). De hogere bodems sinds begin 2023 bevestigen de stijgende tendens.



Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente zet opmars voort

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente is serieus doorgebroken. Eerst brak de top rond 4,06% (van 3 maart). Nu is de horde rond 4,25% (de top van 21 oktober 2022) aan de beurt. Na een uitbraak kan de de rente verder omhoog richting 5%.



Nederlandse 5-jarige staatslening maakt pas op de plaats

De Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) zwalkt boven de koersbodem rond €110,21 (de bodem van 10 maart). Blijf voorzichtig, want lagere toppen geven verkoopdruk in deze staatslening weer.

Na een doorbraak van de steun van €110,21 wordt €99,19 het volgende neerwaartse koersdoel. Het technische plaatje verbetert pas als de weerstand op €112 (de top van 28 juli) wordt gebroken.

De dalende trend wordt bevestigd indien de laatste koersbodems worden gebroken.